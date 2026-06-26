Περικοπές-ως-και-100.000-θέσεων-εργασίας-και-κλείσιμο-εργοστασίων-επεξεργάζονται-στη-volkswagen

Το ενδεχόμενο περικοπής δεκάδων χιλιάδων επιπλέον θέσεων εργασίας και πιθανό κλείσιμο εργοστασίων, εξετάζει η Volkswagen, στο πλαίσιο σχεδίου του διευθύνοντος συμβούλου Όλιβερ Μπλουμ για να καταστήσει πιο ανταγωνιστική τη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Manager Magazin.

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Τα σχέδια, που παρουσιάστηκαν από τον Μπλουμ σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, περιλαμβάνουν διπλασιασμό των περικοπών προσωπικού έως και τις 100.000 θέσεις, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα που επικαλείται πηγές με γνώση των συζητήσεων. Η VW, ιδιοκτήτρια των Porsche και Audi, απασχολεί σήμερα περίπου 657.000 εργαζομένους.

Ο Μπλουμ επιχειρεί να συρρικνώσει τον όμιλο Volkswagen, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με τους δασμούς στις ΗΠΑ, διαρκή αδυναμία στην αγορά της Κίνας και αυξανόμενο ανταγωνισμό στην Ευρώπη από εταιρείες όπως η BYD και η Stellantis. Η νέα στρατηγική αναμένεται να παρουσιαστεί στο εποπτικό συμβούλιο τον επόμενο μήνα και εκτιμάται ότι αποτελεί την αφετηρία δύσκολων διαπραγματεύσεων που μπορεί να διαρκέσουν μήνες.

Στη Volkswagen, οι αναδιαρθρώσεις συχνά μετριάζονται ως προς το μέγεθός τους, λόγω της ισχυρής παρουσίας συνδικαλιστών και εκπροσώπων κρατιδίων, που διαθέτουν πλειοψηφικό μπλοκ στο εποπτικό όργανο.

Οι προσπάθειες εξορθολογισμού της VW αναδεικνύουν τις ευρύτερες δυσκολίες της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Η Mercedes-Benz σχεδιάζει επίσης βαθύτερες περικοπές κόστους, ενώ η BMW προχώρησε πρόσφατα σε δραστική προειδοποίηση κερδών που οδήγησε σε πτώση της μετοχής της.

Μείωση εξόδων κατά 11 δισ. ευρώ ως το τέλος της δεκαετίας

Το σχέδιο του Μπλουμ περιλαμβάνει μείωση γενικών εξόδων κατά 11 δισ. ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας, καθώς και κλείσιμο τεσσάρων εργοστασίων στη Γερμανία μεσοπρόθεσμα. Μεταξύ αυτών φέρονται να είναι μονάδα της Audi στο Νεκαρσούλμ και εργοστάσια της VW στο Ανόβερο, στο Τσβίκαου και στο Έμντεν.

Παράλληλα, εξετάζεται η απόσχιση μονάδων παραγωγής εξαρτημάτων και, κρίσιμα, η αποκόλληση της ομώνυμης μάρκας VW από τον όμιλο, ώστε να γίνει πιο ευέλικτη, καθώς η συγκεκριμένη μάρκα εμφανίζει χαμηλή κερδοφορία.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι η Volkswagen «πρέπει να υποστεί βαθύ μετασχηματισμό», αποφεύγοντας να σχολιάσει τις λεπτομέρειες του δημοσιεύματος, ενώ υπογράμμισε ότι το διοικητικό συμβούλιο εργάζεται εντατικά για ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης με προοπτική το μέλλον.

Η μετοχή της Volkswagen σημείωσε άνοδο έως και 1,2% στη Φρανκφούρτη, παραμένοντας όμως περίπου 25% χαμηλότερα από την αρχή του έτους.

Ήδη έχουν γίνει ορισμένα βήματα, όπως η πώληση του 51% της μονάδας Everllence, ενώ περίπου 28.000 εργαζόμενοι έχουν συμφωνήσει να αποχωρήσουν στο πλαίσιο μείωσης 50.000 θέσεων έως το 2030. Παράλληλα, η παραγωγική δυναμικότητα έχει μειωθεί από 12 εκατομμύρια οχήματα ετησίως σε περίπου 9 εκατομμύρια.

Αντιδράσεις από τα συνδικάτα

Τα συνδικάτα αντέδρασαν έντονα, κάνοντας λόγο για προτάσεις που «αναστατώνουν το εργατικό δυναμικό και τις περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε», προειδοποιώντας ότι θα αντιταχθούν σθεναρά.

Η υλοποίηση απολύσεων στη Volkswagen είναι δύσκολη, καθώς οι εκπρόσωποι των εργαζομένων κατέχουν το 50% του εποπτικού συμβουλίου, ενώ το κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας διαθέτει επιπλέον δύο έδρες.