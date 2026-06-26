VentureFriends: Στην τελική ευθεία το τέταρτο fund – Έρχονται νέες επενδύσεις και exits

Δύο νέες επενδύσεις σε ελληνικές startups βρίσκονται προ των πυλών, ενώ το VC των Απόστολου Αποστολάκη και Γιώργου Δημόπουλου εκτιμά ότι μέσα στους επόμενους 12 μήνες θα ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο exits.

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Με δύο νέες επενδύσεις σε ελληνικές startups να βρίσκονται προ των πυλών, επτά τοποθετήσεις ήδη στο ενεργητικό του τέταρτου fund και το τελικό closing να αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες, το VentureFriends περνά στην επόμενη φάση της επενδυτικής του πορείας.

Το επενδυτικό όχημα των Απόστολου Αποστολάκη και Γιώργου Δημόπουλου, το οποίο εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 80-90 εκατ. ευρώ, έρχεται να συνεχίσει μια διαδρομή σχεδόν δέκα ετών, κατά την οποία το ελληνικό VC εξελίχθηκε από ένα fund ιδιωτών επενδυτών σε έναν από τους πλέον δραστήριους early-stage επενδυτές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το νέο fund και οι πρώτες επενδύσεις

Το βλέμμα της VentureFriends είναι πλέον στραμμένο στο τέταρτο επενδυτικό της όχημα, το οποίο βρίσκεται στη φάση του first closing, ενώ το τελικό κλείσιμο (final closing) αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του fund, το συνολικό μέγεθός του εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 80 και 90 εκατ. ευρώ, παραμένοντας σε επίπεδα αντίστοιχα με το προηγούμενο fund. Anchor investor είναι για ακόμη μία φορά το European Investment Fund (EIF), ενώ συμμετοχή έχουν ήδη εξασφαλίσει η Mubadala, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), καθώς και family offices και ιδιώτες επενδυτές.

Παρότι το fund δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη συγκέντρωση των κεφαλαίων του, η επενδυτική του δραστηριότητα έχει ήδη ξεκινήσει. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί επτά επενδύσεις, μεταξύ των οποίων μία στην Ουγγαρία και μία στην Ισπανία, με την τελευταία να αφορά την Valeria AI, μια startup που αναπτύσσει λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για την αυτοματοποίηση διαδικασιών μισθοδοσίας εργαζομένων πρώτης γραμμής (blue-collar workforce) και η οποία, σύμφωνα με τους cofounders του VentureFriends, αναμένεται να προχωρήσει σύντομα σε νέο γύρο χρηματοδότησης.

Παράλληλα, το fund ετοιμάζεται να ανακοινώσει ακόμη δύο επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες κινούνται στον χώρο του B2C, ενώ συνολικά εκτιμά ότι θα πραγματοποιήσει ακόμη περίπου 15 τοποθετήσεις μέσα στην επόμενη διετία.

Η επενδυτική στρατηγική παραμένει προσανατολισμένη σε εταιρείες pre-seed και seed σταδίου, με τα αρχικά tickets να κυμαίνονται από 500 χιλ. έως 2 εκατ. ευρώ. Όσο για τους κλάδους στους οποίους στοχεύουν οι επενδύσεις, αν και η VentureFriends χαρακτηρίζει τον εαυτό της «agnostic», δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε τομείς όπως το fintech, η ενέργεια, το B2B λογισμικό και το proptech, αποφεύγοντας προς το παρόν επενδύσεις σε developer tools και medtech. «Επενδύουμε σε πράγματα που καταλαβαίνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Απόστολος Αποστολάκης σε συνάντηση με δημοσιογράφους, υπογραμμίζοντας ότι στο επίκεντρο της επενδυτικής τους φιλοσοφίας βρίσκονται πρωτίστως οι ιδρυτές και η ικανότητά τους να δημιουργήσουν εταιρείες με διεθνείς προοπτικές.

Από ένα fund των 20 εκατ. ευρώ σε έναν πανευρωπαϊκό επενδυτή

Η πορεία του VentureFriends αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό και την εξέλιξη του ίδιου του ελληνικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων. Το πρώτο επενδυτικό του όχημα δημιουργήθηκε το 2016, σε μια περίοδο που το εγχώριο venture capital βρισκόταν ακόμη στα πρώτα του βήματα και η αγορά διέθετε ελάχιστα δείγματα σχετικής δραστηριότητας.

Το πρώτο fund συγκέντρωσε περίπου 20 εκατ. ευρώ αποκλειστικά από ιδιώτες επενδυτές και family offices και προχώρησε σε περισσότερες από 20 τοποθετήσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Από αυτό το χαρτοφυλάκιο προέκυψε και το πρώτο μεγάλο exit του VentureFriends, η εξαγορά της Instashop.

Το επόμενο βήμα ήρθε το 2018 με τη δημιουργία του δεύτερου fund, ύψους 50 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας πλέον και τους πόρους του EquiFund, το οποίο κάλυψε περίπου το 60% των συνολικών κεφαλαίων. Μέσω του δεύτερου fund πραγματοποιήθηκαν ακόμη 22 επενδύσεις, ωστόσο ήταν τότε που οι διαχειριστές του VentureFriends συνειδητοποίησαν ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο που είχε σημειωθεί, το ελληνικό οικοσύστημα δεν διέθετε ακόμη το απαραίτητο βάθος για να υποστηρίξει τη στρατηγική ανάπτυξης που επιδίωκαν.

Η διαπίστωση αυτή οδήγησε σε μια σταδιακή αλλαγή προσανατολισμού, με το VentureFriends να στρέφει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον του προς ευρωπαϊκές αγορές και αργότερα και προς τη Μέση Ανατολή, χωρίς όμως να εγκαταλείψει την ελληνική αγορά. Σήμερα περίπου το ένα τέταρτο των επενδύσεων του fund πραγματοποιείται στην Ελλάδα, ενώ οι υπόλοιπες κατανέμονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και επιλεγμένες αγορές της ευρύτερης περιοχής.

Το 2021 ακολούθησε το τρίτο και μέχρι σήμερα μεγαλύτερο επενδυτικό όχημα της VentureFriends, ύψους 100 εκατ. ευρώ, το οποίο σηματοδότησε και τη διεθνοποίηση της επενδυτικής της βάσης. Εκτός από τη συμμετοχή του European Investment Fund (EIF) και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ), στο fund συμμετείχε και η Mubadala, πραγματοποιώντας τότε την πρώτη της επένδυση σε ελληνικό venture capital. «Ήρθαμε σε επαφή με την Mubadala χάρη στην ΕΑΤΕ» ανέφεραν χαρακτηριστικά οι partners του fund. Μέσω του τρίτου fund έχουν πραγματοποιηθεί 25 επενδύσεις, εκ των οποίων μόλις τέσσερις αφορούν ελληνικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η FlexCar, η Haboo και η Simpler.

Η αλλαγή του οικοσυστήματος και τα exits που έρχονται

«Το ελληνικό οικοσύστημα έχει ωριμάσει σημαντικά, όμως έχουν προχωρήσει ακόμη περισσότερο και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά οικοσυστήματα», ανέφεραν οι partners της Venture Friends. Όπως εξηγούν, «έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια, όμως αν θέλουμε να είμαστε αυστηροί, εξακολουθούμε να υστερούμε σε βάθος και κυρίως σε μεγάλα success stories που θα δημιουργήσουν έναν νέο κύκλο επιχειρηματικότητας».]

Την ίδια στιγμή, όπως εξήγησαν οι κ. Αποστολάκης, Δημόπουλος, οι επενδυτές εμφανίζονται πολύ πιο απαιτητικοί, μειώνοντας το χρονικό περιθώριο που δίνουν στις νεοφυείς επιχειρήσεις για να αποδείξουν ότι διαθέτουν βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης, γεγονός που αλλάζει τους κανόνες.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ομάδα του VentureFriends δηλώνει ότι αναζητά κυρίως ανθρώπους. «Το παιχνίδι έχει γίνει πολύ πιο δύσκολο. Η δουλειά μας είναι να εντοπίζουμε εξαιρετικούς founders πριν τους ανακαλύψει η υπόλοιπη αγορά», αναφέρουν, σημειώνοντας ότι κάθε μήνα αξιολογούν περίπου 300 έως 400 ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, από τις οποίες ελάχιστες καταλήγουν τελικά να λάβουν επένδυση.

Παρότι βέβαια τα exits παραμένουν περιορισμένα, οι άνθρωποι της VentureFriends εκτιμούν ότι μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες θα ολοκληρωθούν τουλάχιστον δύο νέες αποεπενδύσεις από το πρώτο και το δεύτερο fund, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κύκλου επιστροφής κεφαλαίων προς τους επενδυτές.