Οι-Αμερικανοί-έπληξαν-ιρανικούς-στόχους-στα-Στενά-του-Ορμούζ,-αντίποινα-για-το-χτύπημα-σε-πλοίο

Οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν ιρανικούς στόχους αργά την Παρασκευή στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχοι στο Axios.

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Πληροφορίες από το Ιράν έκαναν μάλιστα λόγο για εκρήξεις στην ιρανική πόλη Σιρίκ, η οποία βρίσκεται πάνω στα Στενά.

Τα πλήγματα επιβεβαίωσε και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) που σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι οι δυνάμεις της «πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 26 Ιουνίου, ως ισχυρή απάντηση στην χθεσινή επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ.

» Αμερικανικά αεροσκάφη χτύπησαν ιρανικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του M/V Ever Lovely στις 25 Ιουνίου με ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος μίας χρήσης. Το φορτηγό πλοίο υπό σημαία Σιγκαπούρης εξερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ κατά μήκος των ακτών του Ομάν τη στιγμή της ιρανικής επίθεσης.

» Η αδικαιολόγητη επιθετική ενέργεια των ιρανικών δυνάμεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας παραβίασε σαφώς την εκεχειρία. Επιπλέον, η επικίνδυνη συμπεριφορά του Ιράν υπονόμευσε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, καθώς το εμπόριο διακινείται όλο και περισσότερο μέσω αυτού του ζωτικού διεθνούς εμπορικού διαδρόμου.

» Οι δυνάμεις της CENTCOM συνεχίζουν να παρέχουν συντονισμό και υποστήριξη για την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων που διέρχονται από το στενό. Ο αμερικανικός στρατός παραμένει παρών και σε εγρήγορση για να διασφαλίσει ότι όλες οι πτυχές της συμφωνίας με το Ιράν τηρούνται, εφαρμόζονται και ισχύουν πλήρως».

Φρουροί της Επανάστασης: Υποχώρησε ο εχθρός

Εν τω μεταξύ οι Φρουροί της Επανάστασης, σε ανακοίνωσή τους ισχυρίστηκαν ότι απέτρεψαν την αμερικανική επίθεση.

«Ανακοινώνουμε ότι αντιμετωπίσαμε μια επίθεση εναντίον του νησιού Σιρίκ, η οποία πραγματοποιήθηκε από αμερικανικές δυνάμεις», υποστηρίζουν και προσθέτουν: «Οι ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις μας κατάφεραν να αποτρέψουν και να ματαιώσουν την επίθεση και να αναγκάσουν τις επιτιθέμενες δυνάμεις να υποχωρήσουν, διαφυλάσσοντας έτσι την κυριαρχία του Ιράν επί των εδαφών και των υδάτων του.

» Διαβεβαιώνουμε ότι αυτή η επιθετική ενέργεια δεν θα μείνει αναπάντητη και ότι η απάντηση θα είναι άμεση και αποφασιστική, σε χρόνο και τόπο της επιλογής μας. Προειδοποιούμε ότι οποιαδήποτε νέα παράλογη ενέργεια θα αντιμετωπιστεί με ισχυρή αντίδραση που θα διαλύσει τις ψευδαισθήσεις των επιτιθέμενων στην περιοχή».

⚡️⭕️ Possible ongoing US strikes on Iran after Trump threatened with retaliation on the Iranian bombing of the non compliant cargo ship yesterday : ⚡️ 3 explosions believed to be American airstrikes in the city of Sirik, southern Iran, opposite the Strait of Hormuz ⚡️ The sound… pic.twitter.com/U2bjptkCCi — Middle East Observer (@ME_Observer_) June 26, 2026

Τραμπ: «Παραβίαση της εκεχειρίας το χτύπημα στο πλοίο»

Νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του ότι το Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον πλοίων που κινούνταν στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως υποστήριξε, ένα από τα drones έπληξε το κατάστρωμα μεγάλου και πολύ ακριβού φορτηγού πλοίου, προκαλώντας ζημιές, χωρίς ωστόσο να διακοπεί η πορεία του. Τα υπόλοιπα τρία, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, καταρρίφθηκαν.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρή παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία ή διευκρινίσεις για τις συνθήκες της επίθεσης.

Δείτε την ανάρτησή του: