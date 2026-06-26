Στο-«κόκκινο»-οι-ευρωαγορές-λόγω-του-κύματος-ρευστοποιήσεων-στην-τεχνολογία

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Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή (26/6) στο άνοιγμα της συνεδρίασης, καθώς το κύμα ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές εξαπλώνεται.

Ειδικότερα, οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές ξεκίνησαν τις συναλλαγές της Παρασκευής σε αρνητικό έδαφος, καθώς το παγκόσμιο κύμα ρευστοποιήσεων στον κλάδο της τεχνολογίας οδήγησε τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες σε απώλειες.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 άνοιξε με πτώση 0,41% στις 637,56 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες -βασικούς και περιφερειακούς- να κινούνται επίσης στα «κόκκινα».

Πιο αναλυτικά λοιπόν, ο γερμανικός DAX υποχωρεί αυτή την ώρα κατά 0,57% στις 24,860.10 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE χάνει 0,30% στις 10,499.28 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC σημειώνει πτώση 0,17% στις 8,417.25 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ σημειώνει μικρή πτώση 0,21% στις 19,473.42 μονάδες, ενώ και ο ΜΙΒ του Μιλάνου υποχωρεί 0,73% στις 51,409.50 μονάδες.

Να σημειωθεί ότι το παγκόσμιο κύμα πωλήσεων στις τεχνολογικές μετοχές επεκτάθηκε και στις ευρωπαϊκές αγορές μετά τις πιέσεις που κατέγραψαν οι Big Tech στη Wall Street, ενώ πτωτικά κινήθηκαν στο ίδιο φόντο και οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού.