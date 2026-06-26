ΣΥΡΙΖΑ:-Η-«ανάπτυξη»-του-κ.-Μητσοτάκη-δεν-φτάνει-ποτέ-στην-τσέπη-των-εργαζομένων

«Η πραγματικότητα διαψεύδει για ακόμη μία φορά το κυβερνητικό αφήγημα περί δήθεν ευημερίας και ανάπτυξης», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

«Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, ο πραγματικός μέσος ετήσιος μισθός το 2025 παραμένει 31% χαμηλότερος από το 2009, ενώ η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων συνεχίζει να συνθλίβεται από την ακρίβεια», σημειώνει, σχολιάζοντας πως «επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας απέδειξαν ότι η ανάπτυξή της αφορά τα υπερκέρδη των λίγων, όχι τους μισθούς των πολλών».

«Οι εργαζόμενοι παράγουν περισσότερο, αλλά βλέπουν το εισόδημά τους να χάνει συνεχώς αξία. Η κοινωνία χρειάζεται πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, ισχυρές συλλογικές συμβάσεις, προστασία της εργασίας και ουσιαστικά μέτρα απέναντι στην ακρίβεια. Όχι άλλη κυβερνητική προπαγάνδα για μια ανάπτυξη που οι πολίτες δεν συναντούν ποτέ στο πορτοφόλι τους», καταλήγει.

- -

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.