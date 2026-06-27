Τι-προβλέπει-η-συμφωνία-του-Ισραήλ-και-του-Λιβάνου:-Για-ζώνες-ασφαλείας-και-αφοπλισμό-της-Χεζμπολάχ-μιλά-ο-Νετανιάχου

Η επίπονη διαδικασία των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου με τη βοήθεια και των ΗΠΑ, έφτασε σε ένα πρώτο τέλος με την υπογραφή συμφωνίας, με όλες τις πλευρές να ομολογούν με τον τρόπο τους ότι η πορεία για την πλήρη εξομάλυνση θα είναι δύσκολη.

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Ωστόσο όλες οι πλευρές ήταν φειδωλές και στο να αποκαλύψουν το ακριβές περιεχόμενο της συμφωνίας που υπέγραψαν σήμερα στην Ουάσιγκτον.

Το κείμενο θέτει «ένα πλαίσιο για τη βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια», επισήμανε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών που συμμετείχε στην τελική φάση των συνομιλιών και στην υπογραφή της συμφωνίας.

Νετανιάχου: Δημιουργούμε δύο πιλοτικές ζώνες

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στον νότιο Λίβανο μέχρι να καταθέσει η Χεζμπολάχ τα όπλα.

«Το σημαντικότερο, πάνω απ’ όλα, είναι ότι το Ισραήλ παραμένει στη ζώνη ασφαλείας του νοτίου Λιβάνου. Είναι σπουδαίο επίτευγμα και θα το διατηρήσουμε όσο δεν αφοπλίζεται η Χεζμπολάχ», είπε ο Νετανιάχου σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα.

«Επιτρέπουμε επίσης στον λιβανικό στρατό να αρχίσει να προετοιμάζεται για την κατάληψη εδαφών. Δημιουργούμε δύο πιλοτικές ζώνες — και οι δύο κατόπιν σύστασης του IDF», είπε ακόμη.

«Η μία βρίσκεται νότια του ποταμού Λιτάνι και εντελώς εκτός της [ενν. αρχικής] ζώνης ασφαλείας, ενώ η άλλη βρίσκεται βόρεια του Λιτάνι— μια μικρή περιοχή εντός της διευρυμένης ζώνης ασφαλείας που κατακτήσαμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες και την οποία, σύμφωνα με το IDF, δεν χρειάζεται», ισχυρίζεται ο Νετανιάχου.

Ο ποταμός απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα Ισραήλ και Λιβάνου.

«Διατηρούμε την αρχική ζώνη ασφαλείας, η οποία καλύπτει την εμβέλεια των αντιαρματικών πυραύλων της Χεζμπολάχ. Δεν επιτρέπουμε ούτε στη Χεζμπολάχ ούτε στον λιβανικό πληθυσμό να εισέλθουν σε αυτή την περιοχή. Το πιο σημαντικό είναι ότι το Ισραήλ δηλώνει: “Η ασφάλειά μας έρχεται πρώτη”», λέει ο πρωθυπουργός.

Διευκρίνισε ακόμη ότι η συμφωνία «είναι ένα σημαντικό πλήγμα για το Ιράν που προσπαθεί να μας εξαναγκάσει με τη βία να αποσυρθούμε από τον νότιο Λίβανο. Και ουσιαστικά, το Ισραήλ, ο Λίβανος και οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε στο Ιράν: δεν σας αφορά. Δεν έχετε κανένα ρόλο στον Λίβανο. Ούτε εσείς, ούτε η Χεζμπολάχ, ούτε οποιαδήποτε τρομοκρατική οργάνωση».

Στις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον συζητήθηκε μεταξύ άλλων και μια πρόταση να παραδώσουν οι ισραηλινές δυνάμεις στον στρατό του Λιβάνου ορισμένα από τα εδάφη που έχουν καταλάβει στον νότιο Λίβανο. Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είπε την Πέμπτη στο πρακτορείο Reuters ότι το Ισραήλ συμφώνησε να αποχωρήσει από κάποια εδάφη, κάτι που διέψευσαν Ισραηλινοί και Λιβανέζοι αξιωματούχοι.

Η γραμμή στην οποία επιχειρούν οι ισραηλινές δυνάμεις [timesofisrael.com]

Η ζώνη ασφαλείας των ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο [timesofisrael.com]

IDF: Μικρής κλίμακας αποχώρηση

Σε δηλώσεις του στους Times of Israel, Ισραηλινός αξιωματούχος εξήγησε ότι η αποχώρηση των στρατευμάτων θα είναι μικρής κλίμακας και ότι θα αποσυρθούν μόνο από δύο περιοχές που βρίσκονται πέρα από τα αρχικά όρια της ζώνης ασφαλείας που είχε καθοριστεί τον Απρίλιο.

Από τότε, οι IDF προχώρησαν βορειότερα, διευρύνοντας τη ζώνη ασφαλείας. Είναι από δύο από αυτές τις περιοχές που το Ισραήλ συμφώνησε να αποσυρθεί στο πλαίσιο της σημερινής συμφωνίας με τον Λίβανο· σε αυτές δεν περιλαμβάνεται το Κάστρο Μποφόρ, το οποίο το Ισραήλ κατέλαβε τον Μάιο.