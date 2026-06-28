Τερκενλής:-Αύξηση-πωλήσεων-και-κερδών-για-τα-διάσημα-τσουρέκια-της-Θεσσαλονίκης

Τι έδειξαν οι τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

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Σημαντική αύξηση κερδών αλλά και διψήφια άνοδο της κερδοφορίας της εμφάνισε το 2025 η εταιρεία Τερκενλής κι ενώ τα διάσημα τσουρέκια που παράγει αποτελούν για πολλούς σήμα κατατεθέν της Θεσσαλονίκης.

Τα προϊόντα και εμπορεύματα της ΑΒΕΕ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ ΑΕ περιλαμβάνουν είδη ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, ενώ οι πωλήσεις της επικεντρώνονται στην εγχώρια χονδρική και λιανική, καθώς και σε εξαγωγές στην Κύπρο και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άνοδος τζίρου και κερδών

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που δημοσιεύθηκαν πριν από μερικά 24ωρα, η Τερκενλής, στο τιμόνι της οποίας βρίσκεται ο Παύλος Τερκενλής, εμφανίζει σχετικά σταθερές οικονομικές επιδόσεις στα βασικά της οικονομικά μεγέθη τα τελευταία έτη.

Ειδικότερα, το 2025 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 19,02 εκατ. ευρώ έναντι 18,05 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 5,4%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 846 χιλ. ευρώ από 722 χιλ. ευρώ το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας αύξηση 17,1%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 636 χιλ. ευρώ από 542 χιλ. ευρώ το 2024, αυξημένα κατά 17,2%.

Την ίδια στιγμή, το μικτό κέρδος ενισχύθηκε κατά 9,8% και ανήλθε σε 6,04 εκατ. ευρώ από 5,50 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο μικτού κέρδους να βελτιώνεται στο 31,8% από 30,5% ένα χρόνο νωρίτερα. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) διαμορφώθηκαν σε 909 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 18,9% σε σχέση με το 2024.

Οι επενδύσεις

Η Τερκενλής συνέχισε και το 2025 να επενδύει στην παραγωγική της βάση και στον εξοπλισμό του δικτύου της. Η αξία των ενσώματων παγίων ανήλθε σε 3,75 εκατ. ευρώ από 3,36 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 11,6%.

Οι επενδύσεις αφορούν σε εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα και εξοπλισμό καταστημάτων, με την παραγωγική δραστηριότητα να παραμένει συγκεντρωμένη στη μονάδα της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Νέας Ραιδεστού Θεσσαλονίκης.

Το δίκτυο καταστημάτων

Σήμερα το δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας αριθμεί συνολικά 23 σημεία πώλησης σε Ελλάδα και αερολιμένες.

Στη Θεσσαλονίκη η Τερκενλής διαθέτει ισχυρή παρουσία με 13 καταστήματα, μεταξύ των οποίων στις οδούς Τσιμισκή και Παύλου Μελά, στην πλατεία Αγίας Σοφίας, στη Βασιλίσσης Όλγας, στο Mediterranean Cosmos και στη Νέα Ραιδεστό. Παράλληλα, έχει παρουσία σε κομβικά σημεία μετακίνησης, όπως ο Σιδηροδρομικός Σταθμός, το ΚΤΕΛ «Μακεδονία» και το αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου λειτουργεί σημεία πώλησης στις αφίξεις, στις αναχωρήσεις και στη ζώνη Duty Free.

Στην Αττική λειτουργούν καταστήματα στη Βασιλίσσης Σοφίας και στο Χαλάνδρι, καθώς και δύο σημεία στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», στις αφίξεις και στη ζώνη Duty Free.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία έχει αναπτύξει παρουσία σε σημαντικούς τουριστικούς και οδικούς προορισμούς της χώρας, με καταστήματα στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» του Ηρακλείου, στην Κέρκυρα, στην Καλλιθέα Χαλκιδικής, στη Λεπτοκαρυά, στην Ακράτα και στο Σπαθοβούνι.

Μια γλυκιά… επιχειρηματική διαδρομή

Ήταν το 1926 όταν ο νεαρός έφηβος Σταύρος Τερκενλής, προσφυγόπουλο από τη Μικρά Ασία, ξεκινάει να εργάζεται σε ηλικία 12 ετών σε ένα από τα κεντρικότερα και πιο γνωστά αρτοζαχαροπλαστεία στη Θεσσαλονίκη εκείνη την εποχή.

Δύο δεκαετίες μετά και δη το 1948, ξεκινάει η επιχειρηματική διαδρομή της οικογένειας Τερκενλή στον χώρο της αρτοζαχαροπλαστικής με την ίδρυση του πρώτου καταστήματος από τον Σταύρο Τερκενλή επί των οδών Τσιμισκή και Αριστοτέλους γωνία, όπου λειτουργεί μέχρι και σήμερα.

Το 1988 και μετά από 40 χρόνια αναλαμβάνει το «τιμόνι» του ενός καταστήματος ο Παύλος Τερκενλής «ανοίγοντας πανιά» για τη δημιουργία μιας αλυσίδας ιδιόκτητων και συνεργαζόμενων καταστημάτων και καθιστώντας το brand γνωστό σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Το 2003 ξεκινάει η λειτουργία της κεντρικής παραγωγής στη Ν. Ραιδεστό Θεσσαλονίκης, ενώ το 2007 τα διάσημα τσουρέκια της συμπρωτεύουσας παίρνουν το δρόμο για την Αθήνα. Το πρώτο κατάστημα ανοίγει στο Χαλάνδρι.

Σήμερα κι ενώ έχουν περάσει περισσότερα από 70 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας, η Τερκενλής συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά.