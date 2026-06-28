Δούκας-από-Λονδίνο:-Οι-ευρωπαϊκές-πόλεις-βρίσκονται-στο-επίκεντρο-της-κλιματικής-κρίσης-και-οι-λύσεις-ξεκινούν-από-αυτές

Στο Λονδίνο βρίσκεται ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας για το Climate Action Week 2026.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

«London is not calling… it’s cooking. Η βρετανική πρωτεύουσα και άλλες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης «ψήνονται» από ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα», αναφέρει σε ανάρτησή του ο κ. Δούκας.

Όπως επισημαίνει: «Στο Climate Action Week 2026, εξερευνήσαμε βιώσιμες πρακτικές και καινοτόμες λύσεις, από τις «ζώνες μηδενικών εκπομπών CO2» μέχρι τα «πράσινα» data centers».

«Γιατί οι πόλεις βρίσκονται στο επίκεντρο της κλιματικής κρίσης και οι λύσεις ξεκινούν από αυτές», τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων.

Κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο ο κ. Δούκας βρέθηκε στο βρετανικό κοινοβούλιο και στο δημαρχείου του Λονδίνου, όπου είχε θερμό χαιρετισμό με τον Σαντίκ Καν.

Ο κ. Δούκας αναφέρθηκε και στην ομιλία του Αντόνιο Γκουτέρες τονίζοντας πως ο ΓΓ του ΟΗΕ επισήμανε πως «η κρίση είναι διπλή. Κλιματική και Μέση Ανατολή. Ίδια αιτία: τα ορυκτά καύσιμα. Και χρειάζεται να περάσουμε σε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης, περισσότερο βιώσιμο».

London is not calling… it’s cooking. Η βρετανική πρωτεύουσα και άλλες πόλεις της κεντρικής Ευρώπης «ψήνονται» από ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα. Στο Climate Action Week 2026, εξερευνήσαμε βιώσιμες πρακτικές και καινοτόμες λύσεις, από τις «ζώνες μηδενικών εκπομπών CO2» μέχρι… pic.twitter.com/aJU6rps5mc — Haris Doukas (@h_doukas) June 28, 2026

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.