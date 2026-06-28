Αυστραλία:-Συμφωνία-της-firmus-technologies-με-την-nvidia-για-την-επέκταση-πρόσβασης-στην-ΤΝ

Η Firmus Technologies θα αγοράζει υποδομές της Nvidia και θα διαθέτει υπηρεσίες cloud που βασίζονται στην τεχνολογία της Nvidia σε πελάτες που χαρακτηρίζονται ως «AI Native».

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η αυστραλιανή εταιρεία υποδομών τεχνητής νοημοσύνης Firmus Technologies ανακοίνωσε ότι υπέγραψε στρατηγική συνεργασία με τη Nvidia , με στόχο να βοηθήσει τις αναδυόμενες εταιρείες AI να αποκτήσουν πιο οικονομική πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ.

Η Firmus δήλωσε ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας, θα αγοράζει υποδομές της Nvidia και θα διαθέτει υπηρεσίες cloud που βασίζονται στην τεχνολογία της Nvidia σε πελάτες που χαρακτηρίζονται ως «AI Native», μεταξύ άλλων. Η συμφωνία θα αποφέρει στη Nvidia έσοδα τόσο από την πώληση προϊόντων όσο και μερίδιο από τα έσοδα των υπηρεσιών cloud.

Η συνεργασία προβλέπει την παράδοση 170.000 μονάδων επεξεργασίας γραφικών (GPU) από το πρώτο τρίμηνο του 2027 έως τις αρχές του 2028. Οι μονάδες αυτές θα εγκατασταθούν στο Μπατάμ της Ινδονησίας.

Η Firmus εκτιμά ότι θα αποκομίσει έως και 30 δισ. δολάρια σε έσοδα κατά τα πρώτα έξι χρόνια της συμφωνίας, με βάση τις δεσμεύσεις που έχει ήδη λάβει από πελάτες.

Η αυστραλιανή εταιρεία ανέφερε ότι η συμφωνία θα διευκολύνει τις μικρότερες και αναπτυσσόμενες εταιρείες AI να αποκτήσουν πρόσβαση στις απαραίτητες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

«Έχουμε εργαστεί ώστε να βρούμε τρόπο να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στα πλεονεκτήματα κόστους που απολαμβάνουν οι μεγάλοι παίκτες – επειδή διαθέτουν υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση – και στις ανερχόμενες εταιρείες», δήλωσε στο Reuters ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Firmus, Τιμ Ρόζενφιλντ. «Αυτός είναι ένας ουσιαστικός τρόπος να εξισορροπήσουμε κάπως τους όρους του ανταγωνισμού και να δώσουμε στις νέες εταιρείες την ευκαιρία να ανταγωνιστούν τους μεγάλους.»

Σύμφωνα με τη Firmus, η Nvidia είχε συμμετάσχει και σε προηγούμενους γύρους χρηματοδότησης της εταιρείας, αποτελώντας έτσι επενδυτή της αυστραλιανής επιχείρησης.

Τον Απρίλιο, η Firmus ανακοίνωσε ότι άντλησε 1,35 δισ. δολάρια μέσα στους προηγούμενους έξι μήνες, γεγονός που αποτιμά την εταιρεία στα 5,5 δισ. δολάρια μετά τη χρηματοδότηση (post-money valuation). Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, έχει ήδη αναθέσει σε επενδυτικές τράπεζες την προετοιμασία μιας πιθανής εισαγωγής της στο χρηματιστήριο (IPO).

Ο Ρόζενφιλντ αρνήθηκε να σχολιάσει τις προετοιμασίες για την πιθανή δημόσια εγγραφή της εταιρείας.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Images