bosch:-Νέος-ceo-o-Κρίστιαν-Φίσερ

Η Bosch ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο Κρίστιαν Φίσερ, νυν αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, θα αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του μεγαλύτερου προμηθευτή ανταλλακτικών αυτοκινήτων στον κόσμο από την 1η Ιουλίου, αντικαθιστώντας τον Στέφαν Χάρτουνγκ.

Ο Χάρτουνγκ θα αποχωρήσει από το διοικητικό συμβούλιο κατόπιν δικού του αιτήματος και σε στενή διαβούλευση με τους μετόχους της εταιρείας, ανέφερε η Bosch σε ανακοίνωσή της.

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Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου από το 2013 και υπηρετεί ως πρόεδρος από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Με πληροφορίες από Reuters