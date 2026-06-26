Το Ιράκ απειλεί με έξοδο από τον ΟΠΕΚ – Στα πρόθυρα διάλυσης το καρτέλ

Πυκνώνουν τα μαύρα σύννεφα πάνω από τον ΟΠΕΚ. Μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και το Ιράκ απειλεί τώρα να αποχωρήσει από τον ΟΠΕΚ, αν το καρτέλ απορρίψει το αίτημά του για αύξηση της ποσόστωσης παραγωγής πετρελαίου.

«Ο ΟΠΕΚ ορίζει τα ανώτατα όρια παραγωγής για τα μέλη του, με σκοπό τη διαχείριση της παγκόσμιας προσφοράς και των τιμών, αλλά η Βαγδάτη θέλει να αυξήσει την ποσόστωση για να αντισταθμίσει τις απώλειες εσόδων που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια του εμπάργκο εξαγωγών, σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται από άφθονη προσφορά, η οποία μειώνει την τιμή πώλησης του ιρακινού αργού πετρελαίου», μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Shafaq.

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Το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μπορούν να παράγουν μαζί περίπου 8 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα-σχεδόν το 30% της συνολικής παραγωγής του καρτέλ. Επιπλέον, πρακτικά θα είχε ως αποτέλεσμα μικρότερο μερίδιο αγοράς για τον ΟΠΕΚ σε παγκόσμιο επίπεδο και, ως εκ τούτου, μικρότερη επιρροή.

« Η ανάγκη της Βαγδάτης να αξιοποιήσει τα αποθέματα πετρελαίου όπως θεωρεί καλύτερα, θέτει υπό αμφισβήτηση μια ισορροπία δεκαετιών, καθιστώντας την επόμενη σύνοδο κορυφής του ΟΠΕΚ μια δυνητικά εκρηκτική στιγμή για την ενεργειακή γεωπολιτική», τονίζουν στη Ναυτεμπορική παράγοντες της αγοράς ενέργειας .

Στρατηγικό σταυροδρόμι

Το Ιράκ βρίσκεται σε ένα στρατηγικό σταυροδρόμι που θα μπορούσε να ανατρέψει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας:Είναι ένα από τα πέντε ιδρυτικά μέλη του ΟΠΕΚ- το καρτέλ ιδρύθηκε μάλιστα στη Βαγδάτη το 1960-και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός αργού στο καρτέλ. .

«Η ιρακινή οικονομία όμως είναι μια από τις πιο εξαρτώμενες από το πετρέλαιο στον κόσμο», τονίζουν στη Ναυτεμπορική παράγοντες της αγοράς ενέργειας. «Οι πωλήσεις πετρελαίου χρηματοδοτούν περίπου το 90% των κρατικών εσόδων. Η χώρα εξάγει τη συντριπτική πλειοψηφία του πετρελαίου της μέσω θαλάσσης και όχι μέσω αγωγών-το 93% έως 95% του ιρακινού πετρελαίου διέρχεται από το Ορμούζ και αυτή η εξάρτηση καθιστά τη Βαγδάτη εξαιρετικά ευάλωτη στις συνέπειες του πολέμου στον Κόλπο», προσθέτουν.

Η πιθανότητα το Ιράκ να εξετάσει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τον ΟΠΕΚ θα αποτελούσε ένα ακόμη πλήγμα για τον οργανισμό μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων πριν δύο μήνες.

Νωρίτερα, η Αγκόλα είχε ανοίξει την πόρτα της εξόδου από τον οργανισμό στις αρχές του 2024, μετά από παρόμοια διαμάχη για τις ποσοστώσεις. Το Κατάρ είχε αποχωρήσει επίσης, το 2019, ο Ισημερινός το 2020 και η Ινδονησία το 2016

«Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την αυξημένη παραγωγή ή την αποχώρηση από τον ΟΠΕΚ πιθανότατα θα ληφθεί μετά την επίσκεψη του ιρακινού πρωθυπουργού Αλί αλ-Ζαΐντι στην Ουάσιγκτον, η οποία έχει προγραμματιστεί για τα μέσα Ιουλίου», πρόσθεσαν κυβερνητικές πηγές στη Βαγδάτη.

Σοβαρή οικονομική κρίση

Το Ιράκ διέρχεται μια σοβαρή οικονομική κρίση ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν, επομένως μια σημαντική αύξηση της ποσόστωσής του στον ΟΠΕΚ είναι απαραίτητη και πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη μέγιστη σοβαρότητα, δήλωσε στο Reuters ιρακινός αξιωματούχος.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή και παρακολουθείται στενά από όλους τους εταίρους του ΟΠΕΚ+, της διευρυμένης συμμαχίας που περιλαμβάνει τα ιστορικά μέλη του οργανισμού και άλλους σημαντικούς παγκόσμιους παραγωγούς, κυρίως τη Ρωσία.

«Το Ιράκ ζητά από τον ΟΠΕΚ να του επιτρέψει να παράγει και να εξάγει πολύ περισσότερο πετρέλαιο, με το καρτέλ και την ηγέτιδα Σαουδική Αραβία, να ήδη προβλήματα να κρατήσει τα μέλη του υπό έλεγχο», προσθέτουν ενεργειακοί αναλυτές

Ο ΟΠΕΚ θα πληγωθεί θανάσιμα

Η επιρροή του ΟΠΕΚ στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου έχει διαβρωθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξημένης προσφοράς από αμερικανικές εταιρείες σχιστολιθικού πετρελαίου και άλλους ανταγωνιστές

Ειδικά από την εισαγωγή της υδραυλικής ρωγμάτωσης (fracking) για την άντληση σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ το 2014, ο ΟΠΕΚ χάνει σταθερά μερίδιο αγοράς.

«Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου έχουν εξαλείψει επίσης όλα τα κέρδη που είχαν επιτευχθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου και η έκκληση του Ιράκ για αυξημένη παραγωγή, καταδεικνύει την επείγουσα ανάγκη με την οποία οι παραγωγοί θέλουν να επαναφέρουν τα βαρέλια σε μια ήδη κορεσμένη αγορά. Ο κατακερματισμός του ΟΠΕΚ θα μπορούσε επίσης να αυξήσει την πιθανότητα ενός παρατεταμένου πολέμου τιμών», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Αυτή η προειδοποίηση έρχεται καθώς οι παραγωγοί του Κόλπου προσπαθούν να επανεκκινήσουν τις εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου που αναγκάστηκαν να σταματήσουν κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν,

Η Σαουδική Αραβία φαίνεται να επανεκκινεί τις εξαγωγές πετρελαίου από τις κύριες εγκαταστάσεις της στην περιοχή , σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία παρακολούθησης των δεξαμενόπλοιων στα λιμάνια της χώρας.