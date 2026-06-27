AKTOR: Παρά την «ενεργειακή στροφή» παραμένει «πυλώνας» η Κατασκευή – Ενισχύονται Παραχωρήσεις/ΣΔΙΤ

Μπορεί το νέο επιχειρηματικό σχέδιο του Ομίλου AKTOR να αποτυπώνει στροφή στον τομέα της ενέργειας – LNG, ωστόσο, η κατασκευή θα συνεχίσει να αποτελεί τον «πυρήνα» της εισηγμένης. Σχέδιο ανάπτυξης για ΣΔΙΤ – Παραχωρήσεις που φέρνουν μακροχρόνιες ροές.

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Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο που παρουσίασε το απόγευμα της Πέμπτης ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, αποτύπωνε μια στρατηγική που μετατοπίζει σταδιακά το κέντρο βάρους από την αποκλειστική ανάπτυξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας σε τομείς που εξασφαλίζουν μακροχρόνια και προβλέψιμα έσοδα, όπως οι παραχωρήσεις, η ενέργεια και το LNG. Η κατανομή των περίπου 3 δισ. ευρώ των επενδύσεων αποτυπώνει και τις προτεραιότητες της επόμενης πενταετίας. Περίπου το 40% των κεφαλαίων θα κατευθυνθεί σε έργα παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), αντίστοιχο ποσοστό στην ενέργεια, ενώ από 10% προβλέπεται να διατεθεί στην ενίσχυση της κατασκευαστικής δραστηριότητας (περί τα 300 εκατ.) και στην ανάπτυξη του τομέα LNG.

Ωστόσο, δεν σημαίνει αυτό ότι η κατασκευή «χάνει την λάμψη» της, αντιθέτως, σύμφωνα με τη διοίκηση της AKTOR, παραμένει βασικός πυλώνας και «πυρήνας» του ομίλου, με τον κλάδο, βάσει του επικαιροποιημένου business plan, να προβλέπεται να εισφέρει το 35% των συνολικών EBITDA το 2031.

Στόχος της νέας στρατηγικής είναι η μεγαλύτερη εξωστρέφεια και η σημαντική αύξηση τόσο της κλίμακας, όσο και της ποιότητας των εσόδων σε βάθος χρόνου, με ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων ροών εσόδων στο μείγμα του EBITDA του Ομίλου και μεγαλύτερη διαφοροποίηση εσόδων από δραστηριότητες στους κλάδους των Υποδομών και της Ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, στόχος είναι η αύξηση του EBITDA από 207 εκατ. σε pro forma βάση για το 2025 σε 600 εκατ. – 650 εκατ. σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα και περίπου το 60% να προέρχεται από δραστηριότητες με σταθερές και προβλέψιμες ροές εσόδων (Παραχωρήσεις και Ενέργεια).

Όπως και την Παρασκευή αναφέραμε, ο κλάδος των κατασκευών παραμένει φυσικά στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Ομίλου ο οποίος θα συνεχίσει να συνεισφέρει σημαντικά στο συνολικό επιχειρηματικό μοντέλο. Στόχος είναι η διατήρηση ενός υγιούς ανεκτέλεστου σε βάθος 5-7 ετών και η ενίσχυση της δραστηριότητας στη Ρουμανία, όπου ο Όμιλος διαθέτει εξαιρετική τοποθέτηση στην αγορά. Επίσης, ο συνδυασμός του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου με νέα έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης δημιουργούν συνθήκες επέκτασης του τομέα με νέες επενδύσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο τομέας θα λειτουργεί ως η πλατφόρμα υλοποίησης των έργων σε παραχωρήσεις, ενέργεια και υποδομές, μειώνοντας το κόστος και ενισχύοντας τις αποδόσεις των επενδύσεων.

Βασικοί πυλώνες Κατασκευή και ΣΔΙΤ/Παραχωρήσεις

Ο Όμιλος εισέρχεται σε αυτή τη νέα φάση ανάπτυξης από θέσης ισχύος στην Κατασκευή, διαθέτοντας ισχυρό ανεκτέλεστο (ύψους €4,7 δισ.) που προσφέρει ορατότητα στην παραγωγή εσόδων, με σημαντικά αναμενόμενα έσοδα και ένα λειτουργικό μοντέλο το οποίο αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες για καλύτερο έλεγχο του κόστους, την επίβλεψη των έργων και τη βελτίωση του περιθωρίου κερδοφορίας των έργων. Η Κατασκευή παραμένει στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του Ομίλου και αποτελεί καταλύτη στον ευρύτερο μετασχηματισμό του, ενώ θα εισφέρει μελλοντικά το 35% των ebitda, μειωμένο μεν ως ποσοστό επί του συνόλου αλλά αυξημένο σε σχέση με το παρελθόν (απλώς θα αλλάξει το μίγμα για όρους ασφάλειας). Από το επενδυτικό πρόγραμμα των 3 δις τα 300 εκατ. θα κατευθυνθούν στην κατασκευή, ενώ η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί και για working capital (λόγω καθυστερήσεων πληρωμών από δημόσιο). Πιθανές είναι επίσης μικρού μεγέθους εξαγορές, ενώ η ΑKTOR δεν εστιάζει ιδιαίτερα στα ιδιωτικά έργα. «Είμαι επιφυλακτικός στα ιδιωτικά έργα, κάνουμε υπό αυστηρές προϋποθέσεις, ο τουρισμός μας ενδιαφέρει αλλά επιλεκτικά, όχι έργα που απαιτούν μεγάλα κεφάλαια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Εξάρχου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ εξελίσσονται σε κύρια πηγή μελλοντικών εσόδων που υποστηρίζεται από ένα χαρτοφυλάκιο έργων με υπολειπόμενο κύκλο ζωής 20-30 ετών. Ο μακροπρόθεσμος στόχος EBITDA του τομέα είναι €100- €150 εκατ. και θα υποστηριχθεί από επενδύσεις €900 εκατ. σε έργα νέας γενιάς, όπως οι φοιτητικές εστίες Κρήτης, η Πυλία Οδός, ο ΒΟΑΚ και το αρδευτικό έργο ΣΔΙΤ του Ταυρωπού, τα οποία έχουν έναρξη λειτουργίας το 2028 – 2029 και διάρκεια παραχώρησης 25 – 30 έτη. Επίσης, στοχεύει στην ανάληψη νέων έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης στο εξωτερικό, πέραν της Ρουμανίας. H διοίκηση αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διερευνητικές συζητήσεις για ώριμης παραχώρηση σε άλλη χώρα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επιδιώκοντας την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που ήδη παράγουν ταμειακές ροές και περιορίζουν τον κατασκευαστικό κίνδυνο. Το μοντέλο του Ομίλου σχεδιάστηκε ώστε να παράγει αξία τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας, υποστηρίζοντας έτσι την καλύτερη απόδοση σε επίπεδο έργου.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στη Ρουμανία, όπου ο Aktor διαθέτει ήδη σημαντική παρουσία. Όπως αναφέρθηκε, ο κ. Εξάρχου θεωρεί μονόδρομο να προχωρήσουν παραχωρήσει στη Ρουμανία όπως π.χ. με τον οδικό/σιδηροδρομικό κάθετο διάδρομο Κωστάντζα – Βουλγαρία – Ελλάδα ή την αξιοποίηση του ρουμανικού λιμένα. Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, η χώρα θα στραφεί σταδιακά σε περισσότερα έργα παραχώρησης, καθώς οι αυξημένες ανάγκες σε υποδομές δύσκολα θα μπορούν να καλύπτονται αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς πόρους. Επίσης, «βλέπει» και μερίδια σε άλλες παραχωρήσεις δίχως να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, ποντάροντας σε άνοδο ebitda από τον κλάδο. Στην Ελλάδα αναμένονται κινήσεις με τις πρότυπες προτάσεις ενώ ο ίδιος «βλέπει» μοντέλο παραχώρησης και για υλοποίηση έργων διαχείρισης υδάτινων πόρων (υπάρχει ήδη συνεργασία με Suez) ή και ανακύκλωσης. Επίσης, αναμένεται και ο διαγωνισμός για την παραχώρηση του λιμένα Ελευσίνας (συνεργασία με Onex).

Αλλαγή στο μείγμα EBITDA

Όπως ειπώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε αναλυτές από τη διοίκηση του ομίλου, σύμφωνα με τον επενδυτικό σχεδιασμό, στόχος είναι ο σταδιακός διπλασιασμός του EBITDA στα €400 εκατ. τα επόμενα χρόνια και ο τριπλασιασμός του πέραν των €600 εκατ. για την μετά το 2030 περίοδο, όταν και θα τεθούν σε εφαρμογή οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις αγοραπωλησίας LNG μέσω του Κάθετου Διαδρόμου. Αυτή η μετάβαση θα επιφέρει μία δραστική αλλαγή στο μείγμα του EBITDA (στο οποίο σήμερα κυριαρχεί η Κατασκευή) καθώς οι πυλώνες των δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται από συμβασιοποιημένα έσοδα θα έχουν μερίδιο 2/3 στο συνολικό EBITDA, χωρίς αυτό να συνεπάγεται μείωση της δραστηριότητας στον Τομέα Κατασκευής που παραμένει στον πυρήνα του Ομίλου.

Μάλιστα, όπως τόνισε η διοίκηση, καθώς πρόκειται για εξασφαλισμένες μελλοντικές ροές, ακόμη και στο ακραίο σενάριο όπου η Κατασκευή θα ατονήσει λόγω μείωσης του ανεκτέλεστου και μη δημοπράτησης έργων σε Ελλάδα και εξωτερικό, ο Όμιλος θα διαθέτει επαρκείς δυνάμεις χάρη στη ενίσχυση της διαφοροποίησης των λοιπών τομέων δραστηριότητας.