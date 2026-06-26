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    handelsblatt:-Οριστικοποιήθηκε-το-προσχέδιο-του-προϋπολογισμού-της-Γερμανίας-για-το-2027
    Handelsblatt: Οριστικοποιήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού της Γερμανίας για το 2027

    Handelsblatt: Οριστικοποιήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού της Γερμανίας για το 2027

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Το προσχέδιο του προϋπολογισμού της Γερμανίας για το 2027 έχει οριστικοποιηθεί, ανέφερε την Παρασκευή η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt επικαλούμενη πηγές, αναφέροντας ότι ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ κατέληξε σε τελική συμφωνία με τους συναδέλφους του στο υπουργικό συμβούλιο.

    Το αρχικό έλλειμμα του προϋπολογισμού ύψους 21 δισεκατομμυρίων ευρώ έχει καλυφθεί πλήρως και τα επιμέρους σχέδια προϋπολογισμού για κάθε υπουργείο είναι έτοιμα, ανέφερε η Handelsblatt.

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    Για να καλύψει το έλλειμμα, ο Κλίνγκμπαϊλ θα πρέπει να αντλήσει από ένα αποθεματικό ύψους 9,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, καθώς δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη όλων των προγραμματισμένων εξοικονομήσεων, αν και αρχικά ήλπιζε να το αφήσει ανέπαφο, ανέφερε το δημοσίευμα.

    Το υπουργείο Οικονομικών δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για να σχολιάσει. Το υπουργικό συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού του 2027 στις 6 Ιουλίου.

    - Reuters 

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