Το-Ιράν-προειδοποιεί-για-νέα-κλιμάκωση-αν-υπάρξει-ξένη-παρέμβαση-στο-Ορμούζ:-«Καμία-άλλη-χώρα-δεν-έχει-λόγο-εκεί»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε σήμερα, έπειτα από τρεις ημέρες αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών, πως κάθε παρέμβαση στη διαχείριση από την Τεχεράνη των Στενών του Ορμούζ, εκτός του πλαισίου που προβλέπει το πρωτόκολλο συνεννόησης με την Ουάσιγκτον, ενέχει τον κίνδυνο να «αυξήσει τις εντάσεις» στην περιοχή.

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Η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας που προβλέπεται στο πρωτόκολλο συμφωνίας, το οποίο υπογράφηκε τη 17η Ιουνίου, σε σχέση με τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.

Τα Στενά, μια στενή οδός ναυσιπλοΐας, μήκους περίπου 30 χλμ, που χωρίζει το Ιράν και το Ομάν, άνοιξαν ξανά τη 17η Ιουνίου, όμως η Τεχεράνη έχει επιτρέψει μονάχα έναν διάδρομο διέλευσης, κατά μήκος των ακτών της, και απειλεί να πλήξει κάθε πλοίο που δεν συμμορφώνεται.

Οι εχθροπραξίες επαναλήφθηκαν σταδιακά από την Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση του Ομάν να ανοίξει μια εναλλακτική διαδρομή ναυσιπλοΐας, παρουσιάζοντας το μέτρο αυτό ως μια πρωτοβουλία που ανέλαβε σε συνεργασία με τον ΟΗΕ προκειμένου να απομακρύνει τους ναυτικούς και τα πλοία που έχουν αποκλειστεί.

Λίγο μετά, ένα φορτηγό πλοίο που διέπλευσε από τα Στενά εκτός του πλαισίου αυτής της πρωτοβουλίας επλήγη από ένα «βλήμα άγνωστης προέλευσης».

Η επίθεση αποδόθηκε στο Ιράν από τις ΗΠΑ, οι οποίες έπληξαν το ιρανικό έδαφος, προκαλώντας μια απάντηση από την Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών θέσεων ιδίως στο Μπαχρέιν.

Ένα ανάλογο σκηνικό επαναλήφθηκε χθες, αφού ένα πετρελαιοφόρο επλήγη από ένα άγνωστης προέλευσης βλήμα. Στρατιωτικές υποδομές του Ιράν δέχθηκαν επίθεση από την αμερικανική πολεμική αεροπορία και η Τεχεράνη εξαπέλυσε αντίποινα σήμερα με πυραύλους και ντρόουν προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

Το Ιράν είναι αποφασισμένο να «υπερασπιστεί την εθνική κυριαρχία του», διαβεβαίωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, καταδικάζοντας τα αμερικανικά πλήγματα «εναντίον εγκαταστάσεων επιτήρησης και ελέγχου στις νότιες ακτές».

Το Κουβέιτ καταδίκασε τις «απεχθές και επαναλαμβανόμενες επιθέσεις» του Ιράν, οι οποίες «υπονομεύουν» τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στη Μέση Ανατολή και μια «κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας του.

Στο Μπαχρέιν, όπου οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν δύο φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο στρατός ανακοίνωσε ότι «αναχαίτισε και κατέστρεψε έναν αριθμό βλημάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές τις ύπουλες ιρανικές επιθέσεις».

«Καμία άλλη χώρα»

«Κανένας άλλoς οργανισμός και καμία άλλη χώρα» εκτός του Ιράν δεν είναι «υπεύθυνοι» για τη διαχείριση των Στενών, σημείωσε σήμερα ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί.

«Σε συμφωνία με το πρωτόκολλο συνεννόησης (…) κάθε παρέμβαση» στη διαχείριση των Στενών θα οδηγήσει «σε καθυστερήσεις στην επαναλειτουργία του και θα αυξήσει τις εντάσεις, όπως έχουμε διαπιστώσει αυτές τις δύο νύχτες», προειδοποίησε κατά τη διάρκεια μιας επίσημης επίσκεψης στη Βαγδάτη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, υπογράμμισαν πως «ελήφθησαν μέτρα» για τον έλεγχο της κυκλοφορίας στα Στενά. «Από εδώ και στο εξής, τα πλοία που παραβαίνουν τους κανόνες θα αντιμετωπίζονται με αυξημένη αυστηρότητα», προειδοποίησαν.

Ο Αμπάς Αραγτσί τάχθηκε επίσης υπέρ της εφαρμογής ενός πλαισίου ασφαλείας που θα περιλαμβάνει «όλες τις χώρες της περιοχής και χωρίς την παρουσία ούτε παρέμβαση καμίας εξωτερικής χώρας».