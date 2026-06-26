Τσιτσιράγκος-(alpha-bank):-Το-μεγάλο-στοίχημα-μετά-το-Ταμείο-Ανάκαμψης

Την ανάγκη μετάβασης της ελληνικής οικονομίας σε ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ανέδειξε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank, ο κ. Δημήτρης Τσιτσιράγκος.

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Την ανάγκη μετάβασης της ελληνικής οικονομίας σε ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ανέδειξε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank, ο κ. Δημήτρης Τσιτσιράγκος, κατά την ομιλία του στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας.

Όπως τόνισε, η ελληνική οικονομία έχει ανακτήσει τη μακροοικονομική της σταθερότητα και εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ωστόσο εισέρχεται σε μια νέα περίοδο, κατά την οποία η ανάπτυξη θα πρέπει να στηριχθεί περισσότερο στις εγχώριες δυνάμεις της χώρας και λιγότερο στους ευρωπαϊκούς πόρους.

Ο κ. Τσιτσιράγκος επισήμανε ότι το 2026 αποτελεί ουσιαστικά το τελευταίο έτος πλήρους αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, υπογραμμίζοντας ότι από το 2027 και μετά αναδύονται συγκεκριμένες προκλήσεις, όπως η επιβράδυνση της ανάπτυξης, το επενδυτικό κενό, ο επίμονος πληθωρισμός, το υψηλό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, καθώς και τα διαρθρωτικά προβλήματα της παραγωγικότητας και του δημογραφικού.

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Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη προσέλκυσης ποιοτικών ξένων επενδύσεων, στην επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων και στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών ως εργαλείων ενίσχυσης της παραγωγικότητας. Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη που στηρίχθηκε τα προηγούμενα χρόνια σε εξωτερικούς πόρους θα πρέπει να μετασχηματιστεί σε ανάπτυξη που θα βασίζεται στην παραγωγικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Alpha Bank υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο του τραπεζικού συστήματος στη χρηματοδότηση της επόμενης αναπτυξιακής φάσης της ελληνικής οικονομίας, σημειώνοντας ότι οι τράπεζες καλούνται να λειτουργήσουν όχι μόνο ως πάροχοι ρευστότητας αλλά και ως καταλύτες επενδύσεων, κατευθύνοντας κεφάλαια προς δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους της οικονομίας.

«Το μεγάλο στοίχημα είναι σαφές: να μετατραπεί η ανάπτυξη που στηρίχθηκε σε εξωτερικούς πόρους σε ανάπτυξη που βασίζεται στην παραγωγικότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιτσιράγκος, προσθέτοντας ότι η επιτυχία αυτής της μετάβασης θα καθορίσει τη βιωσιμότητα και τη συμπεριληπτικότητα της ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.