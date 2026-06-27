axios:-Πιθανώς-εντός-της-ερχόμενης-εβδομάδας-να-αποκατασταθεί-η-πρόσβαση-στο-fable-5-ΑΙ-της-anthropic

Η πρόσβαση είχε διακοπεί ύστερα από επέμβαση της κυβέρνησης Τραμπ λόγω ανησυχιών της κυβέρνησης για θέματα ασφάλειας.

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Η κυβέρνηση Τραμπ πλησιάζει στο να επιτρέψει στην Anthropic να αποκαταστήσει την πρόσβαση στο ισχυρό μοντέλο Fable 5, το οποίο παραμένει εκτός λειτουργίας εδώ και 15 ημέρες λόγω ανησυχιών της κυβέρνησης για θέματα ασφάλειας, σύμφωνα με πηγή με γνώση της υπόθεσης που μίλησε στο Axios.

Πηγές εκτιμούν ότι οι περιορισμοί της κυβέρνησης στο Fable 5 ενδέχεται να αρθούν ακόμη και μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Μια δεύτερη πηγή ανέφερε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν μέσα στο Σαββατοκύριακο και ότι η Anthropic αναμένει να επαναφέρει σύντομα την πρόσβαση στο Fable.

Γιατί έχει σημασία

Για τους προγραμματιστές αλλά και για πολλούς πρώιμους χρήστες χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις, η διακοπή λειτουργίας του Fable 5 ήταν πρωτοφανής και ιδιαίτερα ανατρεπτική: ένα κορυφαίο μοντέλο, που είχε ήδη διατεθεί στους χρήστες, αποσύρθηκε από την κυκλοφορία λόγω κυβερνητικής παρέμβασης.

Προς αποκλιμάκωση

Η πρόοδος προς την επαναφορά του Fable 5 σηματοδοτεί αποκλιμάκωση μιας έντονης τετράμηνης αντιπαράθεσης μεταξύ της κυβέρνησης και της Anthropic.

Ως ακόμη μία ένδειξη αποκλιμάκωσης, το Υπουργείο Εμπορίου επέτρεψε την Παρασκευή στην Anthropic να επαναφέρει την πρόσβαση στο Mythos 5, το ισχυρότερο μοντέλο κυβερνοασφάλειας της εταιρείας, για περιορισμένο αριθμό αξιόπιστων χρηστών. Το Mythos 5 διαθέτει ενσωματωμένες δικλείδες ασφαλείας ώστε να αποτρέπεται η χρήση του σε κυβερνοεπιθέσεις ή βιοτρομοκρατία και δεν ήταν ποτέ διαθέσιμο στο ευρύ κοινό.

Ο Υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, ανέφερε σε επιστολή του προς την Anthropic, η οποία δημοσιεύθηκε πρώτα από το Semafor, ότι η εταιρεία «συνεργάστηκε με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με» τα Mythos 5 και Fable 5. Όπως πρόσθεσε, «οι προσπάθειες αυτές έχουν αποφέρει σημαντική πρόοδο. Επιπλέον, η Anthropic δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την ανάπτυξη πρωτοκόλλων, προτύπων και διαδικασιών κυκλοφορίας νέων μοντέλων».

Σε αναμονή οι χρήστες

Η επιστροφή του Fable 5 αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους χρήστες, οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν από τη βαθιά συλλογιστική του ικανότητα και τις γρήγορες, υψηλού επιπέδου δυνατότητες προγραμματισμού. Οι προγραμματιστές θεώρησαν ότι αντιπροσώπευε ένα σημαντικό άλμα στις δυνατότητες των μοντέλων AI. Πλέον, κάθε νέο μοντέλο – ιδίως τα ανοιχτού κώδικα – συγκρίνεται με το Fable 5.

Το Πεντάγωνο και η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA) πρέπει ακόμη να δώσουν την τελική έγκριση για το Fable 5, επομένως η τελική έκβαση παραμένει αβέβαιη. Ωστόσο, άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες έχουν ήδη καταλήξει ότι το μοντέλο μπορεί να επιστρέψει με ασφάλεια στη δημόσια διάθεση.

Τι συνέβη στο παρασκήνιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο Χάουαρντ Λάτνικ όσο και ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ συνέβαλαν στην αποκλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ της κυβέρνησης και της Anthropic.

«Η Anthropic συνεργάστηκε εποικοδομητικά με την κυβέρνηση», δήλωσε στο Axios κυβερνητική πηγή. Πρόκειται για αισθητή αλλαγή σε σχέση με την έντονη ανακοίνωση του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει την Anthropic «κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού», ύστερα από τη διαφωνία του με τον CEO της εταιρείας, Ντάριο Αμοντέι, σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Claude από το Πεντάγωνο.

Η Anthropic είχε παρουσιάσει το Fable 5 ως το ισχυρότερο μοντέλο που είχε ποτέ διατεθεί στο κοινό. Το ενημερωτικό δελτίο Vibe Check της Every, εταιρείας λογισμικού και μέσων ενημέρωσης, το χαρακτήρισε «το καλύτερο μοντέλο προγραμματισμού στον κόσμο», πριν αποσυρθεί μόλις τρεις ημέρες μετά την κυκλοφορία του.

Σε αρχικές δοκιμές που δημοσιοποίησε η Anthropic, η εταιρεία πληρωμών Stripe χρησιμοποίησε το Fable 5 για να αναδιοργανώσει μια βάση κώδικα 50 εκατομμυρίων γραμμών μέσα σε μία μόνο ημέρα – εργασία που θα απαιτούσε πάνω από δύο μήνες αν γινόταν χειροκίνητα από μηχανικούς.

Όταν η πρόσβαση διακόπηκε στις 12 Ιουνίου, οι προγραμματιστές είδαν αυτοματοποιημένες εργασίες να σταματούν στη μέση της εκτέλεσής τους και πολλές εταιρείες έσπευσαν να στραφούν σε ανταγωνιστικά μοντέλα, μεταξύ αυτών και φθηνότερα κινεζικά.

Το ερώτημα

Η Anthropic είχε διαθέσει αρχικά το Fable 5 χωρίς επιπλέον χρέωση σε αρκετά επί πληρωμή προγράμματα συνδρομής του Claude έως τις 22 Ιουνίου, δίνοντας στους χρήστες ένα σύντομο χρονικό παράθυρο για να δοκιμάσουν τις δυνατότητές του πριν διακοπεί η πρόσβαση.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν οι συνδρομητές της Anthropic θα αποκτήσουν ξανά την ελεύθερη πρόσβαση στο Fable που τους είχε υποσχεθεί η εταιρεία ή αν το μοντέλο θα επιστρέψει με επιπλέον χρεώσεις ή υποχρεωτική ταυτοποίηση χρηστών.

Τι αναμένεται στη συνέχεια

Τόσο η Anthropic όσο και η OpenAI πιέζουν την κυβέρνηση να θεσπίσει μια επίσημη διαδικασία αξιολόγησης νέων μοντέλων AI, όπως προβλέπεται στο εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου Τραμπ της 2ας Ιουνίου, το οποίο δημιουργεί ένα πλαίσιο εθελοντικού κυβερνητικού ελέγχου για τα ισχυρότερα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Οι δύο εταιρείες δεν είναι ικανοποιημένες με τη σημερινή πρακτική αξιολόγησης κάθε περίπτωσης ξεχωριστά.

Όταν η Anthropic ανέστειλε την πρόσβαση στα Fable 5 και Mythos 5 στις 12 Ιουνίου, δήλωσε ότι απαιτείται «μια νομοθετικά κατοχυρωμένη διαδικασία που να είναι διαφανής, δίκαιη, σαφής και βασισμένη σε τεχνικά δεδομένα» και ότι η απόφαση της κυβέρνησης να περιορίσει τα δύο μοντέλα «δεν συμμορφώνεται με αυτές τις αρχές».

Όταν επιτράπηκε στην OpenAI να ξεκινήσει περιορισμένη προεπισκόπηση του GPT-5.6 την Παρασκευή, η εταιρεία ανέφερε σε ανάρτησή της: «Δεν πιστεύουμε ότι αυτού του είδους η διαδικασία κυβερνητικής έγκρισης θα πρέπει να αποτελέσει τη μακροπρόθεσμη πρακτική. Στερεί τα καλύτερα εργαλεία από χρήστες, προγραμματιστές, επιχειρήσεις, ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια και διεθνείς συνεργάτες που τα χρειάζονται.»

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Images