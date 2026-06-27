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    Ιράν:-«Έκρηξη»-του-πληθωρισμού-στο-88,6%-τον-Ιούνιο
    Ιράν: «Έκρηξη» του πληθωρισμού στο 88,6% τον Ιούνιο

    Ιράν: «Έκρηξη» του πληθωρισμού στο 88,6% τον Ιούνιο

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Ο πληθωρισμός στο Ιράν αυξήθηκε απότομα τον Ιούνιο, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, φτάνοντας στο αποκορύφωμά του στο 88,6% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

    Σύμφωνα με το Στατιστικό Κέντρο του Ιράν, κατά τη διάρκεια του περσικού μήνα Khordad (22 Μαΐου – 21 Ιουνίου), οι τιμές των τροφίμων υπερδιπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση. Ακόμη και πριν από τον πόλεμο, το Ιράν μαστιζόταν από υψηλό πληθωρισμό.

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    - AFP 

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