Το-Ιράκ-ζητά-αναθεώρηση-των-ποσοστώσεων-καθώς-ο-ΟΠΕΚ-αποκαθιστά-την-κατανομή-της-παραγωγής

Το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράκ αναφέρει ότι ο ΟΠΕΚ έχει αρχίσει να αποκαθιστά σταδιακά τις προπολεμικές κατανομές παραγωγής του Ιράκ, μια κίνηση που, όπως ανέφερε, θα ενίσχυε την παραγωγική ικανότητα του Ιράκ και θα στήριζε την ανάκαμψη του πετρελαϊκού του τομέα.

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, το υπουργείο αναφέρει ότι η Βαγδάτη υποστηρίζει την επανεκτίμηση των ποσοστώσεων παραγωγής του ΟΠΕΚ ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις συνθήκες των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και ασφαλιστικών συνθηκών του Ιράκ.

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Ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί Φαλέχ αλ-Ζαΐντι, δεν είχε συζητήσει την πιθανότητα αποχώρησης του Ιράκ από τον ΟΠΕΚ, πρόσθεσε η δήλωση.

Απειλεί με αποχώρηση το Ιράκ

Την Πέμπτη, πηγές με γνώση του θέματος δήλωσαν στο Reuters ότι το Ιράκ —ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός του ΟΠΕΚ μετά τη Σαουδική Αραβία και ένα από τα πέντε ιδρυτικά μέλη του— έχει εξετάσει το ενδεχόμενο αποχώρησης από το καρτέλ, εάν ο οργανισμός παραγωγών πετρελαίου δεν επιτρέψει στη Βαγδάτη να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή πετρελαίου.

Μια τέτοια προοπτική θα αποτελούσε σοβαρό πλήγμα για τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών, από τον οποίο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχώρησαν πριν από λιγότερο από δύο μήνες.

Η χώρα βασίζεται στο πετρέλαιο για το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός της, το οποίο έχει μειωθεί από τότε που ο πόλεμος του Ιράν ουσιαστικά μπλόκαρε τις εξαγωγές μέσω του Πορθμού του Ορμούζ.

Αργότερα την Πέμπτη, το υπουργείο πετρελαίου του Ιράκ δήλωσε ότι οι αναφορές που υποδηλώνουν ότι η Βαγδάτη εξετάζει το ενδεχόμενο τερματισμού της συμμετοχής της στον ΟΠΕΚ δεν αντικατοπτρίζουν την επίσημη θέση της ιρακινής κυβέρνησης.

Η ποσόστωση του Ιράκ για τον Ιούλιο είναι 4,378 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ωστόσο, η τρέχουσα παραγωγή είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτήν λόγω της διαταραχής του Ορμούζ.

- Reuters