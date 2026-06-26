Τουρισμός: Μεικτή εικόνα το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου, οι προοπτικές για την συνέχεια

Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή δεν ανέκοψαν τη ζήτηση για την Ελλάδα, αλλά επηρέασαν τη δαπάνη των ταξιδιωτών. Θετικές οι πρώτες ενδείξεις για τη θερινή σεζόν.

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Με ικανοποιητικούς ρυθμούς, αλλά όχι με την περσινή φόρα λόγω πολέμου, κινήθηκε ο τουρισμός το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου. Οι γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ με το Ιράν -οι οποίες φαίνεται να οδεύουν προς την λήξη τους- συνέχισαν να λειτουργούν αμφίσημα για την χώρα μας. Από τη μία έστρεψαν μέρος των ταξιδιωτών προς την Ελλάδα έναντι άλλων ανταγωνιστών αλλά και την ίδια στιγμή περιόρισαν την όρεξη ή την δαπάνη, ως συνέπεια των ευρύτερων ανατιμήσεων που έχουν προκαλέσει.

Καλύτερα από τους ανταγωνιστές η βραχυχρόνια

Τα πρώτα αισιόδοξα μηνύματα ήρθαν από την αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπου ο Μάιος φάνηκε να κινείται ανοδικά παρά τη μείωση του αριθμού των διαθέσιμων καταλυμάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της AirDNA η ζήτηση παρέμεινε σε ανοδική τροχιά, οι πληρότητες ενισχύθηκαν σημαντικά και οι τιμές συνέχισαν να αυξάνονται, σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή αγορά συνολικά εμφάνισε σημάδια επιβράδυνσης.

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Ειδικότερα, η ζήτηση για βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση, την ώρα που σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφηκε υποχώρηση 1,1%. Βέβαια η προσφορά περιορίστηκε κατά 2,3%, με τις ενεργές καταχωρίσεις να διαμορφώνονται στις 142.633.

Η συνύπαρξη αυξημένης ζήτησης και περιορισμένης προσφοράς ενίσχυσε σημαντικά την πληρότητα των καταλυμάτων, η οποία αυξήθηκε κατά 5,4% και έφθασε στο 58,1%. Παράλληλα έδωσε ώθηση και στις τιμές με τη μέση ημερήσια τιμή (Average Daily Rate –ADR) να αυξάνεται κατά 9,1% σε σχέση με τον Μάιο του 2025 -στα 135,5 ευρώ ανά διανυκτέρευση – και το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPar) να κινείται στα 78,7 ευρώ αυξημένο κατά 15,1%.

Μάλιστα η χώρα μας εμφάνισε την τρίτη υψηλότερη αύξηση στο ADR στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές βραχυχρόνιας μίσθωσης, με περισσότερες από 600.000 διανυκτερεύσεις. Υψηλότερα από την Ελλάδα όπου η άνοδος έφτασε στο 9,1%, όπως προαναφέρθηκε, κινήθηκαν μόνο η Ολλανδία (+10,3%) και η Κροατία (+9,5%).

Πτώση σε σχέση με πέρυσι στα καταλύματα

Αντίθετα στην περίπτωση των καταλυμάτων ο Απρίλιος, για τον οποίο υπάρχουν και τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, δεν κινήθηκε το ίδιο ικανοποιητικά. Βάσει της μηνιαίας έρευνας (πάνελ) του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία έφτασε το 47,5% έναντι 49% τον αντίστοιχο μήνα του 2025, μια πτώση δηλαδή περίπου 1,5 ποσοστιαίας μονάδας. Πτωτικά κινήθηκε και η μέση τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου, η οποία για τον Απρίλιο 2026 διαμορφώθηκε στα 104€ έναντι 109€ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι.

Μείωση κατά 0,8% στις αφίξεις και 1,3% στις διανυκτερεύσεις δείχνουν και τα αντίστοιχα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την κίνηση των καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια), για τον μήνα Απρίλιο.

Οι απώλειες που καταγράφηκαν ήταν κυρίως από επισκέπτες του εξωτερικού με την ΕΛΣΤΑΤ να επισημαίνει ότι τον υπό εξέταση μήνα σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρατηρήθηκε μείωση 0,5% στις αφίξεις και 1,4% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Στον αντίποδα στην εγχώρια κίνηση καταγράφηκε αύξηση σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις κατά 1,2% και 0,9%, αντίστοιχα. Ακόμα κι έτσι βέβαια, η κίνηση εξωτερικού συνέχισε να αποτελεί τον βασικό τροφοδότη των αφίξεων και διανυκτερεύσεων με τους αλλοδαπούς να εισφέρουν το 65% και 73,6%, στο σύνολο των καταλυμάτων.

Θετικές προοπτικές για το καλοκαίρι

Η συνέχεια ωστόσο προδιαγράφεται καλύτερη, με τις εκτιμήσεις της AirDNA για τη θερινή περίοδο αλλά και τις πρώτες ενδείξεις από την αεροπορική βιομηχανία να παραμένουν αισιόδοξες.

Σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων βραχυχρόνιων μισθώσεων η ζήτηση για το διάστημα Ιουνίου – Αυγούστου εμφανίζεται αυξημένη κατά 4,9% σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ η δυναμική συνεχίζεται και μετά την κορύφωση της σεζόν.

Την χαμηλότερη επίδοση σε μηνιαία βάση εμφανίζει ο Ιούνιος, με μείωση της ζήτησης κατά 1,8%, ωστόσο ακολουθεί ισχυρή ανάκαμψη τον Ιούλιο με άνοδο 9,5%, ενώ ο Αύγουστος αναμένεται να ολοκληρώσει τη θερινή περίοδο με αύξηση 7,6%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική της ευρωπαϊκής ταξιδιωτικής αγοράς.

Και εδώ ωστόσο οι πληθωριστικές πιέσεις που ξέσπασαν ως απόρροια της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν, και παρά την αποκλιμάκωση της, φαίνεται να επιδρούν στις αποφάσεις των ταξιδιωτών. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι οι κρατήσεις για τον Σεπτέμβριο καταγράφουν ήδη άνοδο 9%, τάση που δείχνει ότι όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες επιλέγουν να μεταθέσουν τα ταξίδια τους σε περιόδους με χαμηλότερο κόστος, αναζητώντας καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής.

Θετικές ενδείξεις προκύπτουν και από πλευράς αεροπορικής κίνησης για τις πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εurocontrol η 23η εβδομάδα του έτους κατέγραψε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση αεροπορικής κίνησης στην Ευρώπη, με άνοδο 11%. Η επίδοση της Ελλάδας μάλιστα ξεπέρασε σημαντικά αγορές όπως η Γαλλία (+5%), η Πολωνία (+4%) και η Ιταλία (+3%). Παράλληλα, αύξηση 5% καταγράφηκε στις πτήσεις σε σχέση με το 2025, με μόνο την Πολωνία να εμφανίζει υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης (+9%).