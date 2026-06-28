helleniq-energy:-Αναζητά-πιο-αποδοτικές-επενδύσεις-στο-φυσικό-αέριο

Μια μικρότερη αλλά πιο ευέλικτη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο εκτιμάται ως καλύτερη επιλογή έναντι του αρχικά σχεδιαζόμενου project συνολικής ισχύος 826 MW στη Θεσσαλονίκη. Με ανάλογο σκεπτικό η Helleniq Energy διερευνά το έδαφος για FSRU με τις τελικές αποφάσεις να μένουν ανοικτές στο χρόνο.

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Την προσαρμογή σχεδιαζόμενων «projects» στα «μέτρα και τα σταθμά» της αγοράς ως διαμορφώνονται σήμερα προωθεί η Helleniq Energy με το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα να αποτελεί η σχεδιαζόμενη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές με γνώση του θέματος, η Διοίκηση του Ομίλου «τρέχει» εκ νέου την άσκηση αναγνωρίζοντας ότι το σενάριο που ήθελε «επικερδή» και συμφέρουσα μια μεγάλη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης των 826 MW, όπως προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός, μάλλον καθίσταται πλέον «παρωχημένο», με τις ανάγκες σήμερα να εστιάζουν περισσότερο στην ευέλικτη παραγωγή και επομένως σε μικρότερες μονάδες. «Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χρειάζεται ευελιξία. Επομένως, εκ του αποτελέσματος, είναι λίγο δύσκολο ο σταθμός να έχει δυναμικότητα 800 Μεγαβάτ» σημειώνουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές.

Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και FSRU πάνε μαζί

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω project βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό (χρόνια) στο pipeline του Ομίλου, ενώ ανάλογη συζήτηση γίνεται για την δημιουργία μιας νέας πλωτής μονάδας επαναεριοποίησης φυσικού αερίου (FSRU) στη Θεσσαλονίκη. Τα δύο έργα βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση μεταξύ τους στο σχεδιασμό του Ομίλου, χωρίς ωστόσο, να έχει προκύψει κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη στο «σκεπτικό» της Διοίκησης που να συνηγορεί υπέρ της λήψης τελικής επενδυτικής απόφασης εντός του επόμενου διαστήματος.

Με άλλα λόγια, τα έργα παραμένουν στα επενδυτικά σχέδια του Ομίλου με την Διοίκηση ωστόσο να ξεκαθαρίζει ότι οι αποφάσεις θα προκύψουν σε ακολουθία με τα οικονομικά δεδομένα της αγοράς και πως αυτή δύναται να «υποστηρίξει» τέτοιου είδους επενδύσεις. Αυτή την στιγμή, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, το τοπίο παραμένει «ασαφές» με την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου πρώτα και κύρια να γνωρίζει μεγάλη αβεβαιότητα, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες επισφάλειες ως προς την υλοποίηση τέτοιων έργων.

«Core Business» η ευελιξία

Βέβαια, την ίδια στιγμή, η ευελιξία, όπως προαναφέρθηκε, αναδεικνύει σε κρίσιμη παράμετρο του ενεργειακού συστήματος με μια μονάδα φυσικού αερίου να μπορεί να πάρει στρατηγική θέση σε αυτό, προσφέροντας σημαντικές «ανάσες». Τα παραπάνω επιχειρεί να σταθμίσει η Διοίκηση της Helleniq Energy, διατηρώντας στο προσανατολισμό της τόσο την μονάδα ηλεκτροπαραγωγής όσο και την προοπτική δημιουργίας μιας τρίτης – σε εθνικό επίπεδο – υποδομής υποδοχής LNG σε μια περίοδο που η Ελλάδα τείνει να αποτελέσει μια από τις βασικές πύλες εισόδου της Ευρώπης σε υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Σε κάθε περίπτωση, και υπό την αίρεση της ανάλυσης που θα προκύψει για τα χαρακτηριστικά της νέας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, αυτή εκτιμάται ότι θα έχει μεγαλύτερη δυναμικότητα από 200 Μεγαβάτ, ώστε να έχει σημαντικό αποτύπωμα στην αγορά. Επίσης, είναι δεδομένο πως θα βασίζεται στην τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου, ενώ δεν προορίζεται για μονάδα peaker, καθώς σε αυτή την περίπτωση θα λειτουργούσε μερικές μόνο ώρες το 24ώρο.

Στόχος για 1,5 δις ευρώ EBITDA σε βάθος πενταετίας

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραπάνω προσέγγιση αντικατοπτρίζει το συνολικότερο «scope» μέσω του οποίου η Διοίκηση του Ομίλου εξετάζει την «επόμενη μέρα» χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποχωρεί σε φιλόδοξους στόχους με τον πήχη να παραμένει υψηλά και συγκεκριμένα σε συγκρίσιμα EBITDA της τάξης του 1,5 δις ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία έως δεκαετία, όπως τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης κατά την πρόσφατη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Υπενθυμίζεται ότι το 2025 έκλεισε με συγκρίσιμα EBITDA 1,13 δισ. ευρώ, συγκρίσιμα καθαρά κέρδη 503 εκατ. ευρώ και επενδύσεις-ρεκόρ 757 εκατ. ευρώ, χωρίς ανάγκη άντλησης νέων κεφαλαίων από τους μετόχους. Η παραγωγή των διυλιστηρίων διατηρήθηκε στους 15 εκατ. τόνους, ενώ οι πωλήσεις έφθασαν τους 15,6 εκατ. τόνους. Παράλληλα, ο όμιλος συνέχισε να επενδύει στον εκσυγχρονισμό των διυλιστηρίων, στη λειτουργική αριστοποίηση και στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας αργού, επεξεργαζόμενος περισσότερους από 25 διαφορετικούς τύπους αργού μέσα στην τελευταία διετία. Την ίδια στιγμή, το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ αυξήθηκε από μόλις 27 MW το 2021 σε περίπου 600 MW σε λειτουργία, ενώ ολοκληρώθηκε και η ενσωμάτωση της Enerwave στον όμιλο, μαζί με επενδύσεις σε ψηφιακό μετασχηματισμό, τεχνητή νοημοσύνη και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.