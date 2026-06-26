ekt:-«Μαζεύουν»-τα-στοιχήματα-οι-traders-για-τις-αυξήσεις-επιτοκίων

Οι traders μοιάζουν να επανεκτιμούν τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια, καθώς οι πτώσεις των τιμών του πετρελαίου μειώνουν τους κινδύνους που κουβαλά μαζί του ο κολλώδης πληθωρισμός.

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Οι traders μοιάζουν να επανεκτιμούν τις προθέσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια, καθώς οι πτώσεις των τιμών του πετρελαίου μειώνουν τους κινδύνους που κουβαλά μαζί του ο κολλώδης πληθωρισμός.

Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά από τον Απρίλιο, οι αγορές δεν προβλέπουν πλέον μια πλήρη αύξηση του επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της μονάδας που θα οδηγούσε το βασικό επιτόκιο στο 2,5% πριν από το τέλος του 2026. Μια τέτοια αύξηση είχε εκτιμηθεί πριν από δύο εβδομάδες, πριν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ αυξήσουν το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,25%.

Η μείωση των στοιχημάτων αντικατοπτρίζει την πτώση των τιμών του πετρελαίου αυτή την εβδομάδα στα προπολεμικά επίπεδα μετά την υπογραφή μιας ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Αυτό έχει μειώσει την πίεση στις τιμές της ευρωζώνης, με τον διετή δείκτης ανταλλαγής πληθωρισμού, ο οποίος αντανακλά τις μέσες προσδοκίες των επενδυτών για τον ρυθμό πληθωρισμού τα επόμενα δύο χρόνια, να βρίσκεται κάτω από το 2,2% από περισσότερο από 3% τον Απρίλιο.

«Είναι λογικό η αγορά να τεστάρειι τις προσδοκίες για αύξηση», δήλωσε η Evelyne Gomez-Liechti, στρατηγικός αναλυτής περιουσιακών στοιχείων στην Mizuho International Plc. Ωστόσο, σημείωσε ότι ορισμένα μέλη της ΕΚΤ παραμένουν επιφυλακτικά και δεν έχουν εγκαταλείψει την ανάγκη αύξησης των επιτοκίων.

Η πίεση στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών θα πρέπει να μειωθεί περαιτέρω εάν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης την επόμενη εβδομάδα είναι σύμφωνα με τις προσδοκίες για επιβράδυνση στο 3,1% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο από 3,2% έναν μήνα νωρίτερα, σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε έρευνα του -.

Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό μεταξύ των καταναλωτών της ζώνης του ευρώ για το επόμενο έτος μειώθηκαν σημαντικά τον Μάιο, σύμφωνα με έρευνα της ΕΚΤ που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή.

Τα στοιχήματα για λιγότερες αυξήσεις επιτοκίων λόγω της πτώσης των τιμών της ενέργειας δεν περιορίζονται στη ζώνη του ευρώ. Μια παρόμοια εικόνα διαμορφώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τα swaps τιμολογούνται περίπου στο 85% για αύξηση κατά 25% φέτος, από έως και τέσσερις αυξήσεις που παρατηρήθηκαν τον Μάρτιο.

Στις ΗΠΑ, οι traders βλέπουν 25% πιθανότητα για δύο αυξήσεις μέχρι το τέλος του έτους, από σχεδόν 80% που παρατηρήθηκε στις Δευτέρα.