Ιράν:-«Έκρηξη»-του-πληθωρισμού-στο-88,6%-τον-Ιούνιο

Ο πληθωρισμός στο Ιράν αυξήθηκε απότομα τον Ιούνιο, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, φτάνοντας στο αποκορύφωμά του στο 88,6% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.
Σύμφωνα με το Στατιστικό Κέντρο του Ιράν, κατά τη διάρκεια του περσικού μήνα Khordad (22 Μαΐου – 21 Ιουνίου), οι τιμές των τροφίμων υπερδιπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση. Ακόμη και πριν από τον πόλεμο, το Ιράν μαστιζόταν από υψηλό πληθωρισμό.
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- AFP
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