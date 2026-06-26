Στους-235-οι-νεκροί-από-τον-διπλό-σεισμό-στη-Βενεζουέλα:-Ισοπεδωμένες-πόλεις,-εγκλωβισμένοι-στα-συντρίμμια-και-φόβοι-για-χιλιάδες-θύματα,-δείτε-βίντεο-και-φωτογραφίες

Στη Λα Γουάιρα, μία από τις πιο πληγείσες περιοχές, κάτοικοι και εθελοντές συνεχίζουν να ψάχνουν επιζώντες μέσα στα συντρίμμια, πολλές φορές χωρίς καν βασικό εξοπλισμό.

Ο απολογισμός, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Κάρλος Αλβαράδο, ανέρχεται πλέον σε 235 νεκρούς, με τις αρχές να παραδέχονται ότι οι επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων συνεχίζονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και χωρίς επαρκή μέσα.

Οι δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα προκάλεσαν εκτεταμένες καταρρεύσεις κτιρίων, φωτιές και διακοπές βασικών υποδομών σε πολλές περιοχές.

Δυο Κινέζοι υπήκοοι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των σεισμών, σύμφωνα με απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε από την πρεσβεία της Κίνας στο Καράκας χθες, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Άνδρας γεννημένος στο Καράκας το 1970, υπήκοος τόσο της Βενεζουέλας όσο και της Ιταλίας, έχασε τη ζωή του όταν κατέρρευσε κτίριο στην πολιτεία Λα Γουάιρα, ανέφερε χθες Πέμπτη το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών. Η Ρώμη εκτιμά ότι περίπου 170.000 άνθρωποι με ιταλικά διαβατήρια βρίσκονται το τρέχον διάστημα στη Βενεζουέλα.

Καθώς αρχίζει να φθάνει βοήθεια από το εξωτερικό, άλλα κράτη ανακοινώνουν παράλληλα πως υπήκοοί τους ήταν ανάμεσα στα θύματα. Το υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας, που γειτονεύει με τη Βενεζουέλα, έκανε γνωστό χθες μέσω X τον θάνατο δυο υπηκόων της χώρας, άνδρα και γυναίκας, προσθέτοντας πως παρέχει προξενική συνδρομή στις οικογένειές τους.

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Σε μια εθνική τραγωδία που συγκλονίζει τη Λατινική Αμερική εξελίσσεται ο διπλός σεισμός που έπληξε τη Βενεζουέλα, με τον επίσημο απολογισμό να ανεβαίνει στους 235 νεκρούς και τις αρχές να προειδοποιούν ότι ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί δραματικά. Οι εικόνες από τις πληγείσες περιοχές αποτυπώνουν μια χώρα βυθισμένη στο χάος, με ισοπεδωμένα κτίρια, εγκλωβισμένους στα ερείπια και απελπισμένες εκκλήσεις για βοήθεια, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

🚨 HEARTBREAKING MIRACLE IN VENEZUELA A child, pulled ALIVE from the rubble after the devastating 7.5 quake… covered in dust but breathing. In the middle of total destruction in Catia La Mar, this is the hope we needed. Pray for the missing. Pray for the families.… pic.twitter.com/to1eB2X08P — Amar Singh Chouhan (@amar_4inc) June 25, 2026

Μαρτυρίες περιγράφουν ανθρώπους να σκάβουν με γυμνά χέρια, προσπαθώντας να εντοπίσουν συγγενείς και γείτονες που παραμένουν θαμμένοι κάτω από τόνους μπετόν, ενώ η απουσία βαρέων μηχανημάτων καθιστά την επιχείρηση διάσωσης ακόμη πιο δραματική.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι διασώστες ανασύρουν νεκρούς δίπλα σε τραυματίες που παλεύουν να κρατηθούν στη ζωή.

Milagro entre los escombros que dejó el terrible terremoto en Venezuela. Miembros del Cuerpo de Bomberos escucharon un débil quejido y con paciencia, fuerza y mucho corazón, removieron toneladas de escombros hasta dar con él: un pequeño perrito sepultado vivo 🙏 Cuando… pic.twitter.com/JYCm9aoTqK — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) June 25, 2026

Οργή και απελπισία – Εκκλήσεις για βοήθεια

Οι κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού.

«Δεν είναι δυνατόν να καλέσουμε τον στρατό; Ελάτε όλοι να βοηθήσετε», αναφέρουν κάτοικοι, περιγράφοντας εικόνες απόλυτης κατάρρευσης των υποδομών.

UPDATE: The death toll from the Venezuela earthquakes has risen to 188, with 1,520 people injured. Around 200 others are believed to be trapped, and approximately 250 buildings have been damaged or destroyed. pic.twitter.com/8aBIk7jlFY — Breaking911 (@Breaking911) June 25, 2026

Σε αρκετές συνοικίες επικρατεί χάος, με χιλιάδες ανθρώπους να έχουν μείνει άστεγοι και χωρίς πρόσβαση σε νερό, τρόφιμα ή ιατρική περίθαλψη.

Τα νοσοκομεία στις πληγείσες περιοχές έχουν κατακλυστεί από τραυματίες, με ιατρικό προσωπικό να εργάζεται ασταμάτητα σε συνθήκες πίεσης και έλλειψης υλικών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η περίθαλψη παρέχεται ακόμη και σε προαύλιους χώρους, καθώς οι εσωτερικές δομές δεν επαρκούν για τον όγκο των περιστατικών.

Γιατροί περιγράφουν δραματικές ελλείψεις σε βασικά υλικά, όπως γάζες, φάρμακα, γάντια και παυσίπονα, ενώ καταγράφονται και θάνατοι τραυματιών που δεν πρόλαβαν να λάβουν περίθαλψη.

Ya se encuentra en camino el primero de tres aviones que trasladan al personal, equipo e insumos que brindarán ayuda a nuestros hermanos venezolanos. Que Dios los guíe y los proteja durante esta misión 🇸🇻🇻🇪 pic.twitter.com/pCOQAFmZcT — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 25, 2026

Φόβοι για ανείπωτο απολογισμό – Προειδοποιήσεις USGS

Σύμφωνα με μοντέλα πρόβλεψης του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS), ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τις 10.000, ενώ δεν αποκλείεται να είναι σημαντικά υψηλότερος, ανάλογα με την πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές.

🇻🇪 Medical students from the Central University of Venezuela (UCV) have joined the emergency and rescue efforts following the devastating double earthquake. pic.twitter.com/kpxdAcFzm6 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 25, 2026

Οι αρχές προειδοποιούν ότι πολλοί άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε κτίρια που έχουν καταρρεύσει, ενώ οι μετασεισμοί δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις.

🇻🇪‼️ | Escenas desgarradoras se viven en Catia La Mar, la zona turística más devastada por los terremotos en Venezuela, donde los residentes claman desesperados por ayuda entre los escombros mientras buscan a sus familiares. pic.twitter.com/qoOwofO7t4 — UHN Plus (@UHN_Plus) June 25, 2026

Η Λα Γουάιρα και η Μορόν έχουν μετατραπεί σε περιοχές-φάντασμα, με πολυκατοικίες κατεστραμμένες, δρόμους γεμάτους συντρίμμια και φωτιές που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Χιλιάδες κάτοικοι έχουν βγει στους δρόμους, πολλοί χωρίς καμία στέγη, ενώ άλλοι παραμένουν κοντά στα ερείπια, ελπίζοντας να εντοπίσουν επιζώντες.

Σε ορισμένες περιοχές καταγράφονται ακόμη και περιστατικά λεηλασιών, μέσα στο γενικότερο χάος.

Διεθνής κινητοποίηση βοήθειας

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται καθ’ οδόν διεθνής βοήθεια από τις ΗΠΑ, την Ισπανία, το Μεξικό και το Κατάρ, ενώ έχει ζητήσει τη συνδρομή και του ιδιωτικού τομέα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ανάπτυξη στρατιωτικών μέσων για υποστήριξη επιχειρήσεων διάσωσης, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε βοήθεια ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων.

Καθώς οι μετασεισμοί συνεχίζονται και οι ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων μειώνονται ώρα με την ώρα, η Βενεζουέλα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις πιο καταστροφικές φυσικές τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας της.

Οι αρχές μιλούν ήδη για μια επιχείρηση διάσωσης που θα διαρκέσει ημέρες, ίσως και εβδομάδες, ενώ ο πραγματικός απολογισμός παραμένει ακόμη άγνωστος.

«Η γη τρέμει»

Σύμφωνα με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, που κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 164 και οι τραυματίες 971.

Οι δύο σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, σημειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης, στις 18.04 τοπική ώρα (01.04 της Πέμπτης, ώρα Ελλάδας). Με βάση στοιχεία της αμερικανικής γεωλογικής υπηρεσίας USGS, ο σεισμός των 7,5 βαθμών ήταν ο ισχυρότερος που έχει σημειωθεί στη Βενεζουέλα από το 1900.

Η πρώτη δόνηση προερχόταν από εστιακό βάθος 21,9 χιλιομέτρων και το επίκεντρό της εντοπίστηκε περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας. Ακολούθησε, 39 δευτερόλεπτα αργότερα, ο δεύτερος, ισχυρότερος σεισμός, που προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 20 μετασεισμοί.

Στο Καράκας, όπου πολλά κτίρια κατέρρευσαν, οι δρόμοι είναι γεμάτοι με μπάζα και γυαλιά. Πολλοί άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα τους στο ύπαιθρο ή μέσα στα αυτοκίνητά τους.

Αναφέρθηκαν διακοπές ρεύματος ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο είπε ότι διέταξε να διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο «για να αποφευχθεί τυχόν ατύχημα».

Το πρωί σήμερα, σχεδόν κανένα κατάστημα δεν άνοιξε. Στους δρόμους, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων ήταν πυκνή καθώς πολλοί κάτοικοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από επικίνδυνα, ετοιμόρροπα κτίρια.

«Η γη τρέμει, τρέμει τώρα» ακούστηκαν να φωνάζουν κατά τη διάρκεια ενός μετασεισμού, οι άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από ένα ήδη γκρεμισμένο κτίριο. Κάποιοι παρατηρούσαν τις ομάδες διάσωσης, άλλοι επιχειρούσαν να εντοπίσουν αγνοούμενους κάτω από τα τσιμέντα.

«Η βοήθεια επείγει»

«Ακόμη και πριν από τους σεισμούς, περίπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι στη Βενεζουέλα χρειάζονταν ανθρωπιστική βοήθεια», υπενθύμισε ο Φλέτσερ. «Η καταστροφή αυτή μπορεί να επιδεινώσει τις υπάρχουσες ευπάθειες. Η διεθνής, βιώσιμη στήριξη των ανθρωπιστικών οργανισμών που επεμβαίνουν επί του πεδίου είναι βασική και επείγουσα», πρόσθεσε.

Το διεθνές αεροδρόμιο Μαϊκετία είναι κλειστό επειδή υπέστησαν μεγάλες ζημιές οι υποδομές του, όμως το Καράκας διαθέτει το στρατιωτικό αεροδρόμιο Λα Καρλότα για τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί μέχρι τη γειτονική Κολομβία, στην Μπογοτά, σε μια απόσταση 1.000 χιλιομέτρων. Πολλοί τους αισθάνθηκαν και σε πόλεις της βόρειας Βραζιλίας.

Το 1997 στο Καριάκο, στη βορειοανατολική Βενεζουέλα, σκοτώθηκαν από σεισμό 73 άνθρωποι ενώ το 1967, από άλλο σεισμό στο Καράκας, οι νεκροί ανήλθαν σε 236.