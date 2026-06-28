Ο Κόλπος ξαναμπαίνει στη ζώνη κινδύνου: τι συνέβη, τι ακολουθεί και πώς θα ανοίξουν οι αγορές τη Δευτέρα

Η ουσία είναι απλή και σκληρή: η αγορά την Παρασκευή είχε αρχίσει να τιμολογεί αποκλιμάκωση. Το πετρέλαιο έπεφτε, τα tankers άρχισαν να περνούν ξανά από τα Στενά του Χορμούζ, οι επενδυτές άρχισαν να πιστεύουν ότι η προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν μπορεί να κρατήσει. Και τότε, μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, η κατάσταση γύρισε πάλι προς το χειρότερο.

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Τις τελευταίες 48 ώρες δεν είχαμε απλώς «ένταση». Είχαμε νέο χτύπημα σε πλοίο στα Στενά του Χορμούζ, αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους, ιρανικές επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον εγκαταστάσεων που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, νέα ρητορική απειλών από την Ουάσιγκτον και παράλληλη αναζωπύρωση στο μέτωπο Ισραήλ–Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Το Reuters μετέδωσε ότι το Ιράν έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ενώ οι ΗΠΑ είχαν προηγουμένως πλήξει ιρανικές στρατιωτικές υποδομές μετά από επίθεση σε tanker στο Χορμούζ.

Το πρώτο κρίσιμο στοιχείο είναι ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουμε αναφερόμενες μεγάλες απώλειες ή καταστροφή κρίσιμης πετρελαϊκής υποδομής. Σύμφωνα με το Reuters, αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι δεν υπήρχαν αναφορές για αμερικανικές απώλειες ή μεγάλη ζημιά σε αμερικανικές εγκαταστάσεις, ενώ το Κουβέιτ ανακοίνωσε αναχαίτιση δύο βαλλιστικών πυραύλων χωρίς ζημιές ή θύματα. Στο Μπαχρέιν, όμως, καταγράφηκε ζημιά σε κατοικημένο κτίριο στην περιοχή Μουχαράκ.

Αυτό είναι που κάνει την κατάσταση τόσο επικίνδυνη αλλά όχι ακόμη ανεξέλεγκτη. Δεν βρισκόμαστε ακόμη σε πλήρη περιφερειακό πόλεμο χωρίς φρένα. Βρισκόμαστε όμως σε φάση ελεγχόμενης στρατιωτικής κλιμάκωσης, όπου κάθε πλευρά προσπαθεί να δείξει ότι δεν υποχωρεί, χωρίς —προς το παρόν— να προκαλέσει το γεγονός που θα ανάγκαζε την άλλη πλευρά να περάσει σε πολύ μεγαλύτερη απάντηση.

Το πραγματικό επίκεντρο: όχι απλώς το Ιράν, αλλά ο έλεγχος του Χορμούζ

Το Χορμούζ δεν είναι ένα απλό γεωγραφικό σημείο. Είναι ο λαιμός της παγκόσμιας ενεργειακής κυκλοφορίας. Η EIA υπολογίζει ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2025 περνούσαν από τα Στενά του Χορμούζ περίπου 20,9 εκατ. βαρέλια ημερησίως πετρελαίου και λοιπών υγρών καυσίμων, δηλαδή περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης petroleum liquids και περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου. Από το ίδιο πέρασμα περνούσαν επίσης 11,4 Bcf/d LNG, πάνω από το 20% του παγκόσμιου εμπορίου LNG.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μια «μερική» διαταραχή δεν είναι μικρό γεγονός. Δεν χρειάζεται να κλείσει πλήρως το Χορμούζ για να εκτοξευθεί το risk premium. Αρκεί οι ασφαλιστές, οι πλοιοκτήτες και οι ναυλωτές να θεωρήσουν ότι η διέλευση δεν είναι ασφαλής. Εκεί ακριβώς παίζεται το παιχνίδι τώρα.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ πάγωσε την επιχείρηση συνοδείας πλοίων μέσω του Χορμούζ μετά από επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν. Η Evergreen ανέφερε ότι το Singapore-flagged Ever Lovely χτυπήθηκε από «άγνωστο αντικείμενο», ενώ αμερικανοί αξιωματούχοι απέδωσαν την επίθεση στο Ιράν. Παράλληλα, η ιρανική αρχή για τα Στενά προειδοποίησε ότι πλοία εκτός των εγκεκριμένων από την Τεχεράνη διαδρομών δεν θα έχουν εγγύηση ασφαλούς διέλευσης.

Εδώ βρίσκεται ο πυρήνας της σύγκρουσης: το Ιράν δεν λέει απλώς «περνάτε ή δεν περνάτε». Επιχειρεί να επιβάλει καθεστώς ελέγχου της διέλευσης. Δηλαδή ποια διαδρομή επιτρέπεται, ποιος δίνει άδεια, ποιος εγγυάται ασφάλεια και με ποιους όρους. Οι ΗΠΑ, το Ομάν και οι σύμμαχοι στον Κόλπο προσπαθούν να ανοίξουν εναλλακτικές ή ασφαλέστερες διαδρομές, ειδικά προς τη νότια πλευρά κοντά στο Ομάν. Το Ιράν, αντιθέτως, θέλει να δείξει ότι καμία διαδρομή δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά χωρίς τη δική του ανοχή.

Η συμφωνία ειρήνης τρίζει γιατί ήταν ασαφής

Η προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν, αντί να λύσει το πρόβλημα, φαίνεται ότι απλώς το πάγωσε για λίγες ημέρες. Ο Guardian σημειώνει ότι το μνημόνιο ήταν σκόπιμα ευρύ και ασαφές σε δύο κρίσιμα ζητήματα: τον Λίβανο και το Χορμούζ. Στο Χορμούζ, η διατύπωση ότι το Ιράν θα καταβάλει «βέλτιστες προσπάθειες» για την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων άφησε τεράστιο περιθώριο διαφορετικών ερμηνειών.

Με απλά λόγια: οι Αμερικανοί το διάβασαν ως άνοιγμα του περάσματος. Οι Ιρανοί φαίνεται να το διαβάζουν ως αναγνώριση του δικού τους ρόλου ως ρυθμιστή της διέλευσης. Αυτό είναι εκρηκτικό, γιατί μετατρέπει κάθε πλοίο, κάθε route και κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε πιθανή αφορμή νέας στρατιωτικής εμπλοκής.

Το δεύτερο αγκάθι είναι ο Λίβανος. Το Ισραήλ συνέχισε να πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ, ενώ η Χεζμπολάχ απέρριψε τη νέα συμφωνία Ισραήλ–Λιβάνου ως «παράδοση». Το Reuters μετέδωσε ότι το Ισραήλ χτύπησε μαχητές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο μόλις μία ημέρα μετά τη νέα συμφωνία κατάπαυσης πυρός με τη Βηρυτό.

Άρα δεν έχουμε ένα μέτωπο. Έχουμε τρία δεμένα μέτωπα: Χορμούζ, βάσεις των ΗΠΑ στον Κόλπο, Λίβανος. Και το πιο επικίνδυνο είναι ότι κάθε μέτωπο μπορεί να πυροδοτήσει το άλλο.

Η αγορά την Παρασκευή είχε κάνει λάθος προς την ηρεμία

Την Παρασκευή, πριν φανεί το μέγεθος της νέας κλιμάκωσης, το πετρέλαιο είχε κάνει έντονη υποχώρηση. Το Brent έκλεισε στα 71,99 δολάρια/βαρέλι, με πτώση 4,34%, ενώ το WTI έκλεισε στα 69,23 δολάρια/βαρέλι, με πτώση 3,74%. Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent έχασε 10,86% και το WTI 9,62%, καθώς η αγορά είδε περισσότερα tankers να περνούν ξανά από το Χορμούζ και τη Saudi Aramco να ξαναρχίζει φορτώσεις στο Ras Tanura.

Αυτό σημαίνει ότι η αγορά πήγε στο Σαββατοκύριακο με positioning αποκλιμάκωσης. Είχε πετάξει έξω ένα μεγάλο μέρος του πολεμικού premium. Άρα τη Δευτέρα το πρώτο ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρχει νευρικότητα. Θα υπάρχει. Το ερώτημα είναι πόσο βίαια θα ξαναμπεί το risk premium στην τιμή του πετρελαίου.

Ήδη οι αγορές του Κόλπου, που άνοιξαν την Κυριακή, έδειξαν νευρικότητα αλλά όχι πανικό. Ο σαουδαραβικός δείκτης υποχώρησε 0,2%, η ACWA Power έχασε 3%, ενώ η Saudi Aramco ενισχύθηκε 1,8%. Το Κατάρ έκλεισε οριακά θετικό, ενώ η Αίγυπτος υποχώρησε 2,1%.

Αυτό είναι χρήσιμο σήμα. Οι τοπικές αγορές δεν τιμολόγησαν ακόμη πλήρη πολεμική έκρηξη. Τιμολόγησαν αβεβαιότητα, όχι κατάρρευση. Αλλά οι διεθνείς αγορές πετρελαίου τη Δευτέρα θα είναι πιο ευαίσθητες, γιατί εκεί το Χορμούζ μεταφράζεται άμεσα σε τιμή, πληθωρισμό, επιτόκια και risk-off.

Τα τρία σενάρια από εδώ και πέρα

Σενάριο Τι σημαίνει πρακτικά Πιθανή αντίδραση αγορών Ελεγχόμενη κλιμάκωση Συνεχίζονται περιορισμένα χτυπήματα, αλλά χωρίς μεγάλες απώλειες και χωρίς πλήγμα σε μεγάλη πετρελαϊκή υποδομή Άνοδος πετρελαίου, πίεση σε μετοχές, αλλά όχι κατάρρευση Ναυτιλιακή φθορά στο Χορμούζ Επιθέσεις ή απειλές σε πλοία, άνοδος ασφαλίστρων, περιορισμένες διελεύσεις Ισχυρότερο άλμα Brent, πίεση σε Ευρώπη/Ασία, άνοδος ενέργειας και άμυνας Περιφερειακή έκρηξη Θύματα σε αμερικανικές βάσεις, χτύπημα σε Aramco/Κατάρ/UAE ή ευθεία εμπλοκή Ισραήλ–Ιράν–ΗΠΑ Πλήρες risk-off, άλμα πετρελαίου, χρυσός/δολάριο πάνω, μετοχές κάτω

Το βασικό σενάριο αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο με στοιχεία του δεύτερου: ελεγχόμενη κλιμάκωση, αλλά με ναυτιλιακό ρίσκο. Δηλαδή όχι γενικευμένος πόλεμος από τη Δευτέρα το πρωί, αλλά αρκετή ένταση ώστε οι αγορές να ξαναβάλουν premium φόβου.

Το σενάριο που θα άλλαζε τα πάντα είναι απώλειες Αμερικανών ή χτύπημα μεγάλης ενεργειακής εγκατάστασης. Εκεί η αγορά δεν θα ασχοληθεί με διατυπώσεις διπλωματίας. Θα πάει κατευθείαν στο ερώτημα: πόσα βαρέλια κινδυνεύουν να βγουν από την αγορά;

Τι σημαίνει για το πετρέλαιο τη Δευτέρα

Το πιθανότερο είναι ότι το Brent θα ανοίξει με ανοδικό gap σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής. Όχι επειδή έχει χαθεί άμεσα μεγάλος όγκος πετρελαίου, αλλά επειδή η αγορά πρέπει να ξανατιμολογήσει τον κίνδυνο ότι η ροή μέσω Χορμούζ μπορεί να μην είναι ομαλή.

Η κρίσιμη ζώνη ψυχολογικά είναι η επιστροφή πάνω από τα 75 δολάρια. Αν το Brent ανοίξει ή κινηθεί γρήγορα προς τα εκεί, θα σημαίνει ότι η αγορά απλώς διορθώνει την υπερβολική αισιοδοξία της Παρασκευής. Αν όμως δούμε κίνηση προς 78–80 δολάρια χωρίς νέα είδηση, θα σημαίνει ότι οι traders φοβούνται νέο κύκλο επιθέσεων. Αν υπάρξει νέο χτύπημα σε tanker ή νέα αμερικανοϊρανική ανταλλαγή μέσα στη νύχτα, τότε το εύρος μπορεί να ανοίξει πολύ περισσότερο.

Το φυσικό αέριο επίσης δεν πρέπει να αγνοηθεί. Το Κατάρ εξαρτάται από το Χορμούζ για μεγάλο μέρος των LNG εξαγωγών του, ενώ η EIA καταγράφει ότι πάνω από το 20% του παγκόσμιου LNG trade πέρασε από το Χορμούζ στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Για την Ευρώπη αυτό δεν σημαίνει άμεση έλλειψη, αλλά σημαίνει ότι το TTF και τα ευρωπαϊκά ενεργειακά κόστη μπορούν να ξαναπάρουν premium κινδύνου.

Τι σημαίνει για μετοχές, ομόλογα, δολάριο και χρυσό

Στις μετοχές, η πρώτη αντίδραση θα είναι κλασική: πωλήσεις σε κυκλικούς κλάδους, αερομεταφορές, τουρισμό, βιομηχανίες υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης και τράπεζες με υψηλό beta. Αντίθετα, ενέργεια, άμυνα και ορισμένα commodity plays μπορεί να κρατήσουν καλύτερα.

Στα ομόλογα το σήμα είναι πιο σύνθετο. Κανονικά, η γεωπολιτική ένταση στέλνει χρήμα σε ασφαλή κρατικά ομόλογα. Όμως ένα νέο πετρελαϊκό σοκ ανεβάζει ξανά τον πληθωριστικό κίνδυνο. Άρα μπορεί να δούμε βραχυπρόθεσμα ζήτηση για ασφάλεια, αλλά όχι απαραίτητα καθαρή πτώση αποδόσεων σε όλη την καμπύλη.

Το δολάριο λογικά θα έχει στήριξη ως ασφαλές καταφύγιο. Ο χρυσός επίσης μπορεί να κινηθεί ανοδικά, ειδικά αν η Ασία ανοίξει με έντονη ανησυχία. Το γεν και το ελβετικό φράγκο συνήθως ευνοούνται σε τέτοιες φάσεις, αλλά η τελική κίνηση θα εξαρτηθεί από το πόσο μεγάλο θα είναι το άλμα στο πετρέλαιο.

Τι σημαίνει για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Για το ΧΑ, η Δευτέρα δεν ξεκινά με καλό εξωτερικό φόντο. Αν το Brent ανοίξει ανοδικά και τα ευρωπαϊκά futures πιεστούν, η Αθήνα δύσκολα θα μείνει ανεπηρέαστη. Οι τράπεζες, λόγω βαρύτητας και beta, είναι οι πρώτες που συνήθως δέχονται πίεση σε διεθνές risk-off. Δεν σημαίνει ότι αλλάζει η θεμελιώδης εικόνα τους από ένα γεωπολιτικό επεισόδιο, αλλά σημαίνει ότι οι βραχυπρόθεσμοι παίκτες μειώνουν ρίσκο.

Οι ενεργειακές μετοχές είναι πιο σύνθετη υπόθεση. Τα διυλιστήρια μπορεί να δουν στήριξη από την άνοδο του crude, αλλά ταυτόχρονα η μεταβλητότητα στα spreads, στα ναύλα και στα ασφαλιστικά κόστη μπορεί να μπερδέψει την εικόνα. Εταιρείες με έκθεση σε ηλεκτρισμό, βιομηχανικό κόστος και φυσικό αέριο θα αξιολογηθούν με βάση το πόσο μεταφέρεται η άνοδος της ενέργειας στο λειτουργικό κόστος.

Για τον τουρισμό και τις αερομεταφορές, η άνοδος του πετρελαίου είναι καθαρά αρνητική. Αν το Brent πάει απλώς 75–76 δολάρια, η ζημιά είναι διαχειρίσιμη. Αν ξαναδούμε κίνηση προς 80+ δολάρια με πολεμικό premium, τότε η αγορά θα αρχίσει να κοιτάζει ξανά κόστος καυσίμων, περιθώρια και ζήτηση.

Το τελικό συμπέρασμα

Η κατάσταση στον Κόλπο δεν έχει φύγει ακόμη εκτός ελέγχου. Αλλά έχει φύγει από τη ζώνη της άνετης αποκλιμάκωσης. Το χειρότερο για τις αγορές είναι ότι η Παρασκευή έκλεισε με αφήγημα «επιστρέφουν οι ροές, πέφτει το πετρέλαιο, η συμφωνία κρατά». Το Σαββατοκύριακο όμως έδωσε το αντίθετο μήνυμα: η συμφωνία είναι εύθραυστη, το Χορμούζ παραμένει όμηρος στρατιωτικής ισορροπίας και το Ιράν θέλει να επιβάλει δικούς του όρους διέλευσης.

Για τη Δευτέρα, το πιθανότερο σενάριο είναι νευρικό άνοιγμα, άνοδος πετρελαίου, πίεση στις μετοχές και στροφή σε ασφαλή καταφύγια. Όχι απαραίτητα πανικός. Πανικός θα υπάρξει μόνο αν μέσα στις επόμενες ώρες υπάρξει νέο πλήγμα με νεκρούς, χτύπημα σε μεγάλη πετρελαϊκή εγκατάσταση ή σαφής απόφαση μεγάλης ναυτιλιακής/ασφαλιστικής αγοράς να περιορίσει μαζικά τη διέλευση από το Χορμούζ.

Με μία φράση: η αγορά τη Δευτέρα δεν θα τιμολογήσει ακόμη γενικευμένο πόλεμο· θα τιμολογήσει όμως ότι η αποκλιμάκωση της Παρασκευής ήταν πρόωρη.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τι σημαίνει η κρίση στον Κόλπο για το ΧΑ τη Δευτέρα Για το Χρηματιστήριο Αθηνών, η Δευτέρα ξεκινά με ένα εξαιρετικά ευαίσθητο εξωτερικό περιβάλλον. Η αγορά δεν μπαίνει στη νέα εβδομάδα από θέση άνεσης, αλλά από θέση επιφυλακής, καθώς η γεωπολιτική ένταση στον Κόλπο επαναφέρει στο προσκήνιο το ρίσκο του πετρελαίου, των ναυτιλιακών ροών και της διεθνούς αποστροφής κινδύνου. Το πρώτο μέτωπο είναι οι τράπεζες. Όχι επειδή έχουν άμεση έκθεση στον Κόλπο, αλλά επειδή αποτελούν τον βασικό μοχλό ρίσκου της ελληνικής αγοράς. Σε κάθε διεθνές risk-off, οι επενδυτές ξεκινούν από τις μετοχές με τη μεγαλύτερη ρευστότητα, τη μεγαλύτερη άνοδο και το υψηλότερο beta. Στην Αθήνα αυτό σημαίνει πρωτίστως τραπεζικός κλάδος. Το δεύτερο μέτωπο είναι τα διυλιστήρια και η ενέργεια. Εδώ η εικόνα δεν είναι μονοσήμαντη. Η άνοδος του πετρελαίου μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τον κλάδο, όμως όταν η άνοδος προέρχεται από πολεμικό ρίσκο και όχι από υγιή ζήτηση, η μεταβλητότητα στα περιθώρια, στα ναύλα, στην ασφάλιση φορτίων και στο κόστος εφοδιασμού αυξάνεται σημαντικά. Το τρίτο μέτωπο είναι οι εταιρείες υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Βιομηχανία, μεταφορές, κατασκευές, τουρισμός και εταιρείες με ευαισθησία στο κόστος καυσίμων θα βρεθούν αμέσως στο μικροσκόπιο. Αν το Brent κινηθεί απλώς ήπια ανοδικά, η αγορά μπορεί να το απορροφήσει. Αν όμως υπάρξει νέα ένταση στο Χορμούζ, τότε οι πιέσεις μπορούν να γίνουν πολύ πιο έντονες. Το κρίσιμο σημείο: Η γεωπολιτική κρίση δεν ακυρώνει το ελληνικό επενδυτικό story, αλλά μπορεί εύκολα να προκαλέσει βραχυπρόθεσμη απομόχλευση, ειδικά στις τράπεζες και στα βαριά χαρτιά. Τεχνικά, η αγορά χρειάζεται άμυνα στις πρώτες στηρίξεις και κυρίως συμμετοχή των τραπεζών για να αποφύγει βαθύτερη διόρθωση. Αν οι ευρωπαϊκές αγορές ανοίξουν με πίεση και το πετρέλαιο κινηθεί έντονα ανοδικά, το ΧΑ δύσκολα θα μείνει ανεπηρέαστο. Αντίθετα, αν το διεθνές κλίμα σταθεροποιηθεί και δεν υπάρξει νέο επεισόδιο στο Χορμούζ, οι απώλειες μπορούν να περιοριστούν. Με μία φράση: το ΧΑ μπαίνει στη Δευτέρα με θεμελιώδη στήριξη, αλλά χωρίς ανοσία. Η κρίση στον Κόλπο μπορεί να μη γκρεμίσει την αγορά, μπορεί όμως να φρενάρει απότομα την όρεξη για ρίσκο.

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