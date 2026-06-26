Τέλος-σε-παράδοση-200-ετών:-Ο-βασιλιάς-Κάρολος-δεν-θα-εγκατασταθεί-στο-Μπάκιγχαμ-μετά-την-ανακαίνιση-των-369-εκατ.-λιρών

Ο βασιλιάς Κάρολος δεν πρόκειται να μετακομίσει στο Μπάκιγχαμ μετά την ολοκλήρωση της 10ετούς ανακαίνισής του το επόμενο έτος, σύμφωνα με ανακοίνωση αξιωματούχων του παλατιού, βάζοντας τέλος σε σχεδόν δύο αιώνες κατά τους οποίους το εμβληματικό κτίριο του Λονδίνου λειτουργούσε ως η κύρια κατοικία του Βρετανού μονάρχη.

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Παρά τη μεγάλη ανακαίνιση ύψους 369 εκατ. λιρών για την αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, σωληνώσεων και συστημάτων θέρμανσης, το Μπάκιγχαμ δεν θα αποτελέσει την κύρια κατοικία του βασιλιά. Ο Κάρολος θα συνεχίσει να διαμένει στο Κλάρενς Χάουζ, την επί χρόνια κατοικία του στο Λονδίνο, σε μικρή απόσταση.

Οι εργασίες, που ξεκίνησαν το 2017, είχαν αρχικά ως στόχο το παλάτι να παραμείνει η βασική βασιλική κατοικία, όπως ισχύει από την εποχή της βασίλισσας Βικτωρίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ταμία του βασιλιά Τζέιμς Τσάλμερς, το παλάτι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κέντρο επίσημων και τελετουργικών εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών επισκέψεων.

Όπως δήλωσε, το Μπάκιγχαμ θα παραμείνει «η έδρα της μοναρχίας», με τη βασιλική σημαία να κυματίζει όταν ο μονάρχης βρίσκεται στο Λονδίνο. Ούτε ο Κάρολος ούτε η εκλιπούσα Ελισάβετ είχαν διανυκτερεύσει στο παλάτι από το 2019, αν και θα διατηρηθούν ιδιωτικοί χώροι για ενδεχόμενη διαμονή.

Περίπου 700.000 επισκέπτες περνούν κάθε χρόνο από το κτίριο, με τις Αρχές να σχεδιάζουν περαιτέρω αύξηση της πρόσβασης του κοινού, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Την ίδια ώρα, αποκαλύφθηκε ότι ο Κάρολος κατέβαλε 12,9 εκατ. λίρες σε φόρους για το 2024/25, για πρώτη φορά με τα σχετικά ποσά να δημοσιοποιούνται, γεγονός που τον κατατάσσει μεταξύ των 100 μεγαλύτερων φορολογουμένων στη Βρετανία. Η βασιλική οικογένεια έχει δεσμευτεί τα τελευταία χρόνια για μεγαλύτερη διαφάνεια στα οικονομικά της, εν μέσω αυξημένης δημόσιας κριτικής μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ το 2022.

Τα έσοδά του προέρχονται μεταξύ άλλων από το Δουκάτο του Λάνκαστερ, το οποίο απέφερε 25,2 εκατ. λίρες το 2025/26, καθώς και από επενδύσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τον Τσάλμερς, οι συνολικές φορολογικές καταβολές του βασιλιά ξεπερνούν τα 30 εκατ. λίρες από την ενθρόνισή του το 2022, ενώ το 2023/24 είχαν διαμορφωθεί στα 11,7 εκατ. λίρες.

Ο βασιλιάς εξακολουθεί να λαμβάνει και τη λεγόμενη Sovereign Grant (επιχορήγηση προς τον μονάρχη), η οποία χρηματοδοτεί τα έξοδα του θρόνου και προέρχεται από τα κέρδη της Crown Estate, ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων του οποίου τα έσοδα ο μονάρχης παραχωρεί στα κρατικά ταμεία σε αντάλλαγμα για μια ετήσια πληρωμή, προκειμένου να καλύψει τα έξοδα για το προσωπικό, τα βασιλικά παλάτια και τα ταξίδια. Το ποσό αυτό έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας τα 132 εκατ. λίρες το 2025/26 και προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 137,9 εκατ. το 2026/27, προτού μειωθεί στα 100 εκατ. λίρες το 2027/28.