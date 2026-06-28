Αυστρία:-Να-φέρουμε-την-anthropic-στην-Ευρωπαϊκή-Ένωση

Αντίβαρο στις προσπάθειες των ΗΠΑ, σύμφωνα με τη Βιέννη, να εμποδίσουν αλλοδαπούς να χρησιμοποιούν τα πλέον προηγμένα μοντέλα ΤΝ της εταιρείας.

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Η Αυστρία πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει το ενδεχόμενο φιλοξενίας της Anthropic εντός των συνόρων της, ως αντίβαρο στις προσπάθειες των ΗΠΑ να εμποδίσουν αλλοδαπούς να χρησιμοποιούν τα πλέον προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.

Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διερευνήσουν «τη στρατηγική εγκατάσταση και συμμετοχή της Anthropic στην Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε ο Αυστριακός Υφυπουργός Ψηφιοποίησης, Αλεξάντερ Πρελ, σε επιστολή του προς την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χένα Βίρκουνεν.

Οι συζητήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στην παροχή «νομικής βεβαιότητας, πρόσβασης στην αγορά, κεφαλαίων και ενός πλαισίου αξιών που ταιριάζει σε αυτή την εταιρεία», έγραψε ο Πρελ στην επιστολή, την οποία είδε το -. Ωστόσο, δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει η Anthropic στην Ευρώπη.

Η πρωτοβουλία της Αυστρίας αναδεικνύει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει την ανεξαρτησία της από την αμερικανική και την κινεζική τεχνολογία, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης των δικών της μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, η ΕΕ βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού η κυβέρνηση Τραμπ περιόρισε νωρίτερα αυτόν τον μήνα την πρόσβαση αλλοδαπών στα νεότερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει σε μια εταιρική σχέση για την τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο τη διασφάλιση των αλυσίδων εφοδιασμού στους ημιαγωγούς, καθώς ο διεθνής ανταγωνισμός εντείνεται, σύμφωνα με δημοσίευμα του - την Πέμπτη.

Ο Πρελ υποστήριξε ότι η παρουσία μιας εταιρείας του βεληνεκούς της Anthropic σε ευρωπαϊκό έδαφος θα λειτουργούσε ως μοχλός προσέλκυσης ταλέντων, διατήρησης κεφαλαίων και διαμόρφωσης προτύπων, αντί να υπονομεύσει τις ευρωπαϊκές εταιρείες που πρωτοστατούν στον κλάδο.