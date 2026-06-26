Πληθαίνουν-οι-μπίζνες-του-halcyon-equity-partners-στη-βιομηχανία-τροφίμων

Αναλυτικά όλες οι επιχειρηματικές κινήσεις του Halcyon Equity Partners στον κλάδο τροφίμων. Η λίστα.

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Ολοένα και ισχυροποιείται το ενδιαφέρον του Halcyon Equity Partners για την εγχώρια βιομηχανία τροφίμων, όπως επιβεβαιώνεται από τη μακρά λίστα των επενδύσεών του.

Με την κινητικότητα στον κλάδο να είναι διαρκής και τη μια επιχειρηματική συμφωνία να διαδέχεται την άλλη, το Halcyon Equity Partners συνεχίζει τα επενδυτικά του σχέδια απρόσκοπτα, αναζητώντας διαρκώς νέες ευκαιρίες μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων.

Άλλωστε το Halcyon Equity Partners, με Managing Partner την Ελένη Μπαθιανάκη, έχει «ξετυλίξει» εδώ και χρόνια την επενδυτική του στρατηγική «Invest in the Best of Greece», σύμφωνα με την οποία επενδύει σε ελληνικές εταιρείες με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και εξωστρέφεια.

Η λίστα των επενδύσεων

Η κίνηση ματ στη Mailo’s

Μόλις πριν από μερικά 24ωρα έγινε γνωστή η στρατηγική επένδυση του Halcyon Equity Partners στη Mailo’s , ένα από τα πιο δυναμικά ανερχόμενα concepts fast‑casual εστίασης, με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Λίβανο και αισίως και Καναδά.

Η Mailo’s ιδρύθηκε το 2019 και έχει καθιερωθεί στην ελληνική αγορά street food, προσφέροντας μακαρονάδες με φρέσκα ζυμαρικά, τα οποία παρασκευάζονται καθημερινά στα καταστήματα, μέσα από ένα σύγχρονο μοντέλο quick service restaurant. Με ισχυρό αποτύπωμα και μια ευρέως αναγνωρίσιμη ταυτότητα, το brand έχει χτίσει πιστό κοινό και ξεκάθαρη δυναμική επέκτασης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με δίκτυο που αποτελείται σήμερα από 50 καταστήματα.

Η αναπτυξιακή πορεία της Mailo’s ενισχύθηκε περαιτέρω το 2024 μέσω της στρατηγικής συμμετοχής της VG Holding, της οποίας πλειοψηφικός μέτοχος είναι ο Βλάσσης Γεωργάτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Γρηγόρης Α.Β.Ε.Ε. Η συνεργασία αυτή προσέδωσε στη Mailo’s πρόσβαση σε πολύτιμη τεχνογνωσία, υποδομές και συνέργειες, επιταχύνοντας την ανάπτυξή της και ενισχύοντας την αποδοτικότητα σε όλα τα επίπεδα.

Με ένα franchise‑led μοντέλο και ευρεία καταναλωτική απήχηση, η Mailo’s εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της εγχώριας παρουσίας της και τη διεθνή της επέκταση. Το Halcyon Equity Partners θα συνεργαστεί στενά με τη διοικητική ομάδα για να επιταχύνει το πλάνο ανάπτυξης και να ενισχύσει περαιτέρω τις λειτουργίες και τη διακυβέρνηση της εταιρίας.

Η είσοδος στην Ευβοϊκή Ζύμη

Τον Μάιο του 2025 το Halcyon Equity Partners προχώρησε σε απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στην Ευβοϊκή Ζύμη, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του να στηρίζει δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης και εξωστρέφειας.

Με περισσότερα από 40 χρόνια επιχειρηματικής διαδρομής, η Ευβοϊκή Ζύμη ΑΒΕΕ αποτελεί μια κορυφαία ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο παραγωγής φύλλου ζύμης, προϊόντων ζύμης και γλυκών, με εμπορική επωνυμία Ζύμη Ψαχνών.

«Με τη στήριξη του Halcyon Equity Partners, η Ευβοϊκή Ζύμη έχει καταρτίσει ένα επταετές πλάνο με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα τέλη του 2031», δήλωνε πριν από περίπου έναν χρόνο στο - ο οικονομικός διευθυντής της Ευβοϊκή Ζύμη, Νίκος Κωνσταντάκης. Βασικοί δε στόχοι του επενδυτικού πλάνου είναι η αύξηση των μεριδίων αγοράς της εταιρείας, εντός και εκτός Ελλάδος, η αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και η ενίσχυση της εξαγωγικής της δραστηριότητας.

Η εταιρεία Ευβοϊκή Ζύμη ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1984 στα Ψαχνά Ευβοίας με την επωνυμία «Ζυμαρικά Ψαχνών». Σήμερα η εταιρεία διαθέτει υποκατάστημα στη Χαλκίδα και τη Σούδα Χανίων και αποθήκες στην Καρδίτσα, την Τρίπολη και τη Χαλκίδα, ενώ επενδύει διαρκώς στον πιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και στόλο φορτηγών αυτοκινήτων, στην άρτια εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της και στην απόλυτη διατήρηση της σταθερής υψηλής ποιότητας και μοναδικής σπιτικής γεύσης των προϊόντων της.

Η επένδυση στην Ergon Foods

Λίγο καιρό νωρίτερα και δη τον Απρίλιο του 2025, το Halcyon Equity Partners ανακοίνωσε την επένδυση μειοψηφικού ποσοστού στον όμιλο Ergon Foods.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ελληνικό premium brand, που συνδυάζει εμπειρίες φιλοξενίας, βιωματικής γαστρονομίας και λιανικής πώλησης αυθεντικών ελληνικών προϊόντων. Με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Μέση Ανατολή και Ηνωμένο Βασίλειο, η Ergon συνεχίζει να επεκτείνεται δυναμικά διεθνώς, ενώ ξεχωρίζει για την ικανότητά της να υλοποιεί ποικίλα επιχειρηματικά concepts υπό μία ενιαία και ισχυρή ταυτότητα.

Η Ergon ιδρύθηκε το 2008 από τους Θωμά και Γιώργο Δούζη ως οικογενειακή επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την ανάδειξη αυθεντικών ελληνικών προϊόντων. Σήμερα, αποτελεί ένα παγκόσμια αναγνωρισμένο brand μεσογειακού lifestyle, με παρουσία σε επιλεγμένους προορισμούς στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Ανάμεσα στα πλέον αναγνωρίσιμα concepts του Ergon περιλαμβάνονται το ERGON Agora, ένα υβριδικό μοντέλο grocerant (παντοπωλείο και εστιατόριο), το ERGON House, το πρώτο foodie hotel στην Ελλάδα, το ERGON Bakehouse, που ενσωματώνει έναν παραδοσιακό φούρνο σε ένα σύγχρονο μοντέλο φιλοξενίας, καθώς και το ERGON Beach house, ένα παραθαλάσσιο beach club εστιατόριο και glamping.