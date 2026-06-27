Καββαθάς-(ΓΣΕΒΕΕ):-Η-ψηφιακή-μετάβαση-δεν-αφορά-το-μέλλον,-αλλά-το-παρόν-της-μικρής-επιχείρησης

Η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι η καινοτομία, αλλά η προσαρμογή σε έναν κόσμο που αλλάζει με ολοένα ταχύτερους ρυθμούς, αναφέρει ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ.

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Από το συνοικιακό κατάστημα μέχρι τη μικρή βιοτεχνία, η μάχη για το μέλλον της μικρής επιχείρησης κρίνεται πλέον στην ψηφιακή εποχή. Σε άρθρο του στο -, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς εξηγεί γιατί η τεχνολογία δεν αποτελεί απειλή αλλά ευκαιρία για χιλιάδες επαγγελματίες, βιοτέχνες και εμπόρους, τονίζοντας ότι η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι η καινοτομία, αλλά η προσαρμογή σε έναν κόσμο που αλλάζει με ολοένα ταχύτερους ρυθμούς.

Ακολουθεί το άρθρο του Γιώργου Καββαθά, προέδρου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)

«Πριν από λίγα χρόνια, η ψηφιοποίηση θεωρούνταν από πολλούς μια επιλογή. Κάτι που μπορούσε να περιμένει. Σήμερα όμως αποτελεί προϋπόθεση επιβίωσης, ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης.

Η συζήτηση όμως δεν αφορά μόνο την τεχνολογία – αφορά τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, επικοινωνούμε με τους πελάτες μας, οργανώνουμε τις διαδικασίες μας και λαμβάνουμε αποφάσεις.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι μικρές και πολύ μικρές. Πρόκειται για οικογενειακές επιχειρήσεις, καταστήματα λιανικής, επαγγελματικά γραφεία, βιοτεχνίες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.

Αυτές οι επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας.

Και ακριβώς γι’ αυτό, η επιτυχία της ψηφιακής μετάβασης της χώρας περνά μέσα από την επιτυχία των μικρών επιχειρήσεων.

Πολλές φορές όταν ακούμε τον όρο «ψηφιακή μετάβαση» φανταζόμαστε πολύπλοκα λογισμικά, μεγάλες επενδύσεις ή εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στην πραγματικότητα, για μια μικρή επιχείρηση η ψηφιακή μετάβαση ξεκινά από πολύ πιο απλά βήματα, όπως:

– ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακή οργάνωση αρχείων, ηλεκτρονικές πληρωμές, παρουσία στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικές κρατήσεις, διαχείριση πελατών μέσω ψηφιακών εργαλείων, αξιοποίηση δεδομένων για καλύτερες αποφάσεις.

Με άλλα λόγια, η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι ένα έργο πληροφορικής και τεχνολογίας. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης και ένας μετασχηματισμός που αφορά πολλές πτυχές. Για μια μικρή επιχείρηση, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να εισάγει νέα τεχνολογικά συστήματα αλλά να το πραγματοποιήσει με τρόπο που η επένδυση αυτή να έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία και την ανάπτυξη της.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις είναι πολλές. Η αλήθεια είναι ότι οι μικρές επιχειρήσεις ξεκινούν αυτή τη διαδρομή από δυσκολότερη θέση σε σχέση με τις μεγάλες εταιρείες.

Η πρώτη πρόκληση για τις μικρές επιχειρήσεις είναι το κόστος. Ακόμη και όταν υπάρχουν διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις σε προσιτές τιμές, πολλοί επιχειρηματίες διστάζουν να επενδύσουν χωρίς να είναι βέβαιοι για την απόδοση της επένδυσης.

Η δεύτερη πρόκληση είναι ο χρόνος. Ο μικρός επιχειρηματίας πολύ συχνά επιτελεί ταυτόχρονα διοίκηση, πωλήσεις, λογιστήριο, εξυπηρέτηση πελατών και υπεύθυνος προμηθειών. Η ενασχόληση με νέες τεχνολογίες συχνά φαίνεται πολυτέλεια μέσα στην καθημερινή πίεση.

Η τρίτη πρόκληση είναι οι δεξιότητες. Πολλοί επαγγελματίες δεν έχουν εκπαιδευτεί σε ψηφιακά εργαλεία και αισθάνονται ανασφάλεια απέναντι στις τεχνολογικές αλλαγές.

Και υπάρχει και μία τέταρτη πρόκληση: ο τρόπος λειτουργίας. Ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων αποτελεί πολλές φορές ανάχωμα σε αλλαγές και σε αναγκαίους μετασχηματισμούς – η λογική της πεπατημένης αποτελεί συχνά το μεγαλύτερο εμπόδιο σε κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού.

Ωστόσο, παρά τις προκλήσεις, οι ευκαιρίες που δημιουργεί η ψηφιακή μετάβαση είναι σημαντικές.

Πρώτα απ’ όλα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα.

Όταν μια επιχείρηση αυτοματοποιεί επαναλαμβανόμενες εργασίες, εξοικονομεί χρόνο και μειώνει τα λάθη. Ένας επαγγελματίας που αφιέρωνε ώρες σε τυποποιημένες διαδικασίες μπορεί πλέον να διαθέσει τον χρόνο του στην εξυπηρέτηση πελατών ή στην ανάπτυξη της επιχείρησής του.

Δεύτερον, βελτιώνεται η εμπειρία του πελάτη.Ο σύγχρονος καταναλωτής αναζητά πληροφορίες στο διαδίκτυο, συγκρίνει επιλογές, διαβάζει αξιολογήσεις και περιμένει άμεση εξυπηρέτηση. Μια επιχείρηση που είναι ψηφιακά παρούσα και εύκολα προσβάσιμη αποκτά σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τρίτον, ο ψηφιακός μετασχηματισμός οδηγεί στη δημιουργία νέων αγορών. Το διαδίκτυο επιτρέπει σε μια μικρή επιχείρηση της Αχαΐας να απευθυνθεί σε πελάτες σε όλη την Ελλάδα, ακόμη και στο εξωτερικό.

Η γεωγραφία δεν αποτελεί πλέον το ίδιο εμπόδιο που αποτελούσε πριν από λίγα χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι προφανές ότι δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε σήμερα για ψηφιακή μετάβαση χωρίς να αναφερθούμε στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η δημόσια συζήτηση συχνά επικεντρώνεται στους κινδύνους ή στις εντυπωσιακές δυνατότητες της τεχνολογίας. Για μια μικρή επιχείρηση όμως, το πραγματικό ερώτημα είναι πιο απλό: «Πώς μπορεί να με βοηθήσει στην καθημερινότητά μου;»

Η απάντηση είναι ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει μια μικρή επιχείρηση:

στη σύνταξη κειμένων και προσφορών, στη δημιουργία περιεχομένου για τα κοινωνικά δίκτυα, στην εξυπηρέτηση πελατών, στην ανάλυση δεδομένων πωλήσεων, στη μετάφραση κειμένων, στην οργάνωση εργασιών και διαδικασιών.

Και το σημαντικότερο: πολλές από αυτές τις δυνατότητες είναι πλέον διαθέσιμες με πολύ χαμηλό κόστος. Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν έρχεται να αντικαταστήσει τον μικρό επιχειρηματία. Έρχεται να τον ενισχύσει και να λειτουργήσει ως ένας επιπλέον συνεργάτης που αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα.

Εντούτοις, όσο σημαντική κι αν είναι η τεχνολογία, δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι

θεμελιώδες. Οι πετυχημένες επιχειρήσεις χτίζονται από ανθρώπους. Η τεχνολογία δεν αντικαθιστά την εμπιστοσύνη, τη συνέπεια, τη γνώση του αντικειμένου και τη σχέση με τον πελάτη. Αντίθετα, αυτά τα στοιχεία γίνονται ακόμη πιο σημαντικά σε ένα ψηφιακό περιβάλλον.

Η επιτυχία δεν θα έρθει σε όσους απλώς αγοράσουν νέα λογισμικά και νέες εφαρμογές. Θα έρθει σε όσους καταφέρουν να συνδυάσουν την τεχνολογία με την ανθρώπινη αξία και τις προσωπικές σχέσεις, ιδιαίτερα στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον όπου οι μικρές επιχειρήσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο.

Σε συνέχεια των παραπάνω, είναι κρίσιμο να κατανοήσουμε ότι η ψηφιακή μετάβαση των μικρών επιχειρήσεων απαιτεί συνεργασία και συγκεκριμένες ενέργειες. Κατ’ αρχάς, χρειάζεται η Πολιτεία να συνεχίσει να απλοποιεί διαδικασίες και να ενισχύει επενδύσεις σε ψηφιακά εργαλεία.

Επίσης, απαιτείται οι Κοινωνικοί Εταίροι, τα Επιμελητήρια, οι επαγγελματικές οργανώσεις και οι ομοσπονδίες να παρέχουν ενημέρωση, εκπαίδευση και πρακτική υποστήριξη.

Επιπλέον, είναι κρίσιμο να αναπτυχθούν περαιτέρω προγράμματα κατάρτισης που να απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των επαγγελματιών.

Και φυσικά χρειάζεται η ίδια η επιχειρηματική κοινότητα να αντιμετωπίσει την αλλαγή όχι ως απειλή αλλά ως ευκαιρία.

Γιατί η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι η τεχνολογία. Είναι η προσαρμογή. Η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι ένα έργο που θα ολοκληρωθεί άμεσα ούτε μια διαδικασία με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Είναι ένα συνεχές ταξίδι

προσαρμογής και εξέλιξης. Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν αποδείξει διαχρονικά ότι διαθέτουν ευελιξία, αντοχή και

δημιουργικότητα. Αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά θα αποτελέσουν και το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους στη νέα ψηφιακή εποχή.

Ωστόσο, το ζητούμενο δεν είναι να γίνουν όλες οι επιχειρήσεις τεχνολογικές εταιρείες. Το ζητούμενο είναι να αξιοποιήσουν την τεχνολογία ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, πιο αποτελεσματικές και πιο κοντά στις ανάγκες των πελατών τους.

Η ψηφιακή μετάβαση δεν αφορά το μέλλον αλλά αποτελεί μια επιτακτική ανάγκη. Και όσο πιο γρήγορα και οργανωμένα κινηθούμε, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις μας, για την τοπική οικονομία και για την ανάπτυξη της χώρας μας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΓΣΕΒΕΕ και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων θα σταθεί αρωγός στις προσπάθειες της μικρής επιχειρηματικότητας να ανταπεξέλθει στη νέα ψηφιακή συνθήκη και στις προκλήσεις της νέας τεχνολογικής εποχής που ανατέλλει.»

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