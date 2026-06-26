Χατζηδάκης:-Ο-κ.-Τσίπρας-επανέρχεται-με-τα-συνθήματα-και-τα-ποσοστά-του-παρελθόντος

«Προς το παρόν ο κ. Τσίπρας επανέρχεται με τα ίδια συνθήματα και δόγματα του παρελθόντος, που θυμίζουν αυτά που έλεγε το 2015, το 2019 και το 2023 και τα ποσοστά του θυμίζουν επίσης τα ποσοστά του 2023 όταν παραιτήθηκε. Χθες μας είπε ότι, ενώ με βάση τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χάρη φυσικά και στην δική μας προσπάθεια για την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, μπορούσαμε να μοιράσουμε, όπως και κάναμε, 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ, εκείνος θα μοίραζε 6 δισεκατομμύρια. Ξανά τα ίδια και τα ίδια, όπως αυτά που έλεγε στο παρελθόν. Επανέρχεται και υπόσχεται και γεφύρια και ποτάμια», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στον ΑΝΤ1, απαντώντας σε ερώτηση για τις τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού.

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«Εμείς», πρόσθεσε, «πρέπει να είμαστε επικεντρωμένοι στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του παρόντος και του άμεσου μέλλοντος. Από την μια πλευρά έχουμε ένα κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία που έχει συντελέσει να ανέβει η Ελλάδα αρκετά ψηλότερα σε σχέση με το 2019 στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα. Από την άλλη στην αντιπολίτευση υπάρχουν κάποια κόμματα που διακρίνονται στην τοξικότητα και στην εχθροπάθεια και κόμματα που βρίσκονται στο χώρο των ψεκασμένων θεωριών, όπως είναι οι επιστολές του Ιησού Χριστού. Και υπάρχει και ένας κοινός παρονομαστής σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το εθνικό μας καρκίνωμα που είναι ο γνωστός λαϊκισμός από το παρελθόν. Υποσχέσεις και ψέματα ατελείωτα».

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι ο. κ. Τσίπρας, αντίθετα, με αυτά που λέει τώρα για τη φορολογία, αύξησε 30 διαφορετικούς φόρους και δεν μείωσε κανέναν, παρά μόνο έναν, που ήταν ο φόρος στα καζίνο! «Η Νέα Δημοκρατία μείωσε τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές, και μάλιστα με 83 διαφορετικούς τρόπους. Και φέτος το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψιν τις αντοχές της οικονομίας και του προϋπολογισμού, θα ανακοινώσει καινούργιες πρωτοβουλίες οι οποίες θα έχουν ως κοινό παρανομαστή, περαιτέρω μειώσεις φόρων ιδιαίτερα για την μεσαία τάξη και στήριξη των ευάλωτων. Το «πακέτο» της ΔΕΘ θα είναι όσο πιο μεγάλο γίνεται χωρίς να μπαίνουμε σε διαγωνισμό πλειοδοσίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προφανώς σε αυτό το διαγωνισμό η αντιπολίτευση θα τάξει πολύ περισσότερα. Εμείς λέμε λιγότερα και τα κάνουμε όλα στη συνέχεια. Αυτή είναι και η διαφορά μας».

«Η φορολογία», πρόσθεσε, «θα πρέπει να είναι δίκαια. Να αισθάνονται οι πολίτες ότι δεν υπάρχουν υποζύγια και ευνοημένοι. Και γι’ αυτό το λόγο, πράγματι όταν ήμουνα υπουργός Οικονομικών, είχαμε πάρει 11 διαφορετικές πρωτοβουλίες εναντίον της φοροδιαφυγής, που προκάλεσαν τότε και κάποιες αντιδράσεις. Δεν ήταν μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ήταν η σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές και άλλες κινήσεις εκσυγχρονισμού, που είχαν, κατά την άποψή μου, και ένα μήνυμα κοινωνικής δικαιοσύνης. Όλη η προσπάθειά μας στηρίζεται σε μια αντίληψη κοινής λογικής. Θέλουμε να έχουμε χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, γιατί είναι κίνητρο για την ανάπτυξη. Από την άλλη υπάρχουν ανάγκες σε σχέση με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, με τη μείωση του δημοσίου χρέους, τους δανειστές της χώρας και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε κανείς πρέπει να βρίσκει μια ισορροπία».

Για τους πρώην πρωθυπουργούς κ. Κ. Καραμανλή και Αντ. Σαμαρά ανέφερε: «Μιλάω με όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι από πολύ νέος στη Νέα Δημοκρατία, έχω υπάρξει υπουργός τριών διαφορετικών πρωθυπουργών, του Κώστα Καραμανλή, του Αντώνη Σαμαρά και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τους σέβομαι και τους τρεις. Πιστεύω στη μεγάλη Νέα Δημοκρατία και στην ενότητα της ευρύτερης παράταξης. Αλλά προφανώς η ενότητα αυτή απαιτεί κάποιες προϋποθέσεις και απαιτεί και όλους μας να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχω καμία αμφιβολία για την αγάπη του Κώστα Καραμανλή στην παράταξη μας».

Τέλος, σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις, ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε: «Το 2023 σχεδόν κανένας δεν πίστευε ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει αυτοδυναμία Οι δημοσκοπήσεις 2 μήνες πριν από τις εκλογές έδειχναν ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 32-34 %και βρέθηκε τελικά με 41% .Δεν θέλω να πω ότι και τώρα θα συμβεί το ίδιο. Βλέπω όμως, όπου πάω σε όλη την Ελλάδα – ήμουνα πρόσφατα Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Χαλκιδική, Τρίπολη – ότι η βάση της Νέας Δημοκρατίας είναι εδώ. Στηρίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και καθώς πλησιάζουμε προς τις εκλογές, οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους. Θα δουν ξεκάθαρα ότι από τη μια πλευρά υπάρχει μια κυβέρνηση μεθοδική, αποτελεσματική που έχει συντελέσει στο να προχωρήσει η Ελλάδα μπροστά κι ένας πρωθυπουργός επίσης αποτελεσματικός με διεθνές κύρος. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει μια αντιπολίτευση είτε με ψεκασμένες θεωρίες είτε με τοξικότητα και εχθροπάθεια είτε κυρίως με αυτόν τον απίστευτο λαϊκισμό. Οι Έλληνες θα αποφασίσουν τελικά για τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους και την πατρίδα τους και γι’ αυτό είμαι αισιόδοξος».

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