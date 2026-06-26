Τραμπ:-Απειλεί-με-δασμούς-100%-την-Ευρώπη-αν-επιβάλει-φόρο-σε-αμερικανικές-τεχνολογικές-εταιρίες

Νέα ένταση στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ – Ευρώπης πυροδοτεί η απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τις ευρωπαϊκές χώρες που εξετάζουν την εφαρμογή ψηφιακού φόρου σε αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες για επιβολή νέου δασμού 100% που θα αντικαταστήσει κάθε άλλο ήδη υφιστάμενο.

Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οποιαδήποτε χώρα προχωρήσει στην επιβολή τέτοιου φόρου θα βρεθεί αντιμέτωπη με την επιβολή δασμών ύψους 100% σε όλα τα προϊόντα που εξάγει προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

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Ο Τραμπ υποστήριξε ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συζητούν ήδη την εφαρμογή φόρου στις ψηφιακές υπηρεσίες, σημειώνοντας ότι ορισμένες βρίσκονται κοντά στο να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους.

«Οποιαδήποτε χώρα επιβάλει έναν τέτοιο φόρο θα αντιμετωπίσει άμεσα δασμό 100% σε όλα τα αγαθά που αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι το μέτρο θα υπερισχύσει ακόμη και εμπορικών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί ή βρίσκονται σε διαδικασία εφαρμογής.

Truth Social, @realDonaldTrump

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση Τραμπ – Μακρόν στη σύνοδο κορυφής της G7, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η Γαλλία δεν θα υποκύψει στις πιέσεις του ομολόγου του και δεν θα καταργήσει τον ψηφιακό φόρο που επιβάλλει στους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς.

Πριν ξεκινήσει για τη σύνοδο κορυφής στη Γαλλία, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ «δεν θα είχαν άλλη επιλογή» από το να επιβάλουν δασμούς 100% στο γαλλικό κρασί, εκτός εάν το Παρίσι καταργήσει τον ψηφιακό φόρο.

Η Γαλλία εφαρμόζει από το 2019 φόρο 3% στα έσοδα από ψηφιακές υπηρεσίες που αποκτούν εταιρείες με έσοδα άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ στη χώρα και 750 εκατομμυρίων ευρώ παγκοσμίως.

Κομισιόν: Θα απαντήσουμε άμεσα και αποφασιστικά

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύθηκε την Παρασκευή ότι θα απαντήσει άμεσα εάν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υλοποιήσει την απειλή του να επιβάλει δασμούς ύψους 100% στις χώρες της ΕΕ λόγω του φόρου στις ψηφιακές υπηρεσίες.

«Εάν προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια, η ΕΕ θα απαντήσει άμεσα και αποφασιστικά, προκειμένου να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της και την κανονιστική της αυτονομία», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.