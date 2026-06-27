Δημοσκόπηση GPO: Ενισχύεται το νέο δίπολο ΝΔ – ΕΛΑΣ

Άνοδο της Νέας Δημοκρατίας, σταθεροποίηση της ΕΛΑΣ στη 2η θέση και σημαντική πτώση της Ελπίδας για τη Δημοκρατία καταγράφει η δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά».
Συγκεκριμένα, η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου αυξάνεται κατά μια ποσοστιαία μονάδα στο 26%, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα επίσης καταγράφει κέρδη από 13,2% σε 14,5% και σε τροχιά υποχώρησης εμφανίζεται και το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα παραμένει στην 3η θέση.
Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων στην πρόθεση ψήφου:
- Νέα Δημοκρατία: 26% (Ιούν. 25%)
- ΕΛΑΣ: 14,5% (13,2%)
- ΠΑΣΟΚ: 10,2% (10,8%)
- Ελληνική Λύση: 8,2% (7,8%)
- ΚΚΕ: 8% (7,5%)
- «Ελπίδα»: 6,9% (9,2%)
- Άλλο: 4,1% (2,9%)
- Πλεύση Ελευθερίας: 3,8% (4,1%)
- ΜέΡΑ25: 2,6% (2,2%)
- Φωνή Λογικής: 2,3% (2,1%)
- ΣΥΡΙΖΑ: 1,1% (1,1%)
- «Νίκη»: 1% (1,4%)
- Αναποφάσιστοι / Αδιευκρίνιστη ψήφος: 10,4% (11,6%)
Τα ποσοστά των κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου:
- Νέα Δημοκρατία: 29,4% (Ιούν. 28,6%)
- ΕΛΑΣ: 16,3% (15,1%)
- ΠΑΣΟΚ: 11,5% (12,4%)
- Ελληνική Λύση: 9,2% (8,9%)
- ΚΚΕ: 9% (8,6%)
- «Ελπίδα»: 7,8% (10,5%)
- Άλλο: 4,7% (3,4%)
- Πλεύση Ελευθερίας: 4,3% (4,7%)
- ΜέΡΑ25: 2,9% (2,5%)
- Φωνή Λογικής: 2,6% (2,4%)
- ΣΥΡΙΖΑ: 1,2% (1,3%)
- «Νίκη»: 1,1% (1,6%)
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης µε 33% συνεχίζει να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό εμπιστοσύνης των Ελλήνων πολιτών για τη θέση του πρωθυπουργού, ενώ ακολουθούν µε 24,9% ο Αλέξης Τσίπρας, µε 15,5% η Μαρία Καρυστιανού και µε 14,9% ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Παράλληλα, το 58,4% των πολιτών δηλώνει ότι επιθυμεί πολιτική αλλαγή, έναντι 38,9% που προκρίνει τη σταθερότητα, ενώ η προοπτική δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά εξακολουθεί να καταγράφει περιορισμένη δυναμική.
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