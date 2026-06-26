mapei-hellas:-Επενδύσεις-25-εκατ.-ευρώ-σε-βάθος-πενταετίας-και-νέο-εργοστάσιο-στη-Θεσσαλονίκη

Τα 25 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά γιόρτασε η Mapei Hellas με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Domus, στα Αστέρια Γλυφάδας.

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Τα 25 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά γιόρτασε η Mapei Hellas με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Domus, στα Αστέρια Γλυφάδας. Υπό το σύνθημα «Building Bonds, Shaping the Future», η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία των CEOs του Ομίλου Mapei, Δρ. Veronica Squinzi και Δρ. Marco Squinzi, του Πρέσβη της Ιταλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, κ. Paolo Cuculi καθώς και εργαζομένων, πελατών, συνεργατών αλλά και θεσμικών εκπροσώπων από την Ελλάδα και την Ιταλία.

Kατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν 4 τιμητικά βραβεία: στον Ιωάννη Κοροπούλη το «25 Years of Dedication Award», στον Fabio Fenech το «25 Years of Building Bridges Award», στην Laura Bosser το «25 Years of Building Bonds” και στον Ευάγγελο Κιόκια το «MAPEI Products Ambassador Award».

Η Δρ. Veronica Squinzi, CEO Mapei Group δήλωσε: «Το 2001, η Mapei επέλεξε να επενδύσει στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας τις προοπτικές και τις δυνατότητες της χώρας. Από τότε, χτίσαμε σταδιακά την παρουσία μας, μοιραζόμενοι την τεχνογνωσία, την έρευνα και την εμπειρία μας, με στόχο να συμβάλουμε στην τοπική ανάπτυξη.Η δέσμευσή μας απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Το 2015, σε μια περίοδο που πολλές εταιρείες αποχωρούσαν από την ελληνική αγορά, η Mapei επέλεξε να παραμείνει. Συνεχίσαμε να επενδύουμε στην Ελλάδα, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Σήμερα, μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι αυτή η επιλογή δικαιώθηκε.»

Ο Δρ. Marco Squinzi, CEO Mapei Group δήλωσε:

«Η Mapei Hellas έχει εξελιχθεί σε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για τον κατασκευαστικό κλάδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις γειτονικές χώρες. Όλα αυτά τα χρόνια, συνεχίσαμε να επενδύουμε στην παραγωγή, στα logistics, στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Πιστεύουμε στις δυνατότητες της χώρας και επιθυμούμε να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξή της, αναπτυσσόμενοι με υπευθυνότητα και βιωσιμότητα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ποιότητα, την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και τον σεβασμό προς το περιβάλλον.Η σημερινή ημέρα δεν αποτελεί μόνο μια γιορτή για όσα έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα. Αποτελεί επίσης την αφετηρία ενός νέου κεφαλαίου. Είμαστε έτοιμοι για το επόμενο βήμα της πορείας μας και, πάνω απ’ όλα, είμαστε έτοιμοι να το πραγματοποιήσουμε μαζί με εσάς.»

Ο Δρ. Σπύρος Παπαγιαννάκης, Γενικός Διευθυντής Mapei Hellas δήλωσε:

«Στο κέντρο όλων είναι ο άνθρωπος. Η Mapei Hellas χτίστηκε με προϊόντα, αλλά μεγάλωσε με ανθρώπους – ανθρώπους που πίστεψαν, εργάστηκαν και άντεξαν στις κρίσεις. Στη Mapei δεν χτίζουμε μόνο έργα· χτίζουμε εμπιστοσύνη. Και θα συνεχίσουμε – να παράγουμε στην Ελλάδα, να επενδύουμε στην Ελλάδα, να χτίζουμε μαζί με τους ανθρώπους μας»

Από μια ολιγομελή ομάδα 20 ατόμων και ένα περιορισμένο δίκτυο πωλήσεων το 2001, η Mapei Hellas συγκαταλέγεται σήμερα στις τρεις κορυφαίες εταιρείες δομικών και χημικών υλικών στην ελληνική αγορά βάσει κύκλου εργασιών. Απασχολεί 160 εργαζομένους, διαθέτει περισσότερους από 500 ενεργούς διανομείς σε Ελλάδα και Κύπρο και εξάγει σε επτά αγορές – Κύπρο, Λίβανο, Λιβύη, Ισραήλ, Μάλτα, Αλβανία και Μαρόκο – καθιστώντας την Ελλάδα σημαντικό παραγωγικό και εξαγωγικό κόμβο του ομίλου. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει σήμερα 35 προϊοντικές κατηγορίες και πάνω από 8.000 κωδικούς, εκ των οποίων περισσότεροι από 2.000 παράγονται στην Ελλάδα.

Η αναπτυξιακή της διαδρομή αποτυπώνεται στα οικονομικά μεγέθη. Την τελευταία δεκαετία ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 400%, από 9,9 εκατ. ευρώ σε 50 εκατ. ευρώ το 2025, με άνοδο 29% μόνο μέσα στο 2025. Για το 2026 εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 60 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία. Από το 2001 έως σήμερα, η εταιρεία έχει επενδύσει συνολικά 32 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα.

Η επέτειος δεν αποτέλεσε μόνο έναν σταθμό, αλλά και εφαλτήριο για το μέλλον: η Mapei Hellas έχει ανακοινώσει επενδυτικό πλάνο 25 εκατ. ευρώ σε βάθος πενταετίας, το οποίο περιλαμβάνει νέες μονάδες παραγωγής – μεταξύ αυτών το νέο εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη – επέκταση υποδομών και περαιτέρω ενίσχυση των προϊόντων που παράγονται στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, καθοριστικό σταθμό αποτέλεσε το 2010 η δημιουργία της παραγωγικής μονάδας στη Ριτσώνα Βοιωτίας, που μετέτρεψε τη Mapei Hellas από εμπορική σε παραγωγική εταιρεία, με δικό της τμήμα έρευνας και ανάπτυξης σε συνεργασία με το κέντρο R&D του ομίλου στο Μιλάνο. Τα υλικά της βρίσκονται σε εμβληματικά έργα της σύγχρονης Ελλάδας, μεταξύ άλλων στο Μουσείο Ακρόπολης, στο Μετρό της Αθήνας, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Στο πεδίο της βιώσιμης δόμησης η Mapei δεσμεύεται να παρέχει προηγμένες λύσεις για τη βιώσιμη κατασκευή. Όπως επισημαίενει, προτεραιότητά της είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η υγεία των χρηστών. Η δέσμευσή της βασίζεται στην έρευνα, την ανάπτυξη και την εμπειρία που έχει αποκτήσει σε μεγάλα εργοτάξια παγκοσμίως.