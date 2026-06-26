Ψάλτης: Την κρίση δεν την έφεραν οι τράπεζες, την απορρόφησαν – Η επόμενη μέρα για την Alpha Bank

Με σαφές μήνυμα ότι ο κύκλος ανασυγκρότησης της Alpha Bank έχει πλέον ολοκληρωθεί και ότι η τράπεζα εισέρχεται σε μια νέα φάση στρατηγικής ανάπτυξης, ο κ. Βασίλης Ψάλτης, έδωσε από το βήμα της Γ.Σ. το στίγμα της επόμενης ημέρας για την τράπεζα, αλλά και για την ελληνική οικονομία συνολικά.

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Με σαφές μήνυμα ότι ο κύκλος ανασυγκρότησης της Alpha Bank έχει πλέον ολοκληρωθεί και ότι η τράπεζα εισέρχεται σε μια νέα φάση στρατηγικής ανάπτυξης, ο CEO του ομίλου, κ. Βασίλης Ψάλτης, έδωσε από το βήμα της Γ.Σ. το στίγμα της επόμενης ημέρας για την τράπεζα, αλλά και για την ελληνική οικονομία συνολικά.

«Η νέα Alpha Bank είναι ήδη εδώ και βγαίνει μπροστά», ανέφερε ο επικεφαλής της τράπεζας, υπενθυμίζοντας ότι μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες ο όμιλος υλοποίησε επτά στρατηγικές κινήσεις, ορισμένες από τις οποίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ κατέγραψε ιστορική κερδοφορία με καθαρά κέρδη 943 εκατ. ευρώ και συνολικές διανομές προς τους μετόχους ύψους 519 εκατ. ευρώ.

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Ο κ. Ψάλτης περιέγραψε ένα διεθνές περιβάλλον όπου η αβεβαιότητα έχει μετατραπεί από εξαίρεση σε κανόνα, με γεωπολιτικές εντάσεις, αναδιάταξη των εμπορικών σχέσεων, υψηλότερο κόστος κεφαλαίου, τεχνολογικές ανατροπές και μια Ευρώπη που, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «αναζητά ακόμη τη φωνή της σε έναν κόσμο που δεν την περιμένει». Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι η επιτυχία ενός τραπεζικού οργανισμού δεν συνδέεται πλέον με την ικανότητα πρόβλεψης των εξελίξεων, αλλά με τη δημιουργία συνθηκών ανθεκτικότητας ανεξαρτήτως του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, ο επικεφαλής της Alpha Bank έκανε λόγο για την ολοκλήρωση μιας ιστορικής περιόδου «επιστροφής», σημειώνοντας ότι η χώρα επέστρεψε στη δημοσιονομική αξιοπιστία, στην εμπιστοσύνη των αγορών, στην επενδυτική βαθμίδα και σε επίπεδα ΑΕΠ που είχαν να καταγραφούν από το 2008. Όπως τόνισε ο Βασίλης Ψάλτης, «η επιστροφή δεν είναι πλέον ο προορισμός. Είναι η αφετηρία», υποστηρίζοντας ότι το πραγματικό στοίχημα πλέον είναι η σύγκλιση με τις πλέον παραγωγικές και ανταγωνιστικές οικονομίες της Ευρώπης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανάπτυξη που βασίζεται κυρίως στον τουρισμό και την κατανάλωση δεν αρκεί για να καλύψει το παραγωγικό κενό της χώρας, καθώς απαιτείται ισχυρότερη παραγωγική βάση, περισσότερες εξαγωγές και επενδύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Εύκολος στόχος οι τράπεζες, δεν έφεραν την κρίση, την απορρόφησαν…

Η ομίλια του CEO της Alpha Bank είχε και πολιτικό στίγμα, επιχειρώντας να αποδομήσει την αντίληψη ότι οι τράπεζες υπήρξαν η αιτία της ελληνικής κρίσης, τη στιγμή που εξακολουθούν να αποτελούν τον «εύκολο στόχο» σε περιόδους οικονομικής και κοινωνικής πίεσης.

«Στην Ελλάδα, την κρίση δεν την έφεραν οι τράπεζες. Την απορρόφησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι το PSI προκάλεσε απώλειες άνω των 37 δισ. ευρώ στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ενώ ακολούθησαν τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις, έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων και η διαχείριση ενός τεράστιου όγκου μη εξυπηρετούμενων δανείων. Όπως επισήμανε, παρά τα σοκ που δέχθηκε, το τραπεζικό σύστημα παρέμεινε όρθιο, διασφάλισε τις καταθέσεις και κατάφερε να μειώσει τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με επαρκείς κεφαλαιακούς δείκτες. Αν και αναγνώρισε ότι έγιναν λάθη, υπογράμμισε ότι η αποτίμηση της περιόδου πρέπει να γίνεται «με καθαρή σκέψη και ακριβοδίκεια και όχι με βολικές απλουστεύσεις», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αποδόθηκαν οι ευθύνες κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Ανάγκη ανάπτυξης του 2ου – 3ου πυλώνα ασφάλισης

Ο κ. Ψάλτης υποστήριξε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει από τα χαμηλότερα ποσοστά επενδυτικής συμμετοχής στην Ευρώπη, με τις αποταμιεύσεις των νοικοκυριών να παραμένουν σχεδόν αποκλειστικά εγκλωβισμένες στις τραπεζικές καταθέσεις. Μάλιστα, υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται ισχυρότερους θεσμούς ιδιωτικής και επαγγελματικής αποταμίευσης, καθώς και την ανάπτυξη του δεύτερου και τρίτου πυλώνα ασφάλισης, προειδοποιώντας ότι μεγάλο μέρος των σημερινών εργαζομένων δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι το μελλοντικό συνταξιοδοτικό εισόδημα ενδέχεται να μην επαρκεί για τη διατήρηση του σημερινού επιπέδου διαβίωσης. «Η θεσμική αποταμίευση δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής αλλά αναγκαιότητα μακροοικονομικής σταθερότητας», ανέφερε, συνδέοντας ευθέως τη συζήτηση για την αποταμίευση με τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας.

«Δεν μπορείς να αλλάξεις αυτό που κάνεις αν δεν αλλάξεις πρώτα αυτό που είσαι»

Περνώντας από τη μεγάλη εικόνα της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος στην ίδια την Alpha Bank, ο κ. Ψάλτης επιχείρησε να περιγράψει τη φιλοσοφία που, κατά τον ίδιο, καθόρισε τη στρατηγική μετασχηματισμού του ομίλου από το 2019 έως σήμερα. Όπως ανέφερε, όταν ανέλαβε τη διοίκηση της τράπεζας πριν από περισσότερα από έξι χρόνια, η βασική του πεποίθηση ήταν ότι ένας οργανισμός δεν μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας του, εάν δεν μετασχηματίσει πρώτα την ίδια του την ταυτότητα και την εσωτερική του κουλτούρα. «Δεν μπορείς να αλλάξεις αυτό που κάνεις αν δεν αλλάξεις πρώτα αυτό που είσαι», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η αφετηρία της ανασυγκρότησης δεν ήταν οι ισολογισμοί ή οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, αλλά οι άνθρωποι της τράπεζας.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην αναμόρφωση του πλαισίου αμοιβών με μεγαλύτερη έμφαση στις μεταβλητές αποδοχές και στην επιβράβευση της απόδοσης, καθώς και στην απόφαση καθιέρωσης κατώτατης αμοιβής 1.600 ευρώ για όλους τους νέους εργαζόμενους της τράπεζας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στις πολιτικές στήριξης της οικογένειας, καθώς και στο πρόγραμμα ανάπτυξης ταλέντων AlphaGrow, το οποίο, όπως ανέφερε, χαρτογραφεί περισσότερους από 1.100 διαφορετικούς ρόλους και δημιουργεί περίπου 30.000 δυνατές διαδρομές επαγγελματικής εξέλιξης εντός του οργανισμού.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμμετοχή της Alpha Bank στην πρωτοβουλία επαναπατρισμού Ελλήνων επαγγελματιών του εξωτερικού «Rebrain Greece», μέσω της οποίας, όπως είπε, έχουν ήδη επιστρέψει στην Ελλάδα και ενταχθεί στον όμιλο 112 στελέχη από διεθνείς αγορές, όπως το Λονδίνο, η Ζυρίχη, το Άμστερνταμ και η Νέα Υόρκη.

Νέες δυνατότητες και τεχνογνωσία με τις εξαγορές

Ο Βασίλης Ψάλτης υποστήριξε ότι οι στρατηγικές κινήσεις που πραγματοποίησε η Alpha Bank τα τελευταία χρόνια έγιναν σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας, παράλληλα με την επίτευξη ιστορικής κερδοφορίας, χαρακτηρίζοντας αυτήν ακριβώς την ικανότητα ως τη νέα μορφή ανθεκτικότητας. «Η ανθεκτικότητα δεν είναι να επιβιώνεις την καταιγίδα, αλλά να χτίζεις μέσα σε αυτήν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, οι εξαγορές και οι στρατηγικές συνεργασίες της τράπεζας δεν είχαν ως στόχο απλώς τη διεύρυνση του μεγέθους της, αλλά την απόκτηση νέων δυνατοτήτων και τεχνογνωσίας. Αναφέρθηκε ειδικότερα στην AstroBank, που κατέστησε την Alpha Bank τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Κύπρο, στην Axia, που ενίσχυσε αποφασιστικά την επενδυτική τραπεζική, στη Flexfin, που άνοιξε νέες δυνατότητες χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και στις ασφαλιστικές δραστηριότητες μέσω των Altius, Universal Life και AlphaLife. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ανθρώπινο δυναμικό που ενσωματώθηκε μέσω αυτών των κινήσεων, σημειώνοντας ότι «η τράπεζα δεν απορροφά απλώς εταιρείες, αλλά «μπολιάζεται» από ανθρώπους, κουλτούρες και νέες δεξιότητες».

Ξεχωριστή θέση στην τοποθέτησή του κατείχε η στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit, την οποία χαρακτήρισε ως μια συμφωνία που υπερβαίνει τα όρια μιας επιχειρηματικής συνεργασίας και αντανακλά το μέλλον της ευρωπαϊκής τραπεζικής ενοποίησης. Όπως ανέφερε, η συνεργασία προσφέρει στην Alpha Bank πρόσβαση σε διεθνή τεχνογνωσία, σε πανευρωπαϊκά δίκτυα και σε δυνατότητες που κανένα ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα δεν μπορεί να αναπτύξει αυτόνομα. «Δεν πρόκειται για εξάρτηση, αλλά για ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δύσκολα αναπαράγεται», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η συμφωνία δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της Alpha Bank αλλά ενισχύει τη στρατηγική της θέση.

Περιγράφοντας τον επόμενο στρατηγικό κύκλο του ομίλου, ο επικεφαλής της Alpha Bank εκτίμησε ότι η τραπεζική θα αλλάξει περισσότερο την επόμενη δεκαετία απ’ ό,τι άλλαξε τις δύο προηγούμενες, με έμφαση στην προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, στη συμβουλευτική τραπεζική, στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

«Ή όλοι μαζί ή δε θα καταφέρουμε…»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Βασίλης Ψάλτης υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει πλέον ολοκληρώσει τον κύκλο της επιστροφής στην κανονικότητα, επισημαίνοντας ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που ανοίγεται τώρα είναι η επίτευξη υψηλότερων και διατηρήσιμων ρυθμών ανάπτυξης.

«Η Ελλάδα έχει επιστρέψει. Τώρα όμως έρχεται το πιο απαιτητικό. Να πάει μπροστά με πιο γρήγορο ρυθμό και με σταθερή κατεύθυνση», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στην κυβέρνηση, στις επιχειρήσεις ή στο τραπεζικό σύστημα. «Ή θα το κάνουμε όλοι μαζί ή δεν θα τα καταφέρουμε», τόνισε, αποδίδοντας στις τράπεζες ρόλο συνδιαμορφωτή της επόμενης αναπτυξιακής φάσης της χώρας.