Το τέλος της φιλελεύθερης αυταπάτης: Όταν η παγκόσμια τάξη των κανόνων συγκρούεται με την πραγματικότητα της ισχύος – Benn Steil

Για μια σύντομη περίοδο μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, οι Αμερικανοί έπεισαν τους εαυτούς τους ότι η φιλελεύθερη τάξη είχε γίνει αυτοσυντηρούμενη. Κι όμως, κάθε σύστημα βασισμένο σε κανόνες, αρκετά περίπλοκο ώστε να κυβερνά και να ερμηνεύει τη δική του λειτουργία, αργά ή γρήγορα θα βρεθεί αντιμέτωπο με ερωτήματα στα οποία οι ίδιοι οι κανόνες του δεν μπορούν να απαντήσουν.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ — Το 1980, ο Douglas Hofstadter, ένας νεαρός και τότε άγνωστος καθηγητής πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα, κέρδισε το Βραβείο Πούλιτζερ για το πρώτο του βιβλίο, Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid. Εξίσου απαιτητικό πνευματικά, ευφυές και αποκαλυπτικό, το «GEB» —όπως το αποκαλούν οι θιασώτες του— αξιοποίησε τα μαθηματικά, την τέχνη και τη μουσική για να φωτίσει ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της πραγματικότητας. Παρότι τα συστήματα μπορεί να φαίνονται συμπαγή και αυτοσυντηρούμενα, ενδέχεται επίσης να περιέχουν αντιφάσεις τις οποίες δεν μπορούν ποτέ να επιλύσουν εκ των έσω.

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Η ίδια η συνείδηση είναι ένα τέτοιο σύστημα, υποστήριξε ο Hofstadter. Ο εγκέφαλός μου κατασκευάζει συμβολικές αναπαραστάσεις του κόσμου και ανάμεσα σε αυτά τα σύμβολα υπάρχει ένα μοντέλο του εγκεφάλου μου ως «εαυτού μου». Αλλά το «εγώ» δεν είναι μια οντότητα ξεχωριστή από τον εγκέφαλό μου. Η ιδέα του «εαυτού μου» αναδύεται από την ίδια την αναδρομική συμβολική δραστηριότητα του εγκεφάλου μου. Ο εαυτός είναι ταυτόχρονα πραγματικός και απατηλός: μια σταθερή εμπειρία που παράγεται από μια διαδικασία η οποία δεν μπορεί ποτέ να εξηγήσει πλήρως τον εαυτό της.

Αυτή η αναδρομική δομή, έδειξε ο Hofstadter, είναι πηγή ανθρώπινης δημιουργικότητας και αυτοσυνείδησης. Μπορεί όμως επίσης να προκαλέσει παράλυση ή κατάρρευση. Μπορεί να φοβάμαι κάτι, να παρατηρώ ότι φοβάμαι, να φοβάμαι ότι ο φόβος μου είναι αδυναμία και να φοβάμαι ότι οι άλλοι μπορεί να με περιφρονήσουν γι’ αυτό. Σε αυτή την περίπτωση, θα έχω παγιδευτεί σε έναν αναδρομικό βρόχο μέσα στον οποίο η ίδια μου η συνείδηση αποσταθεροποιεί τη δράση μου.

Μπορούν οι πολιτικές τάξεις να πέσουν στο ίδιο μοτίβο; Πιστεύω ότι μπορούν — και συχνά το κάνουν.

Ας εξετάσουμε τη λεγόμενη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες. Διαμορφωμένη και σε μεγάλο βαθμό εφαρμοσμένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου —στο απόγειο της αμερικανικής στρατιωτικής και οικονομικής κυριαρχίας— πήρε μορφή ένα πλέγμα παγκόσμιων κανόνων και προτύπων, που κάλυπτε την ασφάλεια, τη μη διάδοση των πυρηνικών, το εμπόριο, τα χρηματοοικονομικά, τη ναυσιπλοΐα, την αεροπλοΐα, τις επικοινωνίες, τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια τροφίμων, το διασυνοριακό έγκλημα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η φιλοδοξία της Αμερικής ήταν να δημιουργήσει μια τάξη που θα λειτουργούσε σχεδόν σαν πρότυπη φιλελεύθερη δημοκρατία, όπου θα κυριαρχούσε το κράτος δικαίου και οι πολιτικοί δρώντες θα ενεργούσαν αποκλειστικά εντός και σύμφωνα με τους αυστηρούς του περιορισμούς.

Ωστόσο, το έργο του φιλοσόφου-μαθηματικού Kurt Gödel —του πρώτου κεντρικού προσώπου στο μπεστ σέλερ του Hofstadter— υποδηλώνει ότι μια πλήρως αυτορυθμιζόμενη πολιτική τάξη βασισμένη σε κανόνες είναι ανέφικτη. Το περίφημο «θεώρημα της μη πληρότητας» του Gödel, που δημοσιεύθηκε το 1931, χρησιμοποίησε ένα ευφυές μαθηματικό επιχείρημα για να αποδείξει ότι κάθε σύστημα κανόνων αρκετά περίπλοκο ώστε να κυβερνά και να ερμηνεύει τη δική του λειτουργία θα βρεθεί τελικά αντιμέτωπο με ερωτήματα στα οποία οι κανόνες του δεν μπορούν να απαντήσουν.

Σε πολιτικό πλαίσιο, ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να διαθέτει κανόνες όχι μόνο για τη διακυβέρνηση της κοινωνίας, αλλά και για τη διακυβέρνηση, την ερμηνεία και την τροποποίηση των ίδιων των κανόνων. Μόλις όμως μια πολιτική τάξη γίνει αρκετά αναδρομική, αναπόφευκτα προκύπτουν καταστάσεις στις οποίες οι ίδιοι οι κανόνες τίθενται υπό αμφισβήτηση.

Για παράδειγμα, αν τα συντάγματα πρέπει να δημιουργούνται με προ-συνταγματικά μέσα, ποιος αποφασίζει πότε είναι νόμιμα; Ποιος καθορίζει αν μια έκτακτη ανάγκη δικαιολογεί την αναστολή δικαιωμάτων; Πότε μπορούν οι δικαστές να υπερισχύουν των εκλεγμένων πλειοψηφιών; Τι συμβαίνει όταν οι θεσμοί ακινητοποιούνται από αδιέξοδο; Ποιος αποφασίζει αν ένα κράτος ενεργεί σε νόμιμη αυτοάμυνα; Υπερισχύει μια συνθήκη της εθνικής κυριαρχίας;

Παρότι ο Hofstadter δεν τον αναφέρει, το περίφημο «θεώρημα αδυνατότητας» του νομπελίστα οικονομολόγου Kenneth Arrow, που δημοσιεύθηκε το 1950, είναι στενά συγγενές στη δομή και στις συνέπειές του με το θεώρημα του Gödel. Ο Arrow χρησιμοποίησε τα μαθηματικά για να απαντήσει σε ένα φαινομενικά απλό αλλά βαθύτατα σημαντικό ερώτημα για τη δημοκρατία: είναι δυνατόν να σχεδιαστεί ένα εκλογικό σύστημα που να μετατρέπει τις ατομικές προτιμήσεις σε μια λογικά συνεκτική συλλογική απόφαση, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιεί βασικά πρότυπα δημοκρατικής δικαιοσύνης;

Η απάντηση, ίσως απροσδόκητα, είναι όχι. Παρότι αμέτρητοι πολιτικοί θεωρητικοί είχαν θεωρήσει ότι η δημοκρατία αποτελεί έγκυρο μηχανισμό για την ανακάλυψη της λαϊκής βούλησης, ο Arrow έδειξε ότι το πρόβλημα της συνάθροισης είναι άλυτο. Η δημοκρατία δεν μπορεί αξιόπιστα να μετατρέψει τις ιδιωτικές προτιμήσεις σε συνεκτική συλλογική ορθολογικότητα. Τείνει, αντίθετα, να παράγει ασυνέπεια ή αδικία.

Τα ευρήματα του Gödel και του Arrow ρίχνουν λογική αμφιβολία στη διάσημη θέση του Francis Fukuyama ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία αντιπροσώπευε «το τέλος της Ιστορίας» — τον τελικό σκοπό της ανθρώπινης πολιτικής εξέλιξης. Το «φιλελεύθερο» μέρος της φιλελεύθερης δημοκρατίας σχετίζεται με το κράτος δικαίου, το οποίο το θεώρημα του Gödel έδειξε ότι δεν επαρκεί για μια πλήρως σταθερή πολιτική τάξη. Το «δημοκρατικό» μέρος σχετίζεται με τις εκλογές, τις οποίες το θεώρημα του Arrow έδειξε ότι δεν επαρκούν για τον προσδιορισμό μιας συνεκτικής συλλογικής βούλησης.

Καταστάσεις εξαίρεσης

Αυτό μας φέρνει στο δεύτερο κεντρικό πρόσωπο του Hofstadter, τον Ολλανδό γραφίστα M.C. Escher, του οποίου τα διάσημα, πνευματικά ανατρεπτικά σχέδια δείχνουν πώς συστήματα που διέπονται από απλούς επιμέρους κανόνες μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερες δομές που εμφανίζονται παράδοξες, αυτοδημιούργητες ή λογικά αδύνατες. Σε αυτές περιλαμβάνονται χέρια που σχεδιάζουν τον εαυτό τους, σκάλες που ανεβαίνουν ατελείωτα, καταρράκτες που τροφοδοτούν τον εαυτό τους και κόσμοι στους οποίους η μορφή και το φόντο ανταλλάσσουν θέση. Η τέχνη του Escher προσφέρει έναν τρόπο να οπτικοποιήσουμε την αλληλεπίδραση ανάμεσα στη φιλελεύθερη-δημοκρατική τάξη και τις μεθοριακές της ζώνες.

Το τρίτο πρόσωπο του Hofstadter είναι ο Γερμανός συνθέτης Johann Sebastian Bach, αλλά για τη δική μας ανάλυση εξυπηρετεί καλύτερα να τον αντικαταστήσουμε με τον Γερμανό νομικό θεωρητικό Carl Schmitt. Ως «εστεμμένος νομικός» του ναζιστικού καθεστώτος από το 1933 έως το 1936, ο Schmitt είναι περισσότερο γνωστός για τη λακωνική και ανησυχητική του διατύπωση ότι «κυρίαρχος είναι εκείνος που αποφασίζει για την εξαίρεση» — δηλαδή για την εξαίρεση από την ισχύουσα συνταγματική τάξη μέσα στην οποία βρίσκεται ο ίδιος ο αποφασίζων.

Ο Schmitt απέρριπτε την ιδέα ότι το κράτος δικαίου είναι ή μπορεί να είναι κυρίαρχο. Σε συμφωνία με τον Gödel, θα υπάρχουν πάντα καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στις οποίες ο νόμος δεν παρέχει καμία καθοδήγηση. Όχι μόνο η φιλελεύθερη δημοκρατία είναι εγγενώς εύθραυστη, αλλά, κατά τον Schmitt, η εμμονή της με κανόνες, διαδικασίες και διαβούλευση —αντί για έγκαιρη και αποτελεσματική δράση— συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

Αυτό ακούγεται πειστικό, μέχρι να αναλογιστεί κανείς ότι οι «εξαιρέσεις» στην αμερικανική ιστορία υπήρξαν πολλές και βαρυσήμαντες, ενώ η προσήλωση στη συνταγματική τάξη γενικά παρέμεινε ισχυρή. Ας σκεφτούμε την αγορά της Λουιζιάνας από τον Thomas Jefferson το 1803, την αναστολή του habeas corpus από τον Abraham Lincoln το 1861 ή τα πιο φιλόδοξα στοιχεία του New Deal του Franklin D. Roosevelt. Καμία από αυτές τις πράξεις δεν στηριζόταν σε στέρεη συνταγματική βάση, όμως όλες κατέληξαν να θεωρούνται ευρέως νόμιμες.

Η αγορά της Λουιζιάνας θεωρήθηκε αργότερα θεμελιώδης για την εθνική ανάπτυξη. Η αναστολή του habeas corpus από τον Lincoln πραγματοποιήθηκε παράλληλα με τη συνέχιση των εκλογών και ακολουθήθηκε από την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο. Και μετά το New Deal του Roosevelt, η εκτεταμένη εκτελεστική ρυθμιστική εξουσία ενσωματώθηκε στην κανονική δομή διακυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση, οι διακριτικές αποκλίσεις από τους καθιερωμένους κανόνες δεν αποκηρύχθηκαν, αλλά νομιμοποιήθηκαν εκ των υστέρων, ενισχύοντας αντί να υπονομεύουν τη συνταγματική νομιμοποίηση.

Ο Schmitt τόνισε τον κρίσιμο ιστορικό ρόλο προσώπων που αναλαμβάνουν εξωνομικές εξουσίες. Εκείνοι τους οποίους ενέκρινε, όπως ο Lincoln, το έκαναν για να διατηρήσουν τη συνταγματική τάξη· τους αποκαλούσε «επιτροπικούς δικτάτορες». Αντίθετα, εκείνοι που κατέστρεψαν την υφιστάμενη συνταγματική τάξη, όπως ο Joseph Stalin, ήταν «κυρίαρχοι δικτάτορες».

Ο Schmitt όμως παρέβλεψε τον κρίσιμο ρόλο των δημόσιων απαιτήσεων και προσδοκιών για τη διασφάλιση της αποκατάστασης μιας συνταγματικής τάξης. Ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσουμε αυτή τη δυναμική είναι να φανταστούμε τη φιλελεύθερη δημοκρατία ως ξυλογραφία του Escher, στην οποία η μορφή και το φόντο είναι αναστρέψιμα. Ένας σμιτιανός θα μπορούσε να αναγνωρίσει τα μαύρα πουλιά στην ξυλογραφία ως το προσκήνιο της φιλελεύθερης δημοκρατίας —το συνταγματικό πλαίσιο βασισμένο σε κανόνες— με τον λευκό χώρο να αντιπροσωπεύει το πεδίο των εξαιρέσεων πέρα από αυτό το πλαίσιο.

Ωστόσο, όπως το λευκό «φόντο» στην ξυλογραφία μπορεί να γίνει αντιληπτό ως λευκά πουλιά στο πραγματικό προσκήνιο, έτσι και οι εξαιρέσεις στη φιλελεύθερη δημοκρατία μπορούν να γίνουν κατανοητές, αντίθετα με τον Schmitt, ως ένας συνεργατικός χώρος — ο χώρος όπου λαμβάνει χώρα η πραγματική διακυβέρνηση όταν οι κανόνες αποδεικνύονται ανεπαρκείς για τον καθορισμό των αποτελεσμάτων. Μακριά από το να υπονομεύει τη φιλελεύθερη δημοκρατία, η δράση σε αυτό το πεδίο συχνά ενισχύει τη δημόσια εμπιστοσύνη, δείχνοντας ότι η ικανότητα και η ακεραιότητα μπορούν προσωρινά να υποκαταστήσουν την εγγενή μη πληρότητα των κανόνων. Αν παραμένει η εμπιστοσύνη ότι η συνταγματική τάξη θα επιστρέψει στο προσκήνιο μόλις περάσει η κρίση, τότε κυρίαρχος δεν είναι «εκείνος που αποφασίζει για την εξαίρεση», αλλά το κοινό που νομιμοποιεί εκ των υστέρων την απόφαση.

Αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε «ισορροπία Escher» είναι μια κατάσταση πολιτικής σταθερότητας στην οποία μια συνταγματική τάξη βασισμένη σε κανόνες διατηρεί τη νομιμοποίησή της, ακόμη και όταν η διακυβέρνηση λειτουργεί περιοδικά μέσω διακριτικής δράσης. Όπως σε μια αναστροφή μορφής-φόντου του Escher, οι κανόνες καταλαμβάνουν το ορατό προσκήνιο της δημόσιας δικαιολόγησης, ενώ η διαχείριση των εξαιρέσεων —ένα αναγκαίο αλλά λιγότερο ορατό πεδίο— λειτουργεί στο παρασκήνιο. Η ισορροπία διατηρείται όσο η διακριτική δράση γίνεται αντιληπτή ως περιορισμένη, απρόσωπη και προσωρινή. Καταρρέει όταν οι εξαιρέσεις βιώνονται ως απεριόριστες, επιλεκτικά εφαρμοζόμενες ή θεμελιωδώς ασύμβατες με τις αρχές που η συνταγματική τάξη υποτίθεται ότι υπηρετεί.

Στον κολπίσκο του Schmitt

Τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια, ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βιώσει εξαιρέσεις στις οποίες μεγάλα τμήματα του κοινού αντιστάθηκαν έντονα. Αυτές γίνονται καλύτερα κατανοητές ως σμιτιανές απειλές για τη συνταγματική τάξη, όχι απλώς επειδή περιλάμβαναν αποκλίσεις από τους συνήθεις νομικούς περιορισμούς, αλλά επειδή αποδυνάμωσαν την εμπιστοσύνη στην ικανότητα του συστήματος να διαχειρίζεται κρίσεις μέσω ουδέτερων διαδικασιών δεσμευμένων από κανόνες.

Τέσσερις περιπτώσεις ξεχωρίζουν.

Η πρώτη ήταν η μετά την 11η Σεπτεμβρίου επέκταση του κράτους εθνικής ασφάλειας, η οποία περιέλαβε μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση και διεκδικήσεις ευρείας εκτελεστικής εξουσίας κράτησης, που και οι δύο υπονόμευσαν την εμπιστοσύνη ότι το κράτος δικαίου παρέμενε ενεργό. Έπειτα ήρθε η διάσωση μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, η οποία φάνηκε να επιβραβεύει τους καλά διασυνδεδεμένους εις βάρος των απλών νοικοκυριών.

Η τρίτη εξαίρεση συνίστατο στις παρεμβάσεις της εποχής της COVID —συμπεριλαμβανομένων εκτεταμένων υγειονομικών εντολών και έκτακτων διοικητικών μέτρων— οι οποίες εφαρμόστηκαν ασυνεπώς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, φάνηκαν να υπερβαίνουν τη νόμιμη εξουσιοδότηση.

Η τέταρτη περίπτωση ήταν η επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ και η ευρύτερη προσπάθεια απονομιμοποίησης των εκλογών του 2020. Η μετέπειτα μαζική απονομή χάριτος από τον πρόεδρο Donald Trump σε πολλούς συμμετέχοντες βάθυνε περαιτέρω τις διαιρέσεις ανάμεσα σε εκείνους που είδαν την επίθεση ως επίθεση στη συνταγματική τάξη και σε εκείνους που αποδέχθηκαν τον ψευδή ισχυρισμό του Trump ότι οι εκλογές είχαν νοθευθεί.

Αυτά τα επεισόδια όχι μόνο δοκίμασαν τη συνταγματική τάξη, αλλά άλλαξαν και τον τρόπο με τον οποίο αυτή γινόταν αντιληπτή. Σε κάθε περίπτωση, η άσκηση έκτακτης εξουσίας συνοδεύθηκε από αυξανόμενη υποψία ότι οι κανόνες εφαρμόζονταν επιλεκτικά, χειραγωγούνταν πολιτικά ή ήταν απλώς ανεπαρκείς. Μέσα από πολύ διαφορετικές κρίσεις, ένα ολοένα μεγαλύτερο μέρος του κοινού άρχισε να αμφιβάλλει ότι οι φιλελεύθερες-δημοκρατικές διαδικασίες μπορούσαν να διαχειριστούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης με τρόπο τόσο αποτελεσματικό όσο και αμερόληπτο.

Στο εσωτερικό, το αποτέλεσμα υπήρξε συνεπές με την κριτική του Schmitt για την παραπαίουσα Δημοκρατία της Βαϊμάρης της δεκαετίας του 1920, η οποία εμφάνιζε αυξανόμενη πόλωση και μειούμενη ανοχή προς τον φιλελεύθερο-δημοκρατικό διαδικαστισμό. Ο Trump έχει εκμεταλλευθεί παρόμοιο αίσθημα για να δοκιμάσει την προθυμία και την ικανότητα της δικαστικής εξουσίας να επιβάλει συνταγματικά όρια στην εκτελεστική εξουσία.

Τι συμβαίνει όμως διεθνώς; Η παγκόσμια τάξη που βασίζεται σε κανόνες στηριζόταν πάντα σε αυτό που ο πρωθυπουργός του Καναδά Mark Carney έχει αποκαλέσει χρήσιμη μυθοπλασία: ότι οι ίδιοι οι κανόνες, και όχι η κατανομή της γεωπολιτικής ισχύος, κυβερνούσαν τη διεθνή συμπεριφορά. Στην πραγματικότητα, το σύστημα εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τη μία χώρα που ήταν ικανή να λειτουργεί ταυτόχρονα εντός και πέρα από τους κανόνες. Η διάβρωση της αμερικανικής υπεροχής και η άνοδος της Κίνας ως σχεδόν ισότιμου ανταγωνιστή έχουν διαλύσει αυτή την ευαίσθητη ισορροπία. Οι ΗΠΑ απαιτούν πλέον ολοένα περισσότερο διακριτική ελευθερία δράσης και απορρίπτουν τους θεσμικούς περιορισμούς που οι ίδιες δημιούργησαν και υποστήριξαν επί δεκαετίες.

Οι συνέπειες των θεωρημάτων του Gödel και του Arrow πλήττουν ευθέως τις δύο θεμελιώδεις παραδοχές του μεταπολεμικού φιλελεύθερου διεθνισμού: ότι αρκετά περιεκτικοί κανόνες μπορούν να διέπουν τη διεθνή συμπεριφορά· και ότι αρκετά συμπεριληπτικοί κανόνες μπορούν να παράγουν συνεκτικά και νομιμοποιημένα συλλογικά αποτελέσματα. Ας εξετάσουμε την αντίθεση ανάμεσα στην αξιοσημείωτη επιτυχία της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου —η οποία συνέβαλε στη μείωση των μέσων βιομηχανικών δασμών από περίπου 35% το 1947 σε 4% στις αρχές της δεκαετίας του 1990— και την παράλυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου υπό τη συνδυασμένη πίεση του κινεζικού μερκαντιλισμού και του αμερικανικού προστατευτισμού.

Το θεώρημα του Arrow υποδηλώνει ότι όσο ένα καθεστώς βασισμένο σε κανόνες γίνεται πιο συμπεριληπτικό και η ποικιλία των προτιμήσεων αυξάνεται, τόσο δυσκολότερο γίνεται να διατηρηθούν συνεκτικά και ευρέως νομιμοποιημένα αποτελέσματα. Η GATT απέκλειε τη Σοβιετική Ένωση, με αποτέλεσμα έναν σχετικά υψηλό βαθμό συστημικής συμβατότητας μεταξύ των προσανατολισμένων στην αγορά μελών της. Αλλά οι ΗΠΑ ήθελαν έναν οικουμενικό ΠΟΕ και, ως εκ τούτου, συναίνεσαν στην ένταξη της Κίνας πριν αυτή αποδείξει προσήλωση στις βασικές αρχές της αγοράς. Ένα ενιαίο σύστημα κανόνων, όπως ίσως θα προέβλεπε ο Arrow, έχει αποδειχθεί ανίκανο να συμφιλιώσει τις αντικρουόμενες οικονομικές αρχές βάσει των οποίων λειτουργούν οι δύο γίγαντες.

Οι αρχές της δεκαετίας του 1990 αποτέλεσαν το απόγειο της φιλελεύθερης διεθνούς τάξης, υπό την εποπτεία μιας μοναδικής κυρίαρχης δύναμης που ταυτόχρονα εμψύχωνε το σύστημα και σε γενικές γραμμές λειτουργούσε εντός των κανόνων του. Το πρότυπο ήταν ο Πόλεμος του Κόλπου το 1991 για την απελευθέρωση του Κουβέιτ από την ιρακινή κατοχή. Παρότι τέθηκε σε κίνηση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ George H.W. Bush, διεξήχθη αυστηρά σύμφωνα με το Ψήφισμα 678 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επειδή το ψήφισμα δεν εξουσιοδοτούσε αλλαγή καθεστώτος, ο Bush σταμάτησε τις επιθετικές επιχειρήσεις μόλις οι ιρακινές δυνάμεις εκδιώχθηκαν. Μέχρι τη στιγμή που ο γιος του επανέφερε τις αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράκ το 2003, τέτοια αυτοσυγκράτηση είχε γίνει σχεδόν αδιανόητη.

Σήμερα, οι συνθήκες που στήριζαν τη φιλελεύθερη διεθνή τάξη έχουν διαβρωθεί ακόμη περισσότερο. Η ισορροπία Escher που επί μακρόν την υποστήριζε έχει ραγίσει. Οι ΗΠΑ —ολισθαίνοντας προς μια σμιτιανή «πλειοψηφική δημοκρατία», στην οποία ένας αυταρχικός ηγέτης κυβερνά μέσω σκηνοθετημένης λαϊκής επιδοκιμασίας— επιδιώκουν πλέον μια αρπακτική παραμόρφωση του Δόγματος Μονρόε στο Δυτικό Ημισφαίριο. Την ίδια ώρα, η Κίνα επιδιώκει να κυριαρχήσει στη γειτονιά της Ασίας-Ειρηνικού μέσω οικονομικού καταναγκασμού και στρατιωτικής πίεσης, ενώ η Ρωσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκρούονται για την πολιτική και εδαφική τάξη της Ευρώπης. Το παγκόσμιο σύστημα δεν είναι πλέον αγκυροβολημένο σε μία και μοναδική ηγεμονική δύναμη πρόθυμη να υποτάσσεται στους κανόνες που η ίδια καθιέρωσε και που ορίζουν το παγκόσμιο σύστημα.

Για μια σύντομη περίοδο μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, οι Αμερικανοί έπεισαν τους εαυτούς τους ότι η φιλελεύθερη τάξη είχε γίνει αυτοσυντηρούμενη — ότι οι οικουμενικοί κανόνες, η δημοκρατική νομιμοποίηση και η οικονομική αλληλεξάρτηση είχαν καταστήσει παρωχημένη την παλαιού τύπου πολιτική ισχύος. Όμως η τάξη αυτή στηριζόταν λιγότερο στην αυτόνομη εξουσία των κανόνων και περισσότερο σε μια ιστορικά εξαιρετική συγκέντρωση αμερικανικής ισχύος και θεσμικής εμπιστοσύνης.

Αυτό το θεμέλιο έχει διαβρωθεί. Οι θεσμοί παραμένουν, αλλά έχουν αποστραγγιστεί από την εξουσία τους. Οι αντίπαλες μεγάλες δυνάμεις επικαλούνται τους κανόνες επιλεκτικά, τους ερμηνεύουν καιροσκοπικά ή τους αγνοούν ευθέως. Οι εξαιρέσεις δεν είναι πλέον κρυμμένες στο φόντο, όπως σε μια ξυλογραφία του Escher. Έχουν περάσει στο προσκήνιο. Και από τη στιγμή που τις βλέπεις, δεν μπορείς ποτέ να τις ξε-δεις.

Benn Steil is Director of International Economics at the Council on Foreign Relations and the author, most recently, of The World That Wasn’t: Henry Wallace and the Fate of the American Century (Avid Reader Press/Simon & Schuster, 2024).