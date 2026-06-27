Τα-κύρια-σημεία-της-συμφωνίας-Ισραήλ-Λιβάνου-που-υπεγράφη-στην-Ουάσινγκτον

Το Γαλλικό Πρακτορείο παρουσιάζει τα κύρια σημεία της συμφωνίας-πλαίσιο που υπέγραψαν χθες, Παρασκευή, στην Ουάσινγκτον το Ισραήλ, ο Λίβανος και οι Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό την επίτευξη “ειρήνης με διάρκεια” μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών στη Μέση Ανατολή.

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Το Ισραήλ και ο Λίβανος “επαναβεβαιώνουν τον κοινό στόχο τους για εγκαθίδρυση ειρήνης και ασφάλειας με διάρκεια”.

Οι δύο χώρες “δηλώνουν τη φιλοδοξία τους να θέσουν τέλος στη σύγκρουση στην οποία αντιπαρατίθενται (…) να εγκαθιδρύσουν σχέσεις καλής γειτονίας” και “επιβεβαιώνουν το δικαίωμα κάθε κράτους να υπάρχει εν ειρήνη”.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος θα διευθετήσουν τις διαφορές τους “μέσω διμερών απευθείας διαπραγματεύσεων, με τη μεσολάβηση και την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών”.

Μία “ομάδα στρατιωτικού συντονισμού” συστάθηκε από τις δύο κυβερνήσεις, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, προκειμένου να εποπτεύσει την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαίσιο.

Αφοπλισμός της Χεζμπολάχ, σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ

Χωρίς να κατονομάζει τη φιλοϊρανική σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ, η συμφωνία προβλέπει διαδικασία μέσω της οποίας οι Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου (FAL) “θα αποκαταστήσουν αποτελεσματικό κυρίαρχο έλεγχο στο σύνολο του λιβανικού εδάφους, υπό την προϋπόθεση του επαληθευμένου αφοπλισμού μη κρατικών ενόπλων ομάδων και της διάλυσης υποδομών που συνδέονται με αυτές, που θα επιτρέψει στις Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) να αποσυρθούν σταδιακά από το λιβανικό έδαφος”.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου απορρίπτει και θεωρεί παράνομη “κάθε αξίωση ενός κρατικού ή μη κρατικού παράγοντα να καταφεύγει στη βία στο όνομά της χωρίς τη ρητή εξουσιοδότησή της”.

Η συμφωνία-πλαίσιο προβλέπει ότι ο λιβανικός στρατός θα ανακτήσει σταδιακά τον έλεγχο του εδάφους της χώρας, αρχής γενομένης από δύο “πιλοτικές ζώνες”. Οι ζώνες αυτές θα οριστούν από κοινού με τον ισραηλινό στρατό που θα του τις παραδώσει σταδιακά, μόλις αφοπλιστούν οι “μη κρατικές ένοπλες ομάδες” και διαλυθούν οι υποδομές τους.

Άλλες “πιλοτικές ζώνες” θα οριστούν στη συνέχεια με αμοιβαία συμφωνία.

Μόλις ο λιβανικός στρατός αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των τομέων αυτών, “οι προσπάθειες ανοικοδόμησης που υποστηρίζονται από τη διεθνή κοινότητα θα αρχίσουν, και οι Λιβανέζοι άμαχοι θα μπορούν να επιστρέψουν με κάθε ασφάλεια στις ζώνες αυτές που θα τεθούν υπό τον αποκλειστικό έλεγχο των αρχών του λιβανικού κράτους”.

Το Ισραήλ δεν έχει εδαφικές βλέψεις στον Λίβανο

Το Ισραήλ διαβεβαιώνει ότι “οι στρατιωτικές ενέργειές του στον Λίβανο είναι μόνο η συνέπεια επιθέσεων, απειλής που αντιπροσωπεύουν και των εχθρικών προθέσεων μη κρατικών ένοπλων ομάδων και ιδίως της Χεζμπολάχ”. Η εξαφάνιση αυτής της απειλής, θα εξαλείψει κάθε ανάγκη στο μέλλον για στρατιωτική επέμβαση ή για παρουσία των Δυνάμεων Άμυνας του Ισραήλ στον Λίβανο” και “η ισραηλινή κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν έχει καμία εδαφική βλέψη στον Λίβανο”.

Παράλληλα, “οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κινητοποιήσουν τους διεθνείς εταίρους τους για να προσφέρουν ενεργό υποστήριξη στη λιβανική κυβέρνηση προκειμένου να ανοικοδομήσει τη χώρα, να αποκαταστήσει τις υποδομές, να επανεκκινήσει την οικονομία και να δημιουργήσει προοπτικές ευημερίας”.

Ο Λίβανος “δεσμεύεται ρητά να εμποδίσει την εκτροπή κεφαλαίων που προορίζονται για την ανοικοδόμηση προς όφελος μη κρατικών ένοπλων ομάδων και οντοτήτων που συνδέονται με αυτές”.