Αίγυπτος:-Προς-ιδιωτικοποίηση-4-κρατικές-εταιρείες

Η Αίγυπτος ενέκρινε την προκαταρκτική εισαγωγή τεσσάρων κρατικών εταιρειών στο χρηματιστήριο, στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή το υπουργικό συμβούλιο.

Τρεις από αυτές προέρχονται από τον κλάδο του πετρελαίου —οι Engineering for Petroleum and Chemical Industries (ENPPI), Egyptian Linear Alkyl Benzene Company (ELAB) και Petroleum Marine Services— ενώ η τέταρτη είναι η Maamoura for Reconstruction and Tourism Development.

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Το κεφάλαιο των τριών εταιρειών του πετρελαϊκού τομέα ανέρχεται σε 687 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση του υπουργείου πετρελαίου.

Η Αίγυπτος έχει ανακοινώσει προηγουμένως σχέδια για την εισαγωγή 30 εταιρειών στο χρηματιστήριο της χώρας στο πλαίσιο προγράμματος εκποίησης που συμφωνήθηκε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Ο υπουργός Επενδύσεων Μοχάμεντ Φαρίντ Σαλέχ δήλωσε ότι τέσσερις κρατικές εταιρείες αναμένεται να εισαχθούν στο χρηματιστήριο πριν από τον Μάιο του 2027 και ότι η κυβέρνηση έχει επιτύχει ή και ξεπεράσει τους στόχους για το πρόγραμμα του ΔΝΤ, όπως το δημοσιονομικό έλλειμμα και το πρωτογενές πλεόνασμα της χώρας.

- Reuters