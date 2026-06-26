Τσίπρας:-Στόχος-μου-δεν-είναι-να-είμαι-αρχηγός-της-αξιωματικής-αντιπολίτευσης,-αλλά-να-κυβερνήσω

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, ξεκαθάρισε ότι στόχος του νέου πολιτικού εγχειρήματος είναι η διακυβέρνηση της χώρας. Παράλληλα, επανέλαβε ότι δεν υπάρχουν «ρεζερβέ» θέσεις για στελέχη άλλων κομμάτων και απέκλεισε το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ.

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Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η ταχύτητα με την οποία οργανώθηκε η νέα πολιτική κίνηση αποτελεί απόδειξη της δυναμικής της, σημειώνοντας πως μέσα σε μόλις 26 ημέρες από την ίδρυσή της αριθμεί δεκάδες χιλιάδες μέλη, διαθέτει Εθνικό Συμβούλιο 350 μελών από όλη τη χώρα και μια ομάδα 50 στελεχών με επιστημονική γνώση, κοινωνική εμπειρία και πολιτική επάρκεια, που αναλαμβάνουν συγκεκριμένους τομείς ευθύνης.

Όπως είπε, η συγκρότηση αυτής της ομάδας αποτελεί «δήλωση ετοιμότητας» για ισχυρή και ουσιαστική αντιπολίτευση, αλλά και «δήλωση κυβερνησιμότητας». Τόνισε ακόμη ότι επέστρεψε στην ενεργό πολιτική όχι για να καταγράφει εκλογικά ποσοστά, αλλά για να είναι χρήσιμος στον τόπο και την κοινωνία, επισημαίνοντας πως στόχος είναι «μια κυβερνώσα Αριστερά και όχι μια Αριστερά της διαμαρτυρίας».

«Για τρία χρόνια είχαμε έναν πολυκερματισμό στα αριστερά του κέντρου, στο κέντρο και στην κεντροαριστερά και, την ίδια ώρα, μια μονοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα φαίνεται ότι πάμε ξανά σε ένα σύστημα δύο ισχυρών πόλων», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι αυτή η εξέλιξη είναι σημαντική τόσο για το εγχείρημά του όσο και για την ίδια τη δημοκρατία.

Όπως είπε, ο πρώτος στόχος ήταν η διαμόρφωση ενός ισχυρού εναλλακτικού πόλου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ενώ ο επόμενος είναι η εκλογική νίκη και η εφαρμογή του προγράμματός του για την αλλαγή πολιτικής.

Ακολούθως ο πρώην πρωθυπουργός, απαντώντας για τις δημοσκοπήσεις που καταγράφουν το κόμμα του στη δεύτερη θέση, ανέφερε ότι δεν είναι στόχος του να επιστρέψει για να καταγράψει ποσοστά, ούτε να «κάνει τον αρχηγό». «Δεν είναι στόχος μου να επιστρέψω για να κάνω αυτό το οποίο έκανα όταν έφυγα, να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης», είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας ότι «στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα, στην παράταξη, στην κοινωνία που ασφυκτιά σήμερα. Άρα στόχος μου είναι, και στόχος μας συλλογικός, να καταφέρουμε να καταθέσουμε μια ρεαλιστική, εναλλακτική πρόταση εξουσίας, απέναντι στη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση στην εκτίμηση των πολιτών, και άρα να κυβερνήσει τον τόπο».

Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν για κανέναν

Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε ότι «έχει κλείσει αυτός ο ιστορικός κύκλος», αποκλείοντας το ενδεχόμενο επιστροφής του στο κόμμα ή μιας προσπάθειας «συγκόλλησης των θραυσμάτων» του χώρου. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η νέα πολιτική κίνηση δεν αποκλείει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραιτηθούν από τη βουλευτική τους έδρα, διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχουν «ρεζερβέ» θέσεις για κανέναν και ότι όλα τα μέλη θα αντιμετωπιστούν ισότιμα κατά την επιλογή των υποψηφίων.

Ερωτηθείς εάν επιθυμεί τη συμμετοχή στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στη νέα πολιτική του κίνηση και αν θεωρεί ότι το κόμμα θα πρέπει να αυτοδιαλυθεί ή να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των δύο σχημάτων, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε: «Δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια, μια νέα αρχή, και νομίζω ότι αυτή την αρχή, τη νέα αρχή, την κάνουμε μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία, και από την πρώτη στιγμή, πριν καν την κεντρική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν, με δύο όρους. Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή, έχω παραιτηθεί εδώ και 8 μήνες, θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα».

«Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανέναν. Όταν τα συλλογικά μας όργανα συγκροτηθούν και συνεδριάσουν για να αποφασίσουν ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι βουλευτές στις εκλογικές περιφέρειες, για όλα μας τα μέλη, θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση. Άρα, λοιπόν, δεν αποκλείουμε κανέναν, δεν έχουμε όμως και ρεζερβέ θέσεις για κανέναν. Όμως θέλω στο πολιτικό σκέλος να είμαι απόλυτα σαφής. Θα μπορούσε να αποτελεί μια επιλογή ευκολίας για μένα, είτε να γυρίσω από εκεί που έφυγα, αγνοώντας τη σαφή θέση μου ότι έχει κλείσει αυτός ο ιστορικός κύκλος, είτε να επιδιώξω τη συγκόλληση των θραυσμάτων αυτού του χώρου. Που έσπασαν χωρίς δική μου ευθύνη. Δεν το επέλεξα. Και αυτός είναι ένας δύσκολος δρόμος, διότι αν τον επέλεγα αυτόν τον δρόμο, θα ήταν πιο εύκολος. Θα είχα μια κρατική επιχορήγηση, θα είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε τους βουλευτές στη Βουλή, θα είχαμε τηλεοπτικό χρόνο στις επόμενες εκλογές. Όχι, δεν τα επιλέγω αυτά. Επιλέγω το δύσκολο δρόμο», είπε ο κ. Τσίπρας.

«Όχι» σε μετεκλογική συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ

Ερωτηθείς για πιθανή μετεκλογική συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας απάντησε: «Εμείς, λοιπόν, γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό, μεγάλο κενό στον προοδευτικό φάρο. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις, που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής, και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό λαό».

Διακριτός χώρος ο ΣΥΡΙΖΑ

Ερωτηθείς για το αν έχει επικοινωνία με τον κ. Φάμελλο, ο κ. Τσίπρας ανέφερε «τα κινητά τηλέφωνα μου είναι ανοιχτά. Και οι κοινωνικές μου επαφές είναι διαρκείς. Δεν κρατάω καμία κακία με τους πρώην συντρόφους μου, με όσους πορευτήκαμε μαζί. Όμως σέβομαι τις συλλογικές διαδικασίες που έχουν, ότι είναι ένας διακριτός χώρος, και σέβομαι και τα πρόσωπα».

Οι τρεις άξονες χρηματοδότησης του προγράμματος

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τρεις βασικούς άξονες για τη χρηματοδότηση του προγράμματός του. Ο πρώτος αφορά τη δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης, με αξιοποίηση 2-3 δισ. ευρώ από το σκέλος των δημόσιων δαπανών του προϋπολογισμού και μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Ο δεύτερος προβλέπει αλλαγή του μείγματος της φορολογικής πολιτικής, με μείωση της φορολογίας στη μισθωτή εργασία και εξορθολογισμό του φορολογικού συστήματος.

Ως τρίτο άξονα ανέδειξε την εξοικονόμηση δημόσιων πόρων μέσω της καταπολέμησης της σπατάλης και της αναθεώρησης φοροαπαλλαγών, επικαλούμενος τις απευθείας αναθέσεις, τις δαπάνες για συμβουλευτικές εταιρείες και φοροαπαλλαγές που, όπως είπε, ευνοούν την «απληστία». Σύμφωνα με τον ίδιο, από αυτές τις παρεμβάσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν αυξήσεις μισθών σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, καθώς και δωρεάν μετακινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.



- sofokleous10.gr

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