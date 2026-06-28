Το-μεγαλύτερο-μυστικό-του-Κιμ-Γιονγκ-Ουν:-Γιατί-δεν-μιλά-ποτέ-δημόσια-για-τη-μητέρα-του;

Περίπου 93.000 Κορεάτες μετακινήθηκαν τότε στη Βόρεια Κορέα, έχοντας πειστεί από τις υποσχέσεις του καθεστώτος για δωρεάν υγεία, παιδεία και εργασία.

Όταν ήταν περίπου δέκα ετών, η οικογένειά της εγκατέλειψε την Ιαπωνία και εγκαταστάθηκε στη Βόρεια Κορέα, στο πλαίσιο ενός μεγάλου προγράμματος επαναπατρισμού που λειτούργησε μεταξύ 1959 και 1984.

Η Κο Γιονγκ Χούι , φέρεται να γεννήθηκε το 1952 στην Οσάκα της Ιαπωνίας. Οι γονείς της κατάγονταν από το νησί Τζέτζου της σημερινής Νότιας Κορέας και ανήκαν στους λεγόμενους « Κορεάτες Ζαϊνίτσι », δηλαδή Κορεάτες που είχαν εγκατασταθεί στην Ιαπωνία κατά την περίοδο της ιαπωνικής αποικιοκρατίας.

Η αλήθεια για την καταγωγή της μητέρας του Κιμ Γιονγκ Ουν συνιστά μια σημαντική… παραφωνία στην προπαγάνδα του καθεστώτος.

Όπως έχει γράψει στο βιβλίο του ο αυτομολήσας πρώην Βορειοκορεάτης διπλωμάτης Ριου Χιουν-γου , ο Κιμ Γιονγκ Ουν αναδείχθηκε διάδοχος σε ηλικία λίγο πάνω από τα 20, χωρίς ιδιαίτερα προσωπικά επιτεύγματα, αποκλειστικά χάρη στη λεγόμενη «γραμμή αίματος του Πεκτού».

Η αφήγηση αυτή χρησιμοποιήθηκε επί δεκαετίες για να παρουσιάσει τη δυναστεία ως «ιερή» και να δικαιολογήσει τη διαδοχή της εξουσίας από γενιά σε γενιά.

Το ίδιο βουνό απέκτησε ξεχωριστή θέση και στην προπαγάνδα του καθεστώτος. Ο ιδρυτής της Βόρειας Κορέας, Κιμ Ιλ Σουνγκ , φέρεται να χρησιμοποιούσε την περιοχή ως καταφύγιο στον αγώνα κατά των Ιαπώνων, ενώ ο γιος του, Κιμ Γιονγκ Ιλ, σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, γεννήθηκε στις πλαγιές του Πεκτού – αν και ιστορικές έρευνες υποδεικνύουν ότι μάλλον γεννήθηκε στη Σοβιετική Ένωση.

Σύμφωνα με την κορεατική παράδοση, στο όρος Πεκτού, στα σύνορα Βόρειας Κορέας και Κίνας, γεννήθηκε ο Ντανγκούν , ο μυθικός ιδρυτής του πρώτου κορεατικού βασιλείου.

Σύμφωνα με το BBC, που επικαλείται αναλυτές και πρώην αξιωματούχους που αυτομόλησαν, η μυστικότητα γύρω από τη μητέρα του Κιμ Γιονγκ Ουν δεν είναι τυχαία. Η αλήθεια για εκείνη θα μπορούσε να πλήξει τον πυρήνα της προπαγάνδας πάνω στην οποία στηρίζεται η δυναστεία των Κιμ, καθώς αμφισβητεί το αφήγημα της «ιερής» γραμμής αίματος του όρους Πεκτού που νομιμοποιεί την κληρονομική διαδοχή της εξουσίας.

Είναι ο άνθρωπος που κυβερνά με σιδερένια γροθιά τη Βόρεια Κορέα, ωστόσο, στα 15 χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία, δεν έχει μιλήσει ποτέ δημόσια για τη μητέρα του. Ο λόγος για τον Κιμ Γιονγκ Ουν, ο οποίος αποφεύγει συστηματικά κάθε αναφορά στο πρόσωπο και την καταγωγή της Κο Γιονγκ Χούι, της γυναίκας που τον έφερε στη ζωή, με το καθεστώς να ακολουθεί αυστηρά την ίδια τακτική.

Αν και οι επαναπατρισθέντες έφτασαν αρχικά στη χώρα μεταφέροντας χρήματα, οικιακές συσκευές και αγαθά από την Ιαπωνία, γρήγορα αντιμετωπίστηκαν με καχυποψία. Αποκαλούνταν υποτιμητικά «τζαέπο», ένας χαρακτηρισμός που παρέπεμπε σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν επηρεαστεί από ξένες και επικίνδυνες ιδεολογίες.

Στο αυστηρό σύστημα κοινωνικής ταξινόμησης της Βόρειας Κορέας, γνωστό ως «σονγκμπούν», οι Κορεάτες Ζαϊνίτσι ανήκαν στη λεγόμενη «αμφιταλαντευόμενη τάξη», μακριά από τον στενό πυρήνα των πολιτικά αξιόπιστων πολιτών. Βρίσκονταν υπό συνεχή κρατική παρακολούθηση και συχνά αποκλείονταν από πανεπιστήμια, κρατικές θέσεις και σημαντικά αξιώματα.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η καταγωγή της μητέρας του σημερινού ηγέτη θεωρείται εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα. «Η γραμμή αίματος του Πεκτού θεωρείται ιερή», δηλώνει ο Κιμ Χιουνγκ-σου, ερευνητής της Northern Research Association. «Επομένως, η ιδέα ότι ο ηγέτης της χώρας είναι γιος μιας οικογένειας “τζαέπο” είναι αδιανόητη».

Από χορεύτρια σε άτυπη πρώτη κυρία

Παρά την κοινωνική της προέλευση, η Κο Γιονγκ Χούι κατάφερε να ξεχωρίσει. Ως μέλος του καλλιτεχνικού συγκροτήματος Mansudae γνώρισε τον Κιμ Γιονγκ Ιλ, ο οποίος εντυπωσιάστηκε από την ομορφιά και τις χορευτικές της ικανότητες. Παρότι εκείνος ήταν ήδη παντρεμένος με την Κιμ Γιανγκ Σουκ και διατηρούσε παράλληλα άλλες ερωτικές σχέσεις, ανέπτυξε στενό δεσμό με την Κο και απέκτησαν μαζί τρία παιδιά.

Η σχέση τους όμως δεν αναγνωρίστηκε ποτέ επίσημα. Η Κο δεν παντρεύτηκε ποτέ τον Κιμ Γιονγκ Ιλ, ενώ ούτε ο ιδρυτής του κράτους, Κιμ Ιλ Σουνγκ, την αποδέχθηκε ως μέλος της οικογένειας. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Κιμ Ιλ Σουνγκ ουδέποτε φωτογραφήθηκε δημόσια με τα παιδιά της, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό σε ένα καθεστώς που χρησιμοποιεί κάθε οικογενειακή εικόνα για λόγους προπαγάνδας.

Παρ’ όλα αυτά, μετά τον θάνατο του Κιμ Ιλ Σουνγκ, η Κο απέκτησε σημαντική επιρροή στο περιβάλλον του νέου ηγέτη. Συνόδευε τον Κιμ Γιονγκ Ιλ σε στρατιωτικές επιθεωρήσεις, συμμετείχε σε περιοδείες και, σύμφωνα με τον πρώην προσωπικό του μάγειρα, ο ηγέτης ζητούσε συχνά τη γνώμη της ακόμη και πριν λάβει σημαντικές πολιτικές αποφάσεις.

Το 2004 πέθανε από καρκίνο του μαστού σε νοσοκομείο του Παρισιού, χωρίς τα κρατικά μέσα ενημέρωσης να αναφερθούν στον θάνατό της.

Πώς έγινε διάδοχος ο Κιμ Γιονγκ Ουν

Η άνοδος του Κιμ Γιονγκ Ουν στην εξουσία δεν ήταν ποτέ δεδομένη. Η επίσημη σύζυγος του Κιμ Γιονγκ Ιλ απέκτησε δύο κόρες, οι οποίες δεν θεωρήθηκαν υποψήφιες για τη διαδοχή.

Ο Κιμ Γιονγκ Ιλ διατηρούσε επίσης δύο ακόμη ερωμένες, πέρα από την Κο Γιονγκ Χούι: τη Σουνγκ Χε Ριμ και την Κιμ Οκ. Με την Κιμ Οκ δεν απέκτησε παιδιά. Για ένα διάστημα, ωστόσο, θεωρήθηκε πιθανό ότι ο πρωτότοκος γιος του από τη σχέση του με τη Σουνγκ Χε Ριμ, ο Κιμ Γιονγκ Ναμ, θα μπορούσε να επιλεγεί ως διάδοχός του.

Ο Ναμ, ωστόσο, έχασε τελικά την εύνοια του πατέρα του. Είχε σπουδάσει στο εξωτερικό, μιλούσε άπταιστα αγγλικά και γαλλικά και φερόταν να αμφισβητούσε την κληρονομική διαδοχή, υποστηρίζοντας μεταρρυθμίσεις στο καθεστώς. Η εικόνα του επιβαρύνθηκε και από τον πολυτελή τρόπο ζωής του, με συχνά ταξίδια σε καζίνο και στο εξωτερικό.

Το 2017 δολοφονήθηκε στη Μαλαισία με νευροτοξικό παράγοντα VX, σε μία υπόθεση που προκάλεσε διεθνή σάλο.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Γιονγκ Τσολ, αποκλείστηκε επίσης από τη διαδοχή, καθώς, σύμφωνα με τον πρώην διπλωμάτη Ριου, αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα εθισμού στο όπιο.

Έτσι, η Κο Γιονγκ Χούι φέρεται να εργάστηκε συστηματικά ώστε να προωθήσει τον δεύτερο γιο της, Κιμ Γιονγκ Ουν, ως διάδοχο.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο νεαρός Κιμ εντυπωσίασε τον πατέρα του με τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα και τις ηγετικές του ικανότητες, γεγονός που τον οδήγησε τελικά στον θρόνο το 2011, σε ηλικία μόλις 27 ετών.

Γιατί συνεχίζεται μέχρι σήμερα η σιωπή για τη μητέρα του

Παρότι σήμερα ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει πλέον εδραιωθεί στην εξουσία, το ζήτημα της καταγωγής της μητέρας του εξακολουθεί να θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και το γεγονός πως τα γενέθλιά του δεν έχουν ανακηρυχθεί εθνική εορτή, όπως εκείνα του πατέρα και του παππού του, συνδέεται με την επιθυμία του καθεστώτος να μην αναδειχθούν ερωτήματα για τη μητέρα του και τα πρώτα χρόνια της ζωής του εκτός Πιονγκγιάνγκ.

Αντίθετα, ο Κιμ επέλεξε από νωρίς να παρουσιάσει δημόσια τη σύζυγό του, Ρι Σολ Τζου, η οποία, σύμφωνα με τις νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών, προέρχεται από εύπορη οικογένεια της Πιονγκγιάνγκ και διαθέτει υψηλή κοινωνική κατάταξη στο σύστημα «σονγκμπουν». Τα τελευταία χρόνια, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης εμφανίζεται επίσης συχνά δημόσια μαζί με την έφηβη κόρη του, Τζου Ε, κάτι που αρκετοί αναλυτές θεωρούν προσπάθεια ενίσχυσης της εικόνας μιας απολύτως «νόμιμης» οικογενειακής διαδοχής.

Σύμφωνα με τον αυτομολήσαντα πρώην διπλωμάτη Ριου Χιουν-γου, εάν γινόταν ευρέως γνωστό μέσα στη Βόρεια Κορέα ότι η μητέρα του ηγέτη γεννήθηκε στην Ιαπωνία και προερχόταν από οικογένεια Κορεατών Ζαϊνίτσι, το πλήγμα για το καθεστώς θα ήταν τεράστιο.

Όπως υποστηρίζει, μια τέτοια αποκάλυψη δεν θα αμφισβητούσε μόνο τη νομιμοποίηση του ίδιου του Κιμ Γιονγκ Ουν, αλλά θα έθετε υπό αμφισβήτηση ολόκληρο το κληρονομικό σύστημα εξουσίας πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η Βόρεια Κορέα εδώ και περισσότερα από 75 χρόνια. «Θα είχε τον αντίκτυπο μιας πυρηνικής βόμβας στην κοινωνία της Βόρειας Κορέας», αναφέρει χαρακτηριστικά.