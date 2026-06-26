Τουρκικά-ΜΜΕ:-Το-kaan-με-αμερικανικούς-κινητήρες-δεν-θα-είναι-πλήρως-μαχητικό-5ης-γενιάς

Συζήτηση για τις δυνατότητες του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους KAAN έχει ανοίξει στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, μετά τις πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ προσανατολίζονται στην έγκριση εξαγωγής κινητήρων για το πρόγραμμα.

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Το τηλεοπτικό δίκτυο Habertürk επισημαίνει ότι, μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του εγχώριου κινητήρα, το KAAN θα πετά με αμερικανικούς κινητήρες F110 τέταρτης γενιάς, γεγονός που, σύμφωνα με την ανάλυση, περιορίζει ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να διαθέτει ένα μαχητικό πέμπτης γενιάς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, με τους κινητήρες F110 το KAAN δεν θα μπορεί να διατηρεί σταθερή υπερηχητική ταχύτητα χωρίς χρήση μετάκαυσης (supercruise), ενώ το υψηλό θερμικό ίχνος και η συμβατική σχεδίαση των ακροφυσίων εξαγωγής δεν θα του επιτρέπουν να διαθέτει πλήρεις δυνατότητες χαμηλής παρατηρησιμότητας (stealth).

«Δεν θα είναι αόρατο», αναφέρει χαρακτηριστικά το τουρκικό δίκτυο, παραδεχόμενο ότι η συγκεκριμένη έκδοση του αεροσκάφους δεν θα πληροί πλήρως τις προδιαγραφές ενός μαχητικού πέμπτης γενιάς.

Ωστόσο, το Habertürk σημειώνει ότι ο κινητήρας δεν είναι το μοναδικό στοιχείο που καθορίζει τις δυνατότητες ενός σύγχρονου μαχητικού και υποστηρίζει πως το KAAN θα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των F-16 που υπηρετούν σήμερα στην τουρκική Πολεμική Αεροπορία.

Μεταξύ αυτών αναφέρει:

εσωτερικούς χώρους μεταφοράς οπλισμού, σε αντίθεση με τα εξωτερικά φορτία του F-16

μεγαλύτερη επιχειρησιακή ακτίνα χάρη στην αυξημένη χωρητικότητα καυσίμων

δυνατότητα διαλειτουργικότητας και διοίκησης μη επανδρωμένων μαχητικών αεροσκαφών, όπως τα Kızılelma και Anka-3

σύστημα αισθητήρων 360 μοιρών που προσφέρει πλήρη εικόνα του πεδίου μάχης

συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που θα υποστηρίζουν τον πιλότο στην επεξεργασία των δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων

Την ίδια ώρα, η συζήτηση στα τουρκικά μέσα συνοδεύεται από την παραδοχή ότι, παρά τις φιλοδοξίες του προγράμματος KAAN, το αμερικανικό F-35 εξακολουθεί να διατηρεί σαφές τεχνολογικό προβάδισμα, ιδιαίτερα ως προς τις δυνατότητες stealth και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από ένα πλήρως επιχειρησιακό μαχητικό πέμπτης γενιάς.

Τούρκοι αναλυτές: «Οι κινητήρες του Τραμπ ανοίγουν τον δρόμο να ξεπεραστούν τα εμπόδια για τους S-400»

Τη σημασία της πιθανής έγκρισης για την προμήθεια αμερικανικών κινητήρων στο πρόγραμμα του KAAN αναλύουν και Τούρκοι στρατιωτικοί και ακαδημαϊκοί, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ευρύτερη επανεκκίνηση της αμυντικής συνεργασίας Άγκυρας – Ουάσιγκτον.

Μιλώντας στο Habertürk, ο πρώην επικεφαλής του Τμήματος Πληροφοριών της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, Γκιουρσέλ Τοκμάγκογλου, υποστήριξε ότι η προμήθεια κινητήρων δεν αφορά μόνο το πρόγραμμα του KAAN, αλλά μπορεί να ανοίξει τον δρόμο και για την υπέρβαση των εμποδίων που προκάλεσε η αγορά των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400.

«Ο κινητήρας χρειάζεται ουσιαστικά να αναπτυχθεί μόνο μία φορά. Επομένως, αυτή η αγορά άνοιξε στην πραγματικότητα μια σημαντική πόρτα. Αν μέχρι σήμερα υπήρχε καθυστέρηση, ιδιαίτερα λόγω των εξελίξεων που συνδέονταν με το ζήτημα των S-400, από την περίοδο Τραμπ και μετά αυτή η πόρτα πλέον άνοιξε. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για πολλές ακόμη εξελίξεις στον τομέα της άμυνας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Medeniyet, Χελίν Σαρί Ερτέμ, εμφανίστηκε πιο επιφυλακτική, επισημαίνοντας ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου από μόνες τους δεν αρκούν για να διασφαλίσουν την υλοποίηση μιας τέτοιας συμφωνίας.

Όπως σημείωσε, στις Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργεί ένα σύνθετο θεσμικό και γραφειοκρατικό σύστημα, στο οποίο συμμετέχουν πολλοί φορείς λήψης αποφάσεων, μεταξύ αυτών και το Κογκρέσο.

«Στην πραγματικότητα τίποτα δεν είναι εύκολο. Όσο κι αν προσπαθεί να απλοποιήσει τα πράγματα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχει ένας θεσμοθετημένος μηχανισμός διακυβέρνησης που λειτουργεί. Στις ΗΠΑ δεν ισχύει μόνο η τελευταία κουβέντα του Προέδρου. Ναι, μπορεί να υπάρχει πρόθεση να ικανοποιηθεί η Τουρκία, όμως, όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, οι υπόλοιποι θεσμοί της αμερικανικής κυβέρνησης μπορούν να λειτουργήσουν ως παράγοντας ανάσχεσης ή εξισορρόπησης. Από αυτή την άποψη, προσωπικά δεν θεωρώ ότι οι υποσχέσεις που δίνονται αποτελούν και τόσο μεγάλη εγγύηση», τόνισε.

Hürriyet: «Ο Τραμπ επιχειρεί να παρακάμψει το Κογκρέσο για να στηρίξει την Τουρκία»

Πάντως, η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην έγκριση της πώλησης κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό KAAN, ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεση του Κογκρέσου, σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Hürriyet.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, η συμφωνία αφορά κινητήρες F110 αμερικανικής κατασκευής, συνολικής αξίας περίπου 750 εκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίοι προορίζονται για το εγχώριο πρόγραμμα ανάπτυξης του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ανώτερος Δημοκρατικός βουλευτής και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, Γκρέγκορι Μικς, είχε μπλοκάρει την πώληση, επικαλούμενος το γεγονός ότι η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε υπηρεσία τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα S-400.

Η Hürriyet υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η αμερικανική κυβέρνηση διαθέτει τη δυνατότητα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να παρακάμψει τη διαδικασία έγκρισης του Κογκρέσου και να προχωρήσει στην εξαγωγή του αμυντικού υλικού, επικαλούμενη τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας για το ΝΑΤΟ και τον ρόλο της στην περιφερειακή ασφάλεια.

Κατά το δημοσίευμα, η κυβέρνηση Τραμπ εκτιμά ότι οι προσωπικές σχέσεις του Αμερικανού προέδρου με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Άγκυρας.

Παράλληλα, η τουρκική εφημερίδα επαναλαμβάνει ότι το ζήτημα των S-400 εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο «αγκάθι» στις διμερείς σχέσεις.

Υπενθυμίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απέκλεισαν την Τουρκία από το πρόγραμμα των μαχητικών F-35 και επέβαλαν κυρώσεις στο πλαίσιο του νόμου CAATSA, ενώ σημειώνει ότι νομοθεσία που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο το 2020 προβλέπει πως η Άγκυρα δεν μπορεί να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35 εφόσον διατηρεί τους S-400.

Η Hürriyet καταλήγει ότι, σύμφωνα με αναλυτές, η πιθανή πώληση των κινητήρων θα μπορούσε να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις αμυντικές σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας, ωστόσο μια πλήρης εξομάλυνση θεωρείται δύσκολη όσο παραμένει άλυτο το ζήτημα των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων.

Τουρκικά ΜΜΕ: Υψώνουν τοίχους για να κρύψουν τις παραγκουπόλεις ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Στο μεταξύ, σφοδρή κριτική στην τουρκική κυβέρνηση ασκεί το αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό δίκτυο Halk TV, υποστηρίζοντας ότι οι Αρχές τοποθετούν προσωρινούς τοίχους και πάνελ κατά μήκος των διαδρομών από τις οποίες θα κινηθούν οι ηγέτες που θα συμμετάσχουν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, προκειμένου να αποκρύψουν παραγκουπόλεις και φτωχές συνοικίες της Άγκυρας.

Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, στο σχετικό ρεπορτάζ οι παρουσιαστές κάνουν λόγο για προσπάθεια δημιουργίας μιας διαφορετικής εικόνας της τουρκικής πρωτεύουσας ενόψει της διεθνούς διοργάνωσης.

«Δεν μπορούμε να εξαλείψουμε τη φτώχεια, αλλά, δόξα τω Θεώ, ξέρουμε να κάνουμε καλό μακιγιάζ», σχολιάζει χαρακτηριστικά το δίκτυο, παρουσιάζοντας εικόνες από περιοχές όπου έχουν τοποθετηθεί ψηλά διαχωριστικά πάνελ.

Σύμφωνα με το Halk TV, πίσω από τα εμπόδια βρίσκονται παραγκουπόλεις στις οποίες κατοικεί σημαντικός αριθμός πολιτών, ωστόσο οι περιοχές αυτές αποκρύπτονται επειδή βρίσκονται στις διαδρομές που θα ακολουθήσουν οι αρχηγοί κρατών και οι υπουργικές αποστολές κατά τη διάρκεια της Συνόδου του ΝΑΤΟ.

Το τηλεοπτικό δίκτυο συνδέει την πρακτική αυτή με αντίστοιχες κινήσεις που, όπως υποστηρίζει, είχαν γίνει και στις σεισμόπληκτες περιοχές της νοτιοανατολικής Τουρκίας.

«Από πού μας είναι γνώριμες αυτές οι εικόνες; Από τη Χατάι, το Καχραμανμαράς και το Αντιγιαμάν. Πριν από τις επισκέψεις του προέδρου Ερντογάν ή τις τελετές παράδοσης κατοικιών στους σεισμόπληκτους, βλέπαμε τους λασπωμένους δρόμους να ασφαλτοστρώνονται και τα κτίρια να παρουσιάζονται ως σχεδόν ολοκληρωμένα», αναφέρει το ρεπορτάζ.

Το Halk TV υποστηρίζει ότι αντί να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των κατοίκων, επιλέγεται η απόκρυψή τους από το οπτικό πεδίο των ξένων ηγετών, κάνοντας λόγο για «καλλωπισμό» της εικόνας της πρωτεύουσας ενόψει της διεθνούς συνάντησης.

Στο επίκεντρο η παρουσία Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα

Ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα κάνουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία προβάλλουν το εύρος της διοργάνωσης αλλά και το ενδιαφέρον για τις επαφές που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στο περιθώριό της.

Το CNN Türk μεταδίδει ότι στη Σύνοδο αναμένονται περισσότεροι από 10.000 συμμετέχοντες, τονίζοντας ότι η σημασία της δεν περιορίζεται μόνο στην παρουσία των περίπου 45 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

Όπως αναφέρει το τουρκικό δίκτυο, θα πραγματοποιηθούν δεκάδες διμερείς και πολυμερείς επαφές μεταξύ αντιπροσωπειών, καθώς και συνεδριάσεις από τις οποίες εκτιμάται ότι θα προκύψουν νέες πρωτοβουλίες και στρατηγικές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην Άγκυρα θα βρεθούν επίσης περίπου 100 υπουργοί, ενώ οικοδεσπότης της Συνόδου θα είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μεταξύ των ηγετών που αναφέρονται είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, καθώς και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε δεύτερο σχόλιό του, το CNN Türk αναφέρεται στην Ελλάδα και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες παραμένουν γείτονες με σχέσεις που «άλλοτε είναι φιλικές και άλλοτε πιο τεταμένες».

Παράλληλα, το τουρκικό δίκτυο υποστηρίζει ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα «επέλεξε να ευθυγραμμιστεί περισσότερο με το Ισραήλ» και να συμμετάσχει, όπως αναφέρει, «στη διαμόρφωση που επιδιώκει να δημιουργήσει το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο».

- sofokleous10.gr

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