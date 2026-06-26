spacex:-Η-«σέκτα»-των-επενδυτών-που-«λατρεύει»-τον-Έλον-Μασκ-σηκώνει-τη -μετοχή.-Αλλά-για-πόσο; 

Οι πρώτες δύο εβδομάδες της SpaceX στο χρηματιστήριο επιβεβαιώνουν ότι η νέα ναυαρχίδα του Έλον Μασκ δεν συμπεριφέρεται όπως μια συνηθισμένη εισηγμένη εταιρεία.

Μετά το ιστορικό IPO, η μετοχή εκτινάχθηκε πάνω από 60%, οδηγώντας στιγμιαία την αποτίμηση της εταιρείας πάνω ακόμη και από εκείνες της Amazon και της Microsoft. Στη συνέχεια όμως ακολούθησαν έντονες ρευστοποιήσεις, με ημερήσιες απώλειες έως και 16%, πριν η αγορά βρει προσωρινά ισορροπία.

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Οι αναλυτές χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά της μετοχής χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας αγοράς που κινείται περισσότερο από το αφήγημα παρά από τα θεμελιώδη μεγέθη.

«Οι περισσότερες μετοχές αποτιμώνται συγκρίνοντας τα κέρδη τους με εκείνα αντίστοιχων εταιρειών. Οι εταιρείες του Έλον Μασκ δεν λειτουργούν έτσι», σχολιάζει ο επικεφαλής τεχνολογικής έρευνας της D.A. Davidson, Γκιλ Λούρια.

Όπως εξηγεί, οι επενδυτές δεν αγοράζουν σήμερα τη SpaceX για τα σημερινά οικονομικά της αποτελέσματα, αλλά για τις υποσχέσεις της.

Η Tesla αποτιμάται με βάση τα robotaxi και τα ανθρωποειδή ρομπότ Optimus, όχι μόνο από τις πωλήσεις αυτοκινήτων. Αντίστοιχα, η SpaceX αποτιμάται με βάση το όραμα για αποικισμό του Άρη, διαστημικά data centers και τις μελλοντικές διαστημικές υπηρεσίες.

Η «λατρεία του Έλον»

Σύμφωνα με τη Vanda Research, οι ιδιώτες επενδυτές αγόρασαν καθαρά περίπου 405 εκατ. δολάρια μετοχών της SpaceX στις πέντε πρώτες συνεδριάσεις, επίδοση που αποτελεί μία από τις ισχυρότερες εισόδους retail επενδυτών σε IPO των τελευταίων ετών.

Η εταιρεία συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που ιστορικά προσελκύουν τους μικροεπενδυτές: μια τεχνολογία που υπόσχεται να αλλάξει τον κόσμο, έναν χαρισματικό ιδρυτή και τεράστια δημοσιότητα.

Όπως σημειώνει ο επικεφαλής επενδύσεων της Morningstar Wealth για την περιοχή ΕΜΕΑ, Μάικ Κουπ, η «λατρεία του Έλον» λειτουργεί ως επιταχυντής της μεταβλητότητας.

«Περισσότεροι ιδιώτες επενδυτές σημαίνουν περισσότερος ενθουσιασμός αλλά και μεγαλύτερες διακυμάνσεις, όπως ακριβώς συνέβη επί χρόνια και με την Tesla», αναφέρει.

Οι αριθμοί ακόμη δεν δικαιολογούν την αποτίμηση

Πίσω από τον ενθουσιασμό, όμως, παραμένουν δύσκολα ερωτήματα. Η SpaceX εμφάνισε το 2025 έσοδα 18,7 δισ. δολαρίων, αλλά και καθαρές ζημιές 4,9 δισ. δολαρίων. Μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2026 οι ζημιές ανήλθαν σε ακόμη 4,28 δισ. δολάρια.

Παρ’ όλα αυτά, ο Έλον Μασκ εκτιμά ότι η εταιρεία μπορεί να φτάσει ακόμη και το 1 τρισ. δολάρια ετήσιων εσόδων έως το 2030, στόχος που τροφοδοτεί το επενδυτικό αφήγημα.

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Οι δύο μεγάλες προκλήσεις

Οι αναλυτές θεωρούν ότι η SpaceX θα βρεθεί σύντομα αντιμέτωπη με δύο κρίσιμες δοκιμασίες. Η πρώτη αφορά την αύξηση της προσφοράς μετοχών, καθώς πρώτοι επενδυτές και στελέχη θα αρχίσουν σταδιακά να κατοχυρώνουν τα τεράστια κέρδη τους.

Η δεύτερη αφορά την ίδια την αποτίμηση. Πολλοί θεωρούν ότι η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει πολλά χρόνια ιδανικής ανάπτυξης, τη στιγμή που η εταιρεία εξακολουθεί να καταγράφει μεγάλες ζημιές και να απαιτεί τεράστιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις.

Κανείς δεν τολμά ακόμη να ποντάρει εναντίον της

Παρά τις επιφυλάξεις, λίγοι επενδυτές εμφανίζονται πρόθυμοι να στοιχηματίσουν εναντίον της SpaceX.

Ακόμη και ο διάσημος επενδυτής Μάικλ Μπέρι, που έγινε γνωστός από το The Big Short, δήλωσε ότι δεν διατηρεί αρνητική θέση στη μετοχή, εξηγώντας ότι το κόστος για να ποντάρει κανείς στην πτώση της παραμένει ιδιαίτερα υψηλό.

Έτσι, η SpaceX φαίνεται να ακολουθεί το ίδιο μονοπάτι με την Tesla: μια μετοχή όπου η ψυχολογία, το αφήγημα και ο ίδιος ο Έλον Μασκ επηρεάζουν συχνά περισσότερο την πορεία της από τους ισολογισμούς.