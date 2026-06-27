real-consulting:-Ανοιχτό-το-παράθυρο-για-εξαγορές-μετά-την-ενσωμάτωση-της-ots

Η εισηγμένη συνεχίζει τον μετασχηματισμό της σε τεχνολογικό όμιλο, ποντάροντας στην οργανική ανάπτυξη, τις συνέργειες των εξαγορών και τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της.

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Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο νέων εξαγορών για τη Real Consulting, με τη διοίκηση της εισηγμένης να ξεκαθαρίζει ωστόσο, κατά την γενική συνέλευση των μετόχων, ότι η άμεση προτεραιότητα είναι η πλήρης ενσωμάτωση των επιχειρήσεων που αποκτήθηκαν το προηγούμενο διάστημα και κυρίως της OTS.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να ανακοινώσουμε. Τρέχουμε διάφορα και είμαστε στη φάση της ενσωμάτωσης των πρόσφατων εξαγορών», ανέφερε ο οικονομικός σύμβουλος του ομίλου, Ιωάννης Παπαβασιλείου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Παρότι απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, το μήνυμα ήταν ότι το κεφάλαιο των εξαγορών δεν έχει κλείσει, αλλά μετατίθεται χρονικά μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενοποίησης των νέων εταιρειών και να αποτυπωθούν πλήρως οι συνέργειες που προκύπτουν από αυτές.

Η στρατηγική αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο μετασχηματισμό της Real Consulting, η οποία επιχειρεί να εξελιχθεί από εταιρεία παροχής επιχειρηματικών λύσεων σε έναν ευρύτερο τεχνολογικό όμιλο, μετά και την νέα μετοχική της σύνθεση, η οποία εμπλουτίστηκε με ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους όπως η Motor Oil, η Intracom, η Red Arrow Holdings και η Blue Oak.

Να θυμίσουμε ότι κατόπιν της εξαγοράς της OTS, ο όμιλος Real Consulting αριθμεί πλέον τέσσερις θυγατρικές και σχεδόν 450 εργαζομένους. Σε ενοποιημένη βάση, μαζί με την OTS, ο κύκλος εργασιών για το 2025 διαμορφώθηκε σε περισσότερα από 68 εκατ. ευρώ, τα EBITDA στα 15,3 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά φόρων στα 8,5 εκατ. ευρώ.

Το 2025 συνδύασε εξαγορές και οργανική ανάπτυξη

Η διοίκηση εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξη και για την πορεία του ομίλου, επισημαίνοντας ότι το 2025 δεν αποτέλεσε μόνο μια χρονιά έντονης επιχειρηματικής κινητικότητας, αλλά και ισχυρής οργανικής ανάπτυξης, γεγονός που επιβεβαιώνει -όπως ανέφερε- την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εξαγορά της Smart UX Development στη Ρουμανία, μιας εταιρείας με εξειδίκευση στις λύσεις SAP S/4HANA Utilities για επιχειρήσεις ενέργειας και κοινής ωφέλειας. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η συγκεκριμένη κίνηση ενισχύει σημαντικά την παρουσία της Real Consulting σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ευρωπαϊκής αγοράς πληροφορικής, δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα της ενέργειας.

Θετικές οι εκτιμήσεις για το 2026

Θετικές εμφανίζονται και οι προοπτικές για τη τρέχουσα χρήση. Η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Διονυσία Καρατζά, εξέφρασε την εκτίμηση ότι και το 2026 θα κινηθεί με αντίστοιχους ρυθμούς ανάπτυξης.

Όπως σημείωσε, η Real Consulting θα συνεχίσει να επενδύει στην οργανική της ανάπτυξη,η οποία εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό πυλώνα της στρατηγικής της, με τις εξαγορές να λειτουργούν συμπληρωματικά, για περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών της και της γεωγραφικής της παρουσία.

Πρόσφατα άλλωστε, κατά τη παρουσίαση των ετήσιων αποτελεσμάτων, η διευθύνουσα σύμβουλος, Διονυσία Καρατζά είχε επισημάνει ότι η ανάπτυξη με στοχευμένες εξαγορές ευρωπαϊκών εταιρειών σε συμπληρωματικούς χώρους είναι ένας από τους πυλώνες της νέας στρατηγικής της εισηγμένης.

Να σημειωθεί ότι η ετήσια τακτική γενική συνέλευση ενέκρινε το σύνολο των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων και τη διανομή μεικτού μερίσματος ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή, συνολικού ποσού 3,07 εκατ. ευρώ.