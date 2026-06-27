Τσίπρας:-Οι-5-παρεμβάσεις-ανακούφισης-που-μπορούν-να-εφαρμοστούν-από-την-πρώτη-ημέρα-της-διακυβέρνησής-μας

Τις προγραμματικές θέσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στην 1η Σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος, σημειώνοντας ότι η πολιτική στην Ελλάδα χρειάζεται μια νέα ηθική, θέτοντας το δίλημμα των εκλογών ως εξής: «Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα;».

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Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε πέντε παρεμβάσεις για την ανακούφιση των πολιτών, που όπως είπε μπορούν να υλοποιηθούν από την πρώτη ημέρα διακυβέρνησης, και πρότεινε τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης που θα έχει στόχο τη σύγκλιση της Ελλάδας με τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες. Επίσης, κάλεσε τις τράπεζες να ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο μέχρι το 2028, διαφορετικά όπως είπε θα έχουν έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους.

Ξεκινώντας την ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι «η ΕΛ.Α.Σ της Ελλάδας, που γεννήθηκε πριν λίγες εβδομάδες, κάνει σήμερα ένα μεγάλο βήμα με τη συγκρότηση του πρώτου Εθνικού μας Συμβουλίου. Βρισκόμαστε σήμερα όλες και όλοι εδώ με ένα διπλό συναίσθημα. Από τη μία, τη χαρά μιας νέας αρχής. Ενός νέου ξεκινήματος, μιας νέας μεγάλης προσπάθειας για την πατρίδα που μας αξίζει. Από την άλλη, το βάρος μιας μεγάλης ιστορικής ευθύνης».

Και συνέχισε: «Δεν ιδρύσαμε ένα ακόμη πολιτικό κόμμα. Δεν βρεθήκαμε εδώ για να προσθέσουμε μία ακόμη φωνή στον θόρυβο της πολιτικής. Βρεθήκαμε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια νέα αρχή. Σήμερα, όλες και όλοι μαζί, κάνουμε μία νέα αρχή. Από την κοινωνία. Με την κοινωνία. Για την κοινωνία. Από σήμερα ξεκινά η πορεία για μια νέα μεγάλη Αλλαγή. Για μια Νέα Μεταπολίτευση. Για την Αναγέννηση της Ελλάδας. Σύμβολό μας είναι η πατρίδα μας. ΕΛΑΣ είναι το όνομά μας».

Όπως τόνισε ο κ. Τσίπρας:

Πυξίδα μας είναι η ιστορία, οι αρχές και τα ιδανικά μας. Μας ενώνουν οι αγώνες των παππούδων και των γιαγιάδων μας. Οι αγώνες των γονιών μας. Οι αγώνες κάθε γενιάς που δεν συμβιβάστηκε με τη δικτατορία, με την κατοχή, με την καταπίεση. Όλων εκείνων που αγωνίστηκαν ώστε εμείς σήμερα να ζούμε ελεύθεροι. Να ζούμε σε μια Δημοκρατία. Σήμερα όμως είναι η σειρά της δικής μας γενιάς. Δεν μας ζητά η Ιστορία να επαναλάβουμε τους αγώνες των προηγούμενων γενιών.

Μας ζητά να δώσουμε τη δική μας απάντηση στις προκλήσεις της εποχής μας. Η πρώτη Μεταπολίτευση αποκατέστησε τη Δημοκρατία μετά την επτάχρονη δικτατορία. Πενήντα χρόνια μετά, η δική μας γενιά έχει μια διαφορετική αποστολή. Να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δημοκρατία. Αλλά και να διευρύνουμε τη Δημοκρατία.

Γιατί σήμερα η Δημοκρατία δεν δοκιμάζεται από τα τανκς. Δοκιμάζεται όταν οι πολίτες αισθάνονται ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Όταν η Δικαιοσύνη δεν εμπνέει εμπιστοσύνη.

Όταν η εξουσία δεν λογοδοτεί. Όταν η διαφθορά παρουσιάζεται ως φυσιολογική κατάσταση. Όταν η πολιτική χάνει το ηθικό της περιεχόμενο. Το Κοινωνικό Συμβόλαιο που ένωσε τους Έλληνες μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας έχει διαρραγεί. Η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος έχει τραυματιστεί. Γι’ αυτό δεν αρκεί να αλλάξουμε κυβέρνηση. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την ίδια την πολιτική. Δεν αρκεί η πολιτική αλλαγή. Χρειάζεται ριζική αλλαγή πολιτικής. Να αλλάξουμε τον τρόπο που κυβερνιέται η χώρα. Να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος. Να αλλάξουμε τον τρόπο που ασκείται η εξουσία. Να αλλάξουμε το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Ήρθε η ώρα να βάλουμε πάνω από το Εγώ το μεγάλο Εμείς».

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ επισήμανε πως πρέπει: «Να θυμηθούμε ότι Δημοκρατία σημαίνει το κοινό καλό πάνω από το προσωπικό συμφέρον. Να θυμηθούμε ότι Πατρίδα σημαίνει κοινή ευθύνη. Να θυμηθούμε ότι Πολιτική σημαίνει προσφορά. Να τιμήσουμε όλα όσα μας ενώνουν. Και να αφήσουμε στην άκρη όσα μας χωρίζουν.

Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αλλάξουμε πραγματικά τη χώρα. Η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος. Ένα κράτος που θα είναι υπηρέτης του λαού. Μια Δημοκρατία όπου η δύναμη της ψήφου θα είναι ισχυρότερη από τη δύναμη του χρήματος. Μια κοινωνία όπου η αξιοκρατία θα νικά την οικογενειοκρατία.

Η εντιμότητα θα νικά τη διαφθορά. Το Εμείς θα νικά το Εγώ. Αυτή είναι η δική μας Ηθική Επανάσταση. Αυτός είναι ο δικός μας Νέος Πατριωτισμός. Αυτή είναι η δική μας Νέα Μεταπολίτευση».

«Η Ελλάδα χρειάζεται νέα ηθική στην πολιτική»

Όπως επισήμανε: «Δεν ιδρύσαμε τη Συμπαράταξή μας μόνο για να αλλάξουμε μια κυβέρνηση. Τη δημιουργήσαμε γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα ηθική στην πολιτική. Για πολλά χρόνια μας έμαθαν να πιστεύουμε ότι η πολιτική είναι ένας αγώνας για την εξουσία. Εμείς πιστεύουμε ότι η πολιτική είναι, πρώτα απ’ όλα, μια πράξη προσφοράς προς την κοινωνία, προς την πατρίδα, προς τις επόμενες γενιές.

Η πολιτική χάνει το νόημά της όταν γίνεται αυτοσκοπός. Όταν γίνεται μηχανισμός διατήρησης της εξουσίας. Όταν υπηρετεί τους λίγους αντί για τους πολλούς. Γι’ αυτό ξεκινάμε μία Ηθική Επανάσταση.

Γιατί χωρίς ηθική δεν μπορεί να υπάρξει Δημοκρατία. Δεν μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη. Δεν μπορεί να υπάρξει Δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ελευθερία. Η Ηθική Επανάσταση δεν είναι σύνθημα, είναι πολιτική επιλογή. Είναι η απόφαση να ξαναδώσουμε στην εντιμότητα δύναμη, να ξανακάνουμε την αξιοκρατία κανόνα, να ξανακάνουμε τη διαφάνεια αυτονόητη, να ξανακάνουμε τη λογοδοσία υποχρέωση κάθε μορφής εξουσίας.

Σήμερα περισσότεροι από εννέα στους δέκα πολίτες πιστεύουν ότι η διαφθορά κυριαρχεί στη χώρα. Κι αυτό δεν είναι απλώς ένα στατιστικό στοιχείο. Είναι μια κραυγή αγωνίας. Μια κοινωνία που χάνει την εμπιστοσύνη της στους θεσμούς αρχίζει σιγά σιγά να χάνει και την εμπιστοσύνη στον εαυτό της. Και όταν χάνεται η εμπιστοσύνη, χάνεται και η ελπίδα. Γι’ αυτό η μεγαλύτερη αποστολή μας δεν είναι μόνο να αλλάξουμε νόμους. Είναι να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη».

«Για εμάς, η διαφθορά δεν είναι μόνο παρανομία, δεν είναι μόνο σκάνδαλα, δεν είναι μόνο μίζες. Η διαφθορά είναι ένα σύστημα που μεταφέρει πλούτο, ευκαιρίες και εξουσία από τους πολλούς στους λίγους. Ένα σύστημα που στερεί πόρους από τα νοσοκομεία, από τα σχολεία, από τις δημόσιες υποδομές, από την καθημερινότητα κάθε ελληνικής οικογένειας. Κάθε ευρώ που χάνεται από τη διαφθορά δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι ένα παιδί που δεν έχει το σχολείο που αξίζει, ένας δάσκαλος που αμείβεται με μισθούς ντροπής.

Είναι ένα νοσοκομείο που δεν λειτουργεί κι ένας ασθενής που περιμένει για μήνες στις λίστες των χειρουργείων. Είναι ένας νέος που εγκαταλείπει την Ελλάδα γιατί πιστεύει ότι δεν έχει μέλλον. Γι’ αυτό η διαφθορά δεν είναι μόνο ένα οικονομικό πρόβλημα, είναι η μεγαλύτερη κοινωνική αδικία.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα δεν απαντάμε με θυμό, απαντάμε με μια νέα πολιτική αντίληψη. Με έναν Νέο Πατριωτισμό. Έναν Πατριωτισμό που δεν μετριέται με μεγάλα λόγια. Αλλά με τη φροντίδα για το κοινό καλό. Με τον σεβασμό στους θεσμούς, με την προστασία της Δημοκρατίας, με την υπεράσπιση της αλήθειας, με την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος», συνέχισε ο κ. Τσίπρας και τόνισε πως «σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς, γιατί αυτή η μάχη δεν αφορά ένα κόμμα αλλά την ποιότητα της Δημοκρατίας μας, το μέλλον των παιδιών μας, την Ελλάδα που θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές».

«Το μεγαλύτερο επίτευγμα δεν είναι οι δημοσκοπήσεις αλλά ότι επέστρεψε η αισιοδοξία»

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε πως το μεγαλύτερο επίτευγμα της ΕΛΑΣ «δεν είναι οι δημοσκοπήσεις, οι αριθμοί, οι πολιτικοί συσχετισμοί. Το μεγαλύτερο επίτευγμα είναι ότι επέστρεψε η αισιοδοξία. Επέστρεψε η πεποίθηση ότι η πολιτική μπορεί να γίνει ξανά δύναμη δημιουργίας. Ότι η χώρα μπορεί να αλλάξει πορεία, ότι οι πολίτες μπορούν να γίνουν ξανά πρωταγωνιστές. Η ελπίδα δεν γεννιέται από τα λόγια. Γεννιέται όταν οι άνθρωποι βλέπουν ότι υπάρχει ένας διαφορετικός δρόμος.

Και σήμερα, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, αυτός ο δρόμος αρχίζει να διακρίνεται. Δεν έχουμε αυταπάτες, ξέρουμε ότι είμαστε στην αρχή, ξέρουμε ότι ο δρόμος που ανοίγεται μπροστά μας δεν θα είναι εύκολος. Θα συναντήσουμε αντιστάσεις, θα συναντήσουμε επιθέσεις, θα συναντήσουμε όσους βολεύτηκαν με το χθες και φοβούνται το αύριο. Αλλά γνωρίζουμε επίσης κάτι ακόμη: Καμία μεγάλη αλλαγή στην ιστορία δεν ξεκίνησε όταν όλα ήταν εύκολα. Ξεκίνησε όταν κάποιοι πίστεψαν ότι η κοινωνία αξίζει κάτι καλύτερο. Αυτό πιστεύουμε κι εμείς και γι΄αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ».

Ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για ένα σύγχρονο, υβριδικό κόμμα που θα συνδυάζει τη ζωντανή παρουσία με τη δύναμη της ψηφιακής συμμετοχής. «Τα μέλη μας δεν θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο, θα έχουν αποφασιστικό ρόλο. Θα συμμετέχουν στη διαμόρφωση των πολιτικών μας, θα συμμετέχουν σε ψηφιακές διαβουλεύσεις, σε ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα για τις κρίσιμες αποφάσεις».

Για τη χρηματοδότηση της Αριστερής Συμπαράταξης είπε: «Πήραμε μια δύσκολή απόφαση αλλά είμαστε περήφανοι για αυτό. Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο. Χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς τη στήριξη ισχυρών συμφερόντων. Το επόμενο διάστημα ξεκινάμε μεγάλη καμπάνια οικονομικής εξόρμησης. Δεν θέλουμε πολλά από λίγους, θέλουμε λίγα από πολλούς.

» Είναι όμως αστείο, αυτοί που έχουν χρέη πάνω από ένα δισ. στις τράπεζες, δανεικά και αγύριστα. Τα κρατικοδίαιτα κόμματα που ζουν με το δημόσιο χρήμα. Εκείνοι που μετέτρεψαν το κράτος σε μηχανισμό εξυπηρέτησης ημετέρων με δημόσιο χρήμα. Να ρωτάνε εμάς που βρήκατε τα λεφτά. Έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο θράσος. Τους απαντάμε: Εμείς θα υπάρχουμε και θα δρούμε χάρη στη στήριξη των μελών, των χιλιάδων εθελοντών, των πολιτών που πιστεύουν και ελπίζουν σε εμάς. Μόνο σε αυτούς στηριζόμαστε, μόνο αυτοί μας στηρίζουν».

Παρεμβάσεις για την ανακούφιση των πολιτών

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ακολούθως παρουσίασε πέντε άμεσες παρεμβάσεις ανακούφισης των πολιτών, οι οποίες όπως είπε «μπορούν να εφαρμοστούν από την πρώτη ημέρα της διακυβέρνησής μας»:

Δωρεάν δημόσιες μεταφορές για όλους. «Γιατί οι μετακίνηση στην πόλη είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο». 30% φθηνότερο ρεύμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. « Γιατί το κόστος της ενέργειας ρουφά το εισόδημα κάθε νοικοκυριού» Το σπίτι ξανά δικαίωμα (με Δημόσιο φορέα στέγης και κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων). «Γιατί η στέγη είναι δικαίωμα για όλους». Τέλος στις Πανελλαδικές με νέο σύστημα εισαγωγής. «Γιατί δεν αξίζει στα νέα παιδιά αυτό το ψυχοφθόρο και απαρχαιωμένο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια ». Αξιοπρεπείς αμοιβές σε Παιδεία και Υγεία.«Γιατί είναι ντροπή για τη χώρα και την κοινωνία μας, ο δάσκαλος που μαθαίνει γράμματα στα παιδιά μας και ο γιατρός που μας χειρουργεί να παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας».

Ο κ. Τσίπρας παραδέχτηκε πως τα 5 μέτρα δεν αρκούν. «Και επειδή δεν υπάρχει μαγικό ραβδί, η Ελλάδα δεν μπορεί να στηρίξει μόνιμα υψηλότερα εισοδήματα αν δεν παράγει περισσότερο πλούτο. Δεν μπορεί να μοιράσει αυτά που δεν δημιουργεί. Γι’ αυτό δεν αρκεί μόνο η ανακούφιση. Χρειάζεται μια νέα στρατηγική ανάπτυξης. Χρειάζεται να μεγαλώσει η οικονομία. Να δημιουργηθούν νέες επενδύσεις. Να αυξηθεί η παραγωγή. Να επιστρέψουν οι νέοι που έφυγαν. Να απελευθερωθούν οι δημιουργικές δυνάμεις της χώρας. Η πατρίδα μας δεν είναι μια φτωχή χώρα. Είναι μια χώρα με τεράστιες δυνατότητες που παραμένουν αναξιοποίητες. Έχει ανθρώπους με γνώσεις. Έχει νέους με ταλέντο. Έχει επιστήμονες που διακρίνονται σε όλο τον κόσμο. Έχει στρατηγική θέση. Έχει πολιτισμό. Έχει τουρισμό. Έχει ναυτιλία. Έχει αγροτική παραγωγή. Έχει καινοτομία. Έχει δημιουργικότητα. Αυτό που της έλειψε δεν ήταν οι δυνατότητες, ήταν ένα σχέδιο που να τις απελευθερώνει. Δεν θέλουμε μια οικονομία που θα βασίζεται μόνο στην κατανάλωση, θέλουμε μια οικονομία που θα παράγει, θα εξάγει, θα καινοτομεί. Που θα δημιουργεί καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Που θα κρατά τα παιδιά μας στην Ελλάδα.Η μεγαλύτερη κοινωνική πολιτική είναι μια ισχυρή οικονομία.Η μεγαλύτερη κοινωνική πολιτική είναι η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Η μεγαλύτερη κοινωνική πολιτική είναι να μπορεί κάθε νέος άνθρωπος να χτίσει τη ζωή του στον τόπο του. Αυτό σημαίνει πραγματική ανάπτυξη», είπε.

Πρόταση για δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης

Ακολούθως, πρότεινε τη δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης. Ενός νέου εθνικού εργαλείου ανάπτυξης, με σταθερό στόχο τη σύγκλιση της Ελλάδας με τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες. «Η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα φορολογική δικαιοσύνη. Όχι περισσότερους φόρους. Πιο δίκαιους φόρους. Γιατί τώρα δεν είναι όλοι ίσοι. Όσοι απέκτησαν περισσότερα από την ανάπτυξη της χώρας οφείλουν να συμβάλουν περισσότερο στην ανάπτυξη της κοινωνίας», υπογράμμισε.

«Στη δικαιοσύνη και την εντιμότητα θα βρούμε τα λεφτά για τα μέτρα στήριξης»

«Σε όσους ρωτάνε πού θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία, τους απαντάμε: Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητα θα τα βρούμε. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος του 99% Και στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Γιατί η διαφθορά έχει κόστος, δημόσιο κόστος. Είναι ένας αόρατος φόρος που πληρώνει κάθε ελληνική οικογένεια. Τον πληρώνει όταν αγοράζει ακριβότερα προϊόντα. Τον πληρώνει όταν ανοίγει του λογαριασμούς του ρεύματος. Τον πληρώνει όταν περιμένει μήνες για μια δημόσια υπηρεσία», συνέχισε.

Για τράπεζες: «Ή θα πληρώσουν αναβαλλόμενο φόρο ή θα έχουν έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους»

Ειδική αναφορά στις τράπεζες έκανε ο Αλέξης Τσίπρας λέγοντας πως «εις υγείαν των κορόιδων δεν μπορεί να συνεχίσουν να ζούνε». Αναλυτικά είπε:

«Υπάρχει ακόμη μια μεγάλη εκκρεμότητα απέναντι στην ελληνική κοινωνία, οι τράπεζες. Οι Έλληνες πολίτες στήριξαν το τραπεζικό σύστημα στις πιο δύσκολες στιγμές της κρίσης. Με θυσίες, με φόρους, με περιορισμούς. Και σήμερα που είναι η ώρα και το τραπεζικό σύστημα να ανταποδώσει αυτή τη στήριξη.Να στηρίξει την πραγματική οικονομία. Να χρηματοδοτήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να διευκολύνει τους νέους ανθρώπους να αποκτήσουν στέγη. Να ενισχύσει την καινοτομία. Να χρηματοδοτήσει την παραγωγή. Οι τράπεζες λειτουργούν μόνο ως μηχανισμοί δημιουργίας κερδών για τους μετόχους τους.

Όταν ο μέσο όρος κερδοφορίας των τραπεζών στην ΕΕ είναι κοντά στο 1% του ονομαστικού ΑΕΠ, στην Ελλάδα είναι κοντά στο 2%. Εξαιτίας της τεράστιας διαφοράς επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων. Και εξαιτίας των καταχρηστικών πρακτικών και των υπέρογκων χρεώσεων. Το χειρότερο όμως όλων είναι ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους, όπως κάθε άλλη επιχείρηση, λόγω του αναβαλλόμενου φόρου. Δεν πληρώνουν ευρώ αλλά μοιράσανε φέτος 2,8 δισ. ευρώ κέρδη στους μετόχους.

Αυτή η πλάκα πρέπει να σταματήσει. Ή θα ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο αντί για το 2035 που σχεδιάζουν το 2028. Ή θα έχουν έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους τέτοια που θα τους κάνει να το ξανασκεφτούν. Πάντως εις υγείαν των κορόιδων δεν μπορεί να συνεχίσουν να ζούνε».

«Με τη διαφθορά ή την εντιμότητα» το δίλημμα των εκλογών

Ο κ. Τσίπρας κατέληξε λέγοντας πως «για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια, το πραγματικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών δεν είναι μόνο ποιος θα κυβερνήσει. Το πραγματικό διακύβευμα είναι σε ποια Ελλάδα θέλουμε να ζήσουμε. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα τη σημερινή κατάσταση. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν η Ελλάδα θα συνεχίσει να ζει όπως σήμερα ή αν θα ανοίξει έναν νέο δρόμο. Αν θα συνεχίσει να αποδέχεται τη στασιμότητα ή αν θα επιλέξει την πρόοδο. Αν θα συνεχίσει να ανέχεται τη διαφθορά ή αν θα επιλέξει την εντιμότητα. Γιατί τελικά αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα; Με τη στασιμότητα ή με αλλαγή πολιτικής; Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, αυτό είναι το μεγάλο δίλημμα. Και σε αυτό το δίλημμα θα δώσει την απάντησή του ο ελληνικός λαός».

- sofokleous10.gr

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