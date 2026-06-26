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    Συντάξεις-–-επιδόματα:-Οι-πληρωμές-από-e-ΕΦΚΑ-και-ΔΥΠΑ-την-περίοδο-29-Ιουνίου-έως-3-iουλίου
    Συντάξεις – επιδόματα: Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ την περίοδο 29 Ιουνίου έως 3 Iουλίου

    Συντάξεις – επιδόματα: Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ την περίοδο 29 Ιουνίου έως 3 Iουλίου

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Ποσό 1.191.311.337,31 ευρώ πρόκειται να καταβληθεί σε 1.740.042 δικαιούχους την περίοδο 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

    Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

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    • Στις 29 Ιουνίου θα καταβληθούν 1.120.191.337,31 ευρώ σε 1.659.252 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουλίου 2026.
    • Στις 30 Ιουνίου θα καταβληθούν 2.800.000 ευρώ σε 7.600 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων μηνός Ιουλίου 2026 του νόμου 4778/2021.
    • Στις 3 Ιουλίου θα καταβληθούν 320.000 ευρώ σε 390 δικαιούχους για πληρωμή εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ μηνός Ιουλίου 2026
    • Από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

    Πληρωμές επιδομάτων

    Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

    • 22.000.000 ευρώ σε 36.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
    • 13.000.000 ευρώ σε 19.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
    • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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