Η Γη τελείωσε, η τροχιά αρχίζει

Η τεχνητή νοημοσύνη χτύπησε πάνω στο πιο σκληρό όριο. Όχι στα chips, ούτε στα μοντέλα, ούτε στα ταλέντα. Στην ίδια τη Γη. Δεν υπάρχει αρκετή ενέργεια, νερό και διαθέσιμη γη για να χτιστούν τα data centers που απαιτεί πλέον ο αγώνας της ΑΙ.

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Εκεί ακριβώς πατάει η Space Exploration Technologies (SPCX), η γνωστή SpaceX. Τον Ιανουάριο κατέθεσε στην FCC σχέδιο για έως 1 εκατομμύριο ηλιακά τροφοδοτούμενους δορυφόρους-data centers σε τροχιά.

Τον Φεβρουάριο προχώρησε στην εξαγορά της xAI, της εταιρείας πίσω από το Grok, σε μια κίνηση που παρουσιάστηκε ως η μεγαλύτερη εταιρική συγχώνευση που έχει καταγραφεί.

Στις 8 Ιουνίου αποκάλυψε τον AI1, έναν δορυφόρο υπολογιστικής ισχύος με άνοιγμα φτερών 70 μέτρων, μεγαλύτερο από Boeing 747, τροφοδοτούμενο από τον ήλιο, ψυχόμενο από το κενό του διαστήματος και συνδεδεμένο με τη Γη μέσω Starlink.

Τέσσερις ημέρες αργότερα ήρθε η δημόσια εγγραφή. Η SpaceX μπήκε στο χρηματιστήριο με αποτίμηση κοντά στα 1,77 τρισ. δολάρια, άγγιξε τα 2,1 τρισ. δολάρια, στα 225,6 δολάρια στην πρώτη συνεδρίαση και άντλησε περίπου 86 δισ. δολάρια.

Τώρα η μετοχή προσπαθεί να κάνει μια βάση αγοραστών στην περιοχή των 150 δολαρίων απέχοντας ένα -32% από τα υψηλά.

Ο περιορισμός της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι πλέον μόνο η Nvidia, τα data ή οι μηχανικοί. Είναι η ενέργεια, η θερμότητα και ο χώρος. Όταν η Anthropic φέρεται να αυξήθηκε 80 φορές μέσα σε έναν χρόνο και ξέμεινε από υπολογιστική ισχύ, η απάντηση δεν ήταν ακόμη περισσότερα data centers στη Βιρτζίνια. Ήταν η τροχιά, εκεί όπου ο ήλιος δεν δύει και ένα ηλιακό πάνελ μπορεί να δουλεύει έως 5 φορές αποδοτικότερα. Οι πρώτες «μισθώσεις» φέρονται ήδη να γράφονται.

Η Anthropic αναφέρεται ότι πληρώνει περίπου 1,25 δισ. δολάρια τον μήνα στη SpaceX για compute, ενώ η Google περίπου 920 εκατ. δολάρια. Αν η νοημοσύνη μετακινηθεί σε τροχιά, τότε όποιος ελέγχει τον φθηνότερο δρόμο προς το διάστημα γίνεται ο ιδιοκτήτης του επόμενου επιπέδου του διαδικτύου.

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Σχεδόν 1 τρισ. δολάρια της αποτίμησης στηρίζονται σε τροχιακά κέντρα δεδομένων (orbital data centers) που δεν λειτουργούν ακόμη εμπορικά και σε ένα chip project, το Terafab, που η ίδια η εταιρική κατάθεση περιγράφει ως γενικό πλαίσιο χωρίς δεσμευτική συμφωνία. Το compute σε τροχιά κοστίζει σήμερα περίπου 4 φορές περισσότερο από το επίγειο, ενώ η καμπύλη κόστους μπορεί να χρειαστεί έως 15 χρόνια για να γυρίσει υπέρ του διαστήματος.

Και απέναντι υπάρχει ο Bezos της Amazon (AMZN), με σχέδιο για δική του συστοιχία 51.600 δορυφόρων. Μια Amazon που η μετοχή της έχει χάσει ένα -19% από τα ιστορικά υψηλά των 278,5 δολαρίων. Το στοίχημα είναι τεράστιο, ακριβό και τεχνικά αβέβαιο.

Αλλά η βασική ιδέα είναι απλή: αν η Γη δεν χωρά πλέον τη νοημοσύνη που χτίζει η Silicon Valley, τότε όποιος ελέγχει τον δρόμο έξω από αυτήν, ελέγχει και ό,τι θα χτιστεί μετά.

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June 28, 2026