Μαρινάκης: Ο Τσίπρας μου θυμίζει τον Τεπενδρή στον «Τρελοπενηντάρη» – Κάνει τον κιμπάρη με τα λεφτά των άλλων

«Η κυβέρνηση αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό τον δημοσιονομικό χώρο που επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες», απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για το πλεόνασμα.

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Μιλώντας στο Mega, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η αύξηση των φορολογικών εσόδων δεν προέρχεται από υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές, αλλά από την ανάπτυξη, την αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Σημείωσε πως οι προτάσεις του Αλέξη Τσιπρά είναι δημοσιονομικά ανεφάρμοστες και παρομοίασε τον πρώην πρωθυπουργό με τον… ρόλο του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο Τρελοπενηντάρης».

«Ο κ. Τσίπρας λειτουργεί «α λά Τεπενδρής», καθώς «τάζει» χρήματα που δεν υπάρχουν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα υπενθύμισε την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το δημοψήφισμα, τα capital controls, την επιβολή φόρων και την οικονομική επιβάρυνση της χώρας.

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις και το πολιτικό σκηνικό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκτίμησε ότι, «εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, αντίπαλός μας θα είναι και πάλι ο κ. Τσίπρας», προσθέτοντας ότι οι θέσεις που διατυπώνει σήμερα «είναι χιλιοειπωμένα συνθήματα» και δεν συνοδεύονται από αξιόπιστο σχέδιο εφαρμογής.

Μιλώντας για τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης, τόνισε ότι «οι φόροι πρέπει να μειώνονται για όλους τους πολίτες, ειδικά για τη μεσαία τάξη και για τα χαμηλότερα εισοδήματα», απορρίπτοντας τη λογική νέων επιβαρύνσεων στις επιχειρήσεις.

Επισήμανε δε ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποφέρουν περισσότερα οφέλη στην οικονομία από μια πολιτική αυξημένης φορολόγησης.

Ο κ. Μαρινάκης παρουσίασε, επίσης, στοιχεία που -όπως υποστήριξε- αποτυπώνουν τη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας μετά το 2019, αναφέροντας την αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών, τη δημιουργία περίπου 600.000 νέων θέσεων εργασίας και τη μείωση δεκάδων φόρων.

Όπως σημείωσε, «δεν ξεκινάμε από το μηδέν», υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση κλήθηκε να διαχειριστεί διαδοχικές διεθνείς κρίσεις, ενώ τόνισε ότι η ακρίβεια δεν μπορεί να εξαλειφθεί με «μαγικές συνταγές», αλλά περιορίζονται σταδιακά οι συνέπειές της.

Αναφερόμενος στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών, αναγνώρισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλά σε ευρωπαϊκούς δείκτες, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «δεν έχουμε γίνει Ελβετία και Λουξεμβούργο», αλλά «έχουμε καλύψει τη μεγαλύτερη απόσταση».

«Η Ελλάδα το ’19 δεν ξημέρωσε στη Ζυρίχη», αλλά βρισκόταν «στο τρίτο υπόγειο» και πλέον ανεβαίνει «όροφο-όροφο», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τις εσωκομματικές εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής «δεν απουσίασε ποτέ από την παράταξη», χαρακτηρίζοντάς τον, άνθρωπο με «αυξημένη παραταξιακή συνείδηση».

Για τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά σημείωσε ότι «δεν το έχουμε αποδεχτεί, δεν το έχουμε προεξοφλήσει», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι όποιες διαφωνίες μπορούν να επιλυθούν εντός της παράταξης.

Σχολιάζοντας την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, επισήμανε ότι βρίσκεται στη Δικαιοσύνη και πως, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, «φαίνεται ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει πειστικές απαντήσεις», τονίζοντας όμως ότι η τελική κρίση ανήκει αποκλειστικά στα αρμόδια δικαστικά όργανα.

Τέλος, αναφέρθηκε στην προετοιμασία της κυβέρνησης ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εκτιμώντας ότι διαμορφώνεται δημοσιονομικός χώρος περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.

Όπως είπε, προτεραιότητα θα δοθεί εκ νέου στις φοροελαφρύνσεις, επισημαίνοντας ότι «θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί μια έμφαση και πάλι καταρχάς στις φοροελαφρύνσεις», ενώ υπογράμμισε πως σειρά έχουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δουν «ακόμα καλύτερες ειδήσεις».

- sofokleous10.gr

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