Ισραήλ-και-Λίβανος-υπογράφουν-απόψε-στην-Ουάσινγκτον-συμφωνία-κατάπαυσης-του-πυρός

Θέμα ωρών θεωρείται η ανακοίνωση του πλαισίου συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου για την κατάπαυση του πυρός.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανακοινώσεις -και πιθανόν και η υπογραφή- θα γίνουν σήμερα Παρασκευή στην Ουάσινγκτον ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών.

Οι δύο πλευρές, επιμένουν οι πληροφορίες, συνομιλούν εντατικά εδώ και τέσσερις ημέρες, με τη συμμετοχή μάλιστα την Παρασκευή και του Αμερικακανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο υπουργός δήλωσε ότι αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα σε μια δύσκολη πορεία και πρόσθεσε ότι θα θεσπιστεί ένα νομικό πλαίσιο για τις συζητήσεις που διεξάγονται μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ. «Μας περιμένει πολύ δουλειά», σχολίασε.

Το Al Jazeera μεταδίδει από την πλευρά του ότι υπάρχει συμφωνία για την πιλοτική αποχώρηση του Ισραήλ από δύο περιοχές, πριν αποχωρήσουν εντελώς οι δυνάμεις του στο μέλλον.

Το ισραηλινό Κανάλι 12 μεταδίδει ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στην περιοχή της «Μπλε Γραμμής» έως ότου η Χεζμπολάχ αφοπλιστεί. H πιλοτική επιχείρηση θα διεξαχθεί σε περιοχές εκτός της «Μπλε Γραμμής» όσο και στην περιοχή που επεκτείνεται εντός της γραμμής. Ο λιβανικός στρατός θα αναλάβει την περιοχή και θα φέρει την ευθύνη για αυτήν.

Ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος είπε στο δίκτυο ότι «θα αποχωρήσουμε από την περιοχή που καταλάβαμε μόνο εάν η Χεζμπολάχ παύσει να αποτελεί παράγοντα σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε την ελευθερία να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε απειλή που διαφαίνεται. Εδραιώνουμε διεθνώς την κυριαρχία μας στην περιοχή αυτή, όσο υπάρχει απειλή στα σύνορά μας».

Από την πλευρά του ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Ρούμπιο μίλησε το βράδυ της Πέμπτης τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου και τον πρόεδρο του Λιβάνου, σε μια προσπάθεια να επιλυθούν οι τελευταίες διαφωνίες.

Αν και θεωρητικά ολοκληρωνόταν χθες Πέμπτη, ο πέμπτος κύκλος των συνομιλιών ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου με αμερικανική μεσολάβηση, συνεχίστηκε και σήμερα από τις 09:00 (ώρα Ουάσιγκτον, 16:00 ώρα Ελλάδας) το έργο τους ενόψει της σύναψης συμφωνίας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας χθες Πέμπτη.

Η Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν κι εναντιώνεται στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, κατήγγειλε χθες νέα «κατάφωρη παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός, έπειτα από πλήγμα ισραηλινού drone που άφησε πίσω τουλάχιστον τρεις νεκρούς. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε μαχητές του σιιτικού κινήματος.

Υπενθυμίζεται ότι το «μνημόνιο κατανόησης», η καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, που υπογράφτηκε στις 17 Ιουνίου, προέβλεπε ρητά τον τερματισμό των εχθροπραξιών και στο μέτωπο Λιβάνου, ένας όρος που επέβαλε η Τεχεράνη.