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    spiegel:-Η-lufthansa-ετοιμάζεται-να-καθηλώσει-έως-και-40-αεροσκάφη-λόγω-έλλειψης-καυσίμων
    Spiegel: Η Lufthansa ετοιμάζεται να καθηλώσει έως και 40 αεροσκάφη λόγω έλλειψης καυσίμων

    Spiegel: Η Lufthansa ετοιμάζεται να καθηλώσει έως και 40 αεροσκάφη λόγω έλλειψης καυσίμων

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Η Lufthansa ετοιμάζεται να καθηλώσει έως και 40 αεροσκάφη λόγω έλλειψης καυσίμων, ανέφερε το Spiegel την Παρασκευή.

    Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lufthansa, Κάρστεν Σπορ, ενημέρωσε το προσωπικό του την Παρασκευή σε εσωτερική εκδήλωση, επισημαίνοντας μια σημαντική επιδείνωση της κρίσης, πρόσθεσε το Spiegel.

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    Η διοίκηση είχε καταρτίσει δύο εναλλακτικά σχέδια, τα οποία προβλέπουν την καθήλωση έως και 40 αεροσκαφών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως ανακοινώθηκε.

    Η καθήλωση δεν είναι ακόμη βέβαιη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Spiegel. «Σήμερα αποφασίσαμε απλώς να καθορίσουμε τις δέσμες μέτρων», φέρεται να δήλωσε ο Σπορ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

    Το Spiegel ανέφερε ότι οι ακυρώσεις θα τεθούν σε ισχύ από τον Ιούλιο το νωρίτερο ή πιθανώς όχι πριν από τον χειμώνα, ενώ η επιχειρηματική δραστηριότητα στις αρχές του καλοκαιριού θα επηρεαστεί ελάχιστα λόγω του υψηλού όγκου κρατήσεων.

    Με πληροφορίες από Reuters 

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