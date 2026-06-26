spiegel:-Η-lufthansa-ετοιμάζεται-να-καθηλώσει-έως-και-40-αεροσκάφη-λόγω-έλλειψης-καυσίμων

Η Lufthansa ετοιμάζεται να καθηλώσει έως και 40 αεροσκάφη λόγω έλλειψης καυσίμων, ανέφερε το Spiegel την Παρασκευή.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lufthansa, Κάρστεν Σπορ, ενημέρωσε το προσωπικό του την Παρασκευή σε εσωτερική εκδήλωση, επισημαίνοντας μια σημαντική επιδείνωση της κρίσης, πρόσθεσε το Spiegel.
Η διοίκηση είχε καταρτίσει δύο εναλλακτικά σχέδια, τα οποία προβλέπουν την καθήλωση έως και 40 αεροσκαφών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως ανακοινώθηκε.
Η καθήλωση δεν είναι ακόμη βέβαιη, σύμφωνα με δημοσίευμα του Spiegel. «Σήμερα αποφασίσαμε απλώς να καθορίσουμε τις δέσμες μέτρων», φέρεται να δήλωσε ο Σπορ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Το Spiegel ανέφερε ότι οι ακυρώσεις θα τεθούν σε ισχύ από τον Ιούλιο το νωρίτερο ή πιθανώς όχι πριν από τον χειμώνα, ενώ η επιχειρηματική δραστηριότητα στις αρχές του καλοκαιριού θα επηρεαστεί ελάχιστα λόγω του υψηλού όγκου κρατήσεων.
Με πληροφορίες από Reuters
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