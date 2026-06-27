Αυτή-είναι-η-ανθρώπινη-δεξιότητα-που-η-Τεχνητή-Νοημοσύνη-δεν-θα-αντικαταστήσει-ποτέ

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ραγδαία την αγορά εργασίας και εντείνει τους φόβους ότι θα αντικαταστήσει εκατομμύρια θέσεις, μια 24χρονη επιχειρηματίας της Generation Z υποστηρίζει ότι υπάρχει μία ανθρώπινη ικανότητα που παραμένει απρόσβλητη από τους αλγόριθμους.

Η Σοφία Κιάνι, συνιδρύτρια της startup τεχνητής νοημοσύνης Phia, η οποία αναπτύσσει εργαλεία αγορών με AI, δηλώνει στο CNBC ότι η δημιουργικότητα και η ευρηματικότητα θα εξακολουθήσουν να αποτελούν αποκλειστικά ανθρώπινο προνόμιο.

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«Η δημιουργικότητα και η εφευρετικότητα θα προέρχονται πάντα από έναν άνθρωπο», τονίζει με βεβαιότητα.

Η ΑI επιταχύνει

Η Κιάνι, η οποία ίδρυσε την Phia το 2025 μαζί με τη συμφοιτήτριά της Φίμπι Γκέιτς, κόρη του Μπιλ Γκέιτς, βλέπει την τεχνητή νοημοσύνη όχι ως απειλή αλλά ως εργαλείο ενίσχυσης των δημιουργικών ομάδων.

Όπως εξηγεί, ακόμη και ομάδες δύο ή τριών ατόμων μπορούν πλέον να παράγουν έργο που μέχρι πρόσφατα απαιτούσε πολύ μεγαλύτερο προσωπικό.

«Η AI επιταχύνει την παραγωγικότητα. Μπορεί να επιτρέψει σε μικρές ομάδες να κάνουν πολύ περισσότερα από όσα ήταν μέχρι σήμερα εφικτά», σημειώνει.

Αναλαμβάνει τα βαρετά, όχι τις ιδέες

Στην Phia αλλά και στο επιχειρηματικό podcast The Burnouts, η ομάδα χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για εργασίες όπως η συλλογή δεδομένων, η ανάλυση της απόδοσης του περιεχομένου και άλλες χρονοβόρες διαδικασίες.

Έτσι, οι εργαζόμενοι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη σύλληψη νέων ιδεών και στη δημιουργική παραγωγή.

«Θέλω οι άνθρωποί μου να βρίσκονται στη ζώνη όπου αποδίδουν καλύτερα. Είναι εξαιρετικοί στο να παράγουν ενδιαφέρουσες και δημιουργικές ιδέες. Εκεί θέλω να επικεντρώνονται», λέει.

«Η AI αναμειγνύει το υπάρχον – ο άνθρωπος φαντάζεται το καινούργιο»

Η άποψή της συμβαδίζει με όσα υποστηρίζουν και άλλοι κορυφαίοι παράγοντες της τεχνολογίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος του LinkedIn, Ράιαν Ροσλάνσκι, έχει επισημάνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να «ανασυνδυάζει» ό,τι ήδη υπάρχει, όμως μόνο ο άνθρωπος μπορεί να φανταστεί κάτι που δεν έχει υπάρξει ποτέ.

Παρόμοια θέση έχει εκφράσει και ο Γιατ Σιου, συνιδρυτής της Animoca Brands, ο οποίος θεωρεί ότι η AI μπορεί να αναλάβει τις μηχανικές εργασίες, αφήνοντας στους ανθρώπους περισσότερο χώρο για δημιουργία.

Οι δημιουργοί ήδη αγκαλιάζουν την AI

Η στρατηγική ανάπτυξης της Phia βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα, με την Κιάνι να θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη συνέβαλε καθοριστικά σε αυτή την προσπάθεια.

Σύμφωνα με την έκθεση Creators’ Toolkit Report 2026 της Adobe, το 75% των δημιουργών περιεχομένου που χρησιμοποιούν AI τη θεωρούν πλέον απαραίτητο εργαλείο της δουλειάς τους. Το 87% δηλώνει ότι συνέβαλε στην ανάπτυξη της επιχείρησης ή του κοινού του, ενώ σχεδόν δύο στους τρεις αναφέρουν ότι τους έκανε πιο σίγουρους για τη δημιουργική τους δουλειά.

Για την Κιάνι, το μυστικό της επιτυχίας δεν βρίσκεται στην ίδια την τεχνολογία, αλλά στον τρόπο με τον οποίο τη χρησιμοποιεί κανείς.

«Αυτό που κάνει το κοινό να επενδύει πραγματικά στην επιτυχία σου είναι να μοιράζεσαι τη διαδρομή σου με αυθεντικότητα, δημιουργικότητα και ευρηματικότητα», καταλήγει.