Εικόνες-ελπίδας-από-τη-Βενεζουέλα:-Νεογέννητο-ανασύρθηκε-ζωντανό-από-τα-χαλάσματα-32-ώρες-μετά-τον-σεισμό,-δείτε-βίντεο

«Κάθε άνθρωπος που σώζεται είναι ένα θαύμα», δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροδρίγκες , προσθέτοντας ότι «δεν θα αποκρυφτεί τίποτα για το μέγεθος αυτής της τραγωδίας».

Πολλοί κάτοικοι έχουν αναλάβει μόνοι τους την αναζήτηση των αγαπημένων τους προσώπων, καταγγέλλοντας την περιορισμένη παρουσία κρατικών διασωστικών δυνάμεων σε έντονα πληγείσες περιοχές. Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για «ισχυρή κινητοποίηση», η εικόνα στο πεδίο παραμένει απογοητευτική.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης επικεντρώνονται κυρίως στην Λα Γκουάιρα , όπου εντοπίζεται το επίκεντρο της καταστροφής, με τις αρχές να ανακοινώνουν ότι η πρόσβαση στην περιοχή θα επιτρέπεται πλέον μόνο με ειδικές άδειες, επικαλούμενες το χάος και την κυκλοφοριακή συμφόρηση που δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων.

Τουλάχιστον 920 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έπειτα από τους δύο διαδοχικούς σεισμούς που σημειώθηκαν την Τετάρτη στο βόρειο τμήμα της χώρας, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, ενώ χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί. Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι αγνοούνται.

Ο φακός τους καταγράφει να δίνουν ο ένας στον άλλο το μωρό , τυλιγμένο μέσα σε μια κουβέρτα, προτού καθαρίσουν προσεκτικά το παιδί με χαρτομάντιλα. Σύμφωνα με τον χρήστη που δημοσίευσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το μωρό, ηλικίας μόλις 18 ημερών, βγήκε σώο μέσα από τα ερείπια αφού παρέμεινε εγκλωβισμένο για 32 ώρες. Η μητέρα του βρέφους διασώθηκε μία ώρα αργότερα.

Ένα βίντεο που εξασφάλισε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων δείχνει διασώστες να επιχειρούν κάτω από προβολείς, πάνω σε έναν σωρό από συντρίμμια και να βγάζουν έξω το βρέφος εν μέσω χειροκροτημάτων, αργά χθες το βράδυ, στην πλέον πληγείσα πόλη της χώρας, τη Λα Γκουάιρα .

Ένα νεογέννητο διασώθηκε από τα χαλάσματα ενός κτιρίου που είχε καταρρεύσει, 32 ώρες μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις που κατέστρεψαν τη Βενεζουέλα.

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες κατοίκων που παραμένουν έξω από κατεστραμμένα κτίρια, παρακολουθώντας με αγωνία τις προσπάθειες διάσωσης. Στη Λα Γκουάιρα, η Ναζαρέθ Χιμένεθ ξέσπασε σε λυγμούς καθώς γείτονες επιχειρούσαν να σπάσουν με εργαλεία τις πλάκες τσιμέντου για να φτάσουν εγκλωβισμένους συγγενείς της.

«Θεέ μου, πώς θα τους βγάλουμε από εκεί;» έλεγε απελπισμένη, απευθύνοντας έκκληση για βοήθεια και βαριά μηχανήματα από το κράτος και τη διεθνή κοινότητα. «Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι ζωντανοί εκεί μέσα».

🇻🇪 “El gobierno no nos ha apoyado. Hemos sido nosotros quienes hemos salvado a nuestras familias”. Denuncian muchos venezolanos, que aseguran que la ayuda aún no llega. Han pasado ya más de 40 horas y muchas personas siguen atrapadas bajo los escombros. pic.twitter.com/K0CerrdQmw — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 26, 2026

Επηρεάζονται σχεδόν επτά εκατομμύρια άνθρωποι

Σχεδόν επτά εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους δύο σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, με σχεδόν 1000 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους, εκτίμησαν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη. «Έως 6,76 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν πληγεί από τους καταστροφικούς σεισμούς που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα», μεταξύ αυτών δύο εκατομμύρια μονάχα στο Καράκας, επισήμανε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης των Ηνωμένων Εθνών, διευκρινίζοντας πως οι εκτιμήσεις του βασίζονται σε διαθέσιμα δημογραφικά δεδομένα και στην ανάλυση ζημιών. Αυτές οι εκτιμήσεις υπογραμμίζουν «τον δυνητικά σοβαρό ανθρωπιστικό αντίκτυπο της καταστροφής», τονίζει ο ΔΟΜ.



Η Βενεζουέλα υποδέχθηκε 1.600 ξένους διασώστες

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε σήμερα πως 1.600 μέλη ομάδων διάσωσης από ξένες χώρες έχουν φθάσει στη χώρα για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις εντοπισμού επιζώντων από τους δίδυμους φονικούς σεισμούς.

Κάτοικοι και εθελοντές στη Λα Γκουάιρα, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό όπου τουλάχιστον 100 κτίρια, εκ των οποίων πολλές πολυώροφες πολυκατοικίες, καταστράφηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές, καταγγέλλουν εδώ και ημέρες ελλείψεις σε βαρύ εξοπλισμό και μια περιορισμένη παρουσία επίσημων αξιωματούχων.

«Τις τελευταίες ώρες, η Βενεζουέλα υποδέχθηκε 17 πτήσεις που μετέφεραν περισσότερα από 1600 μέλη ομάδων διάσωσης και τις επόμενες 24 ώρες αναμένεται η άφιξη 25 επιπλέον πτήσεων», δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών, ο Όλιβερ Μπλάνκο.

«Ευχαριστούμε τη διεθνή κοινότητα για τη στήριξη και αλληλεγγύη της κατά τη διάρκεια αυτών των στιγμών αβεβαιότητας για τους πολίτες της Βενεζουέλας», πρόσθεσε ο Μπλάνκο. Διασώστες κατευθύνονται σε περιοχές γύρω από τη Λα Γκουάιρα και την πρωτεύουσα Καράκας, αν και χθες σε ορισμένα σημεία δεν υπήρχε επίσημη παρουσία καθώς οικογένειες και γείτονες κατέβαλαν προσπάθειες να βρουν τους αγαπημένους τους μέσα στα συντρίμμια, σε πολλές περιπτώσεις σκάβοντας με τα χέρια τους.

Αξιωματούχοι έκλεισαν τον δρόμο μεταξύ της Λα Γκουάιρα και του Καράκας χθες το βράδυ, λέγοντας πως η πυκνή κυκλοφορία εμποδίζει την ταχεία διέλευση των ασθενοφόρων και των ομάδων διάσωσης.

Πολίτες που δεν ανήκουν στις επίσημες ομάδες διάσωσης θα χρειαστούν διαπιστευτήρια για να περάσουν από τα μπλόκα και πολίτες που μίλησαν στο Reuters είπαν δεν τους επετράπη από την αστυνομία να χρησιμοποιήσουν τον κεντρικό δρόμο σήμερα το πρωί, την ώρα που σε έναν παράδρομο επικρατούσε κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Η κυβέρνηση είχε προηγουμένως ευχαριστήσει πολίτες που μετέφεραν βοήθεια, συχνά με μοτοσυκλέτες, σε πληγέντες. Η κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας πρόβαλε πλάνα με χιλιάδες ζευγάρια παπούτσια, ρούχα και άλλα είδη βοήθειας που συγκέντρωσε η κυβέρνηση.

Η ηλεκτροδότηση δεν είχε επανέλθει χθες στην περιοχή κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, στο Μορόν, όπως και στη Λα Γκουάιρα, ωστόσο έχει αποκατασταθεί σε άλλα σημεία, με την πρόεδρο Ροντρίγκες να κάνει γνωστό πως το 60% της ηλεκτροδότησης έχει επανέλθει.

Αν και η κυβέρνηση λέει πως εκατοντάδες άνθρωποι αγνοούνται ή είναι παγιδευμένοι, περισσότερα από 54.000 ονόματα ανθρώπων έχουν εγγραφεί ως αγνοούμενοι σε έναν ιστότοπο που έχει δημιουργήσει η αντιπολίτευση της χώρας.

Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν πως οι άμεσες ζημίες από τους σεισμούς θα μπορούσαν να ανέλθουν σε 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Χάος, λεηλασίες και ελλείψεις

Την ίδια στιγμή, σκηνές χάους καταγράφονται σε αρκετές περιοχές, με ουρές έξω από καταστήματα και φαρμακεία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις σημειώθηκαν περιστατικά λεηλασιών βασικών αγαθών όπως τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Σε ένα περιστατικό, γυναίκα έπεσε στο έδαφος για να προστατεύσει πάνες που είχε προμηθευτεί για το μωρό της από ένα κατάστημα.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις διάσωσης δυσχεραίνονται από την κυκλοφοριακή συμφόρηση και τον θόρυβο, με διασώστες από το Μεξικό και άλλες χώρες να ζητούν επανειλημμένα σιγή ώστε να εντοπίσουν πιθανά σημάδια ζωής κάτω από τα ερείπια.

Venezuelans took the search for missing loved ones into their own hands Friday in the aftermath of back-to-back earthquakes, citing the scarcity of government rescuers, as the human toll of the disaster climbed to at least 920 dead and more than 3,300 hurt.

AP Video/Juan Arraez pic.twitter.com/iWJa1BbMON — The Associated Press (@AP) June 26, 2026

Ανθρώπινες τραγωδίες και αγωνία

Συγκλονιστικές είναι και οι προσωπικές ιστορίες των επιζώντων. Ο Ομάρ Ρέγιες δήλωσε ότι έχασε περίπου 20 μέλη της οικογένειάς του, περιγράφοντας ότι «έμεινε μόνος σε αυτή τη ζωή», ενώ άλλοι κάτοικοι εξακολουθούν να περιμένουν για ώρες έξω από κατεστραμμένα κτίρια, χωρίς να γνωρίζουν την τύχη των δικών τους.

Σε άλλη περίπτωση, η 28χρονη Γιουέιλντι Καντένας ανέφερε ότι είδε το σπίτι της να καταρρέει μπροστά της, χωρίς να καταφέρει να λάβει καμία απάντηση από τη μητέρα, τον γιο και τον αδελφό της που βρίσκονταν μέσα.

Οι διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις τονίζουν ότι το χρονικό παράθυρο των 48 έως 72 ωρών μετά από τέτοιου μεγέθους καταστροφές είναι καθοριστικό για την ανεύρεση επιζώντων, αν και μπορεί να παραταθεί σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν βασικά μέσα επιβίωσης.