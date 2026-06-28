Η-google-επιβάλλει-περιορισμούς-στη-χρήση-του-gemini-από-τη-meta

Η εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης ζήτησε περισσότερη υπολογιστική ισχύ από όση μπορούσε να της διαθέσει η ανταγωνίστρια τεχνολογική εταιρεία.

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Η Google έχει επιβάλει περιορισμούς στη χρήση των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Gemini από τη Meta, αφού η εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης ζήτησε περισσότερη υπολογιστική ισχύ από όση μπορούσε να της διαθέσει η ανταγωνίστρια τεχνολογική εταιρεία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Κυριακή.

Η Google, που ανήκει στην Alphabet, ενημέρωσε τη Meta γύρω στον Μάρτιο ότι δεν μπορούσε να καλύψει το σύνολο της χωρητικότητας (υπολογιστικών πόρων) για το Gemini που η εταιρεία επιθυμούσε να αγοράσει, αναφέρει η εφημερίδα. Το έλλειμμα αυτό προκάλεσε διαταραχές και καθυστερήσεις σε ορισμένα από τα εσωτερικά έργα τεχνητής νοημοσύνης της Meta.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αρκετοί ακόμη πελάτες της Google έχουν επίσης επηρεαστεί, αν και σε μικρότερο βαθμό. Ωστόσο, η Meta έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα λόγω της εξαιρετικά υψηλής ζήτησής της για τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Google, ανέφεραν οι Financial Times.

Το Reuters αναφέρει ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται άτομα με γνώση του θέματος. Τόσο η Google όσο και η Meta δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Εξαιτίας των περιορισμών, η Meta έχει παροτρύνει το προσωπικό της να χρησιμοποιεί πιο αποδοτικά τα AI tokens – τις μονάδες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της χρήσης των υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης – σύμφωνα με το δημοσίευμα των Financial Times.

Παρότι οι εταιρείες εξακολουθούν να επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια σε εξειδικευμένα τσιπ και κέντρα δεδομένων, εξακολουθούν να δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν επαρκή υπολογιστική ισχύ για να ανταποκριθούν στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Τα έσοδα της Google Cloud αυξήθηκαν στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο τρίμηνο, το οποίο έληξε τον Μάρτιο. Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της Google, Sundar Pichai, δήλωσε ότι οι περιορισμοί στη διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ εμπόδισαν την εταιρεία να πετύχει ακόμη υψηλότερη ανάπτυξη. Παράλληλα, συνέβαλαν στο να σχεδόν διπλασιαστεί, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών (backlog) της μονάδας cloud.