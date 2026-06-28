Μάικλ-Ντελ:-Τριάντα-χρόνια-δισεκατομμυριούχος-και-πλέον-στους-πέντε-πλουσιότερους-του-πλανήτη

Οι υπολογιστές Dell θεωρούνται σταθερή αξία τον τεχνολογικό κλάδο, με την μετοχή της εταιρείας να έχει τριπλασιαστεί φέτος, χάρη στις πωλήσεις εξοπλισμού τεχνητής νοημοσύνης.

Την ίδια ώρα, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Dell Technologies, Μάικλ Ντελ, αποδεικνύει ότι οι περιουσίες που «χτίζονται» στον κλάδο της τεχνολογίας δεν είναι απαραίτητα εφήμερες.

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Τριάντα χρόνια αφότου έγινε για πρώτη φορά δισεκατομμυριούχος, ο Μάικλ Ντελ συγκαταλέγεται πλέον στους πέντε πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη, σύμφωνα με τον σχετικό δείκτη του -.

Ο πρωτοπόρος των λάπτοπ άφησε πίσω του τους Γουόρεν Μπάφετ, Τζένσεν Χουάνγκ, Στιβ Μπάλμερ, Μαρκ Ζάκερμπεργκ και Λάρι Έλισον στη φετινή λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη.

Η περιουσία του έχει αυξηθεί κατά περίπου 77 δισ. δολάρια από τις αρχές Ιανουαρίου. Μόνο ο Έλον Μασκ έχει βγάλει περισσότερα χρήματα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, ο πλούτος του Ντελ ανέρχεται στα 212 δισ. δολάρια, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους έξι ανθρώπους με περιουσία άνω των 200 δισ. δολαρίων, μαζί με τους Έλον Μασκ, Λάρι Πέιτζ Σεργκέι Μπριν, Τζεφ Μπέζος και Λάρι Έλισον.

Η περιουσία του αυξήθηκε μετά την αύξηση της τιμής της μετοχής της εταιρείας του κατά 225% φέτος, η οποία έφερε την αξία της στα 281 δισ. δολάρια και πάνω από την αξία των Wells Fargo, Palantir ή IBM.

Ο Ντελ κατέχει περίπου το 41% ​​της εταιρείας υπολογιστών, η οποία έχει αξιοποιήσει την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης πουλώντας μια «πλήρη γκάμα» υπολογιστικών υποδομών για την εκτέλεση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων σταθμών εργασίας, διακομιστών, αποθήκευσης, networking και άλλων υπηρεσιών.

Η ισχυρή ζήτηση από τους πελάτες ήταν εμφανής στα κέρδη του πρώτου τριμήνου της Dell. Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 88% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο πέρυσι, φτάνοντας στο επίπεδο ρεκόρ των 44 δισ. δολαρίων, καθώς οι καθαρές πωλήσεις διακομιστών βελτιστοποιημένων για τεχνητή νοημοσύνη εκτοξεύτηκαν κατά 757%, ξεπερνώντας τα 16 δισ. δολάρια. Τα λειτουργικά έσοδα υπερτριπλασιάστηκαν, φτάνοντας τα 3,7 δισ. δολάρια.